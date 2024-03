O Gabinete do Departamento do Tesouro norte-americano responsável pelo Controlo de Bens estrangeiros (OFAC, sigla em inglês) colocou o Presidente do Zimbabué, Emmerson Mnangagwa, sob sanções por ligações ao tráfico de diamantes e de ouro.

Estas novas sanções sobre o Zimbabué, um dos países africanos mais castigados por esta política dos Estados Unidos em perseguirem lideres estrangeiros, está ainda relacionada com alegados abusos dos Direitos Humanos e apropriação ilegal de bens do Estado.

Harare está sob pesadas sanções ocidentais desde que o anterior Presidente, Robert Mugabe, iniciou um processo de nacionalização de propriedades no país na posse da elite branca, com fortes ligações à Europa e aos EUA, que não foram aliviadas com a chegada do novo Presidente, em 2017.

Perante estas sanções, Emmerson Mnangagwa vê-se em risco de perder o controlo de bens no exterior que estejam relacionados consigo ou com seus próximos, além de estar limitado na tramitação burocrática de bens e valores bancários no exterior bem como na obtenção de vistos.

Isto, porque a OFAC entende que, no exercício do cargo, segundo relatam os media internacionais, Mnangagwa protegeu e protege os contrabandistas de diamantes e de ouro do seu país para o exterior, permitindo a sua entrada nos mercados ilegais internacionais por troca de pagamentos em dinheiro e bens.

Estas sanções que incidem sobre o Presidente do Zimbabué foram divulgadas após o Presidente Joe Biden ter assinado uma ordem executiva que extinguiu várias das sanções que existiam sobre o país por inteiro.

O OFAC sublinha que os EUA permanecem "profundamente preocupados" com o descarrilamento da democracia neste país da África Austral e pelas evidência de abusos no que concerne aos Direitos Humanos, bem como nos casos graves de corrupção.

Porém, na mesma nota, citada pelos media norte-americanos, o vice-secretário do Tesouro dos EUA, Wally Adeyemo, explica que estas mudanças determinam igualmente que as sanções de Washington não visam o povo zimbabueano, mas sim alvos específicos.