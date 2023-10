A laureada deste ano com o Prémio Nobel da Paz tem sido uma figura-chave da resistência contra as autoridades religiosas no seu país e tem lutado pelos direitos das mulheres desde 2003, quando se juntou ao Centro para os Defensores dos Direitos Humanos no Irão. Este Centro foi fundado por Shirin Ebadi, que ganhou o Prémio Nobel da Paz em 2003. Mohammadi foi presa várias vezes e não vê a sua família há oito anos. Actualmente, ela cumpre pena na prisão de Evin, em Teerã.

Na justificação do Comité Nobel, o Prémio da Paz deste ano está associado ao critério da "confraternização dos povos" na vontade de Alfred Nobel, o industrialista que instituiu o Prémio da Paz em 1895: "Só através da igualdade de direitos para todos o mundo poderá alcançar a confraternização dos povos que Alfred Nobel quis propagar. O prémio a Narges Mohammadi faz parte de uma longa tradição em que o Comité Norueguês do Nobel atribuiu o Prémio da Paz a pessoas que defendem a justiça social, os direitos humanos e a democracia. Estas são pré-condições importantes para uma paz duradoura".

O que faz a paz?

Um pré-requisito para a verdadeira paz é a ausência de ditadura. Quer a ditadura se baseie na ideologia totalitária, na religião, nas dinastias familiares ou noutros factores, reunir poder para utilizar os meios do aparelho estatal para fins próprios é um perigo em si. Uma paz real e duradoura só pode acontecer através da divisão do poder, por exemplo através da governação democrática.

Outro factor importante para a paz é um Estado secular, ou pelo menos um Estado que garanta a liberdade religiosa para todos. Deve ser enfatizado que um Estado sem fundamento religioso não é um Estado sem valores. A crença nos direitos individuais e outros valores fundamentais pode ser inscrita na constituição. Uma sociedade onde todas as religiões são tratadas de forma igual e nenhuma religião tem prioridade sobre os direitos individuais é uma boa base para combater o uso indevido da religião para adquirir poder. Uma sociedade que proporciona espaço para o livre debate e conhecimento dota cada cidadão de argumentos e de capacidade de pensar de forma independente, o que é uma boa "vacinação" contra noções exageradas da própria excelência e superioridade, e da inadequação dos outros.

A luta contra a religião como arma de opressão

Narges Mohammadi luta tanto pelos direitos das mulheres como pelos direitos humanos, em geral. Não é só no Irão que a religião é usada para oprimir as mulheres. Na Nigéria, o Boko Haram, um grupo terrorista que segue uma interpretação radical do Islão, raptou repetidamente raparigas e forçou-as a casar com membros do grupo. Nalguns países de África e da Ásia, a mutilação genital feminina ainda é praticada, por vezes com uma justificação religiosa. Tanto nas ditaduras como nos conflitos armados, o abuso sexual é utilizado contra as mulheres. As mulheres são oprimidas porque são mulheres e para privá-las da dignidade humana. O Prémio da Paz deste ano é um sinal poderoso do Comité Nobel de que os direitos das mulheres são tão importantes como os direitos dos homens. Os direitos humanos incluem todos. Usar a religião como meio de oprimir as mulheres é inaceitável.

Sozinha contra as autoridades

Lutar contra regimes poderosos e opressivos exige coragem. Aqueles que ousam enfrentar as autoridades têm poucos meios e recursos e, muitas vezes, terão de suportar muito sofrimento. É simbólico que Narges Mohammadi esteja na prisão e tenha sido condenada a permanecer lá por mais 10 anos. O Prémio da Paz deste ano tem uma longa tradição desde Carl von Ossiezky (1935), Andrej Sakharov (1975), Lech Walesa (1983), Aung San Suu Kyi (1991) e Aljes Byaljatski (2022), só para citar alguns.

Aqueles que lutam pelos direitos humanos em regimes repressivos sentem-se muitas vezes sozinhos. Se as autoridades apelam à obediência à religião, aos sentimentos nacionalistas ou à "ordem pública", pode ser difícil fazer chegar a sua voz ao público e ser ouvida. Se você estiver sentado numa cela de prisão, naturalmente se sentirá não apenas sozinho, mas também muito vulnerável. Quem saberá do seu sofrimento? Quem sabe que você existe?

Esperemos que a atribuição do Prémio Nobel da Paz dê a Narges Mohammadi coragem para continuar o seu trabalho. Os guardas prisionais e o regime do seu país estão provavelmente a fazer o que podem para acabar com a sua vontade de lutar. É ainda mais importante mostrar solidariedade para com ela e todas as outras pessoas em todo o mundo que são vítimas da opressão. Desta forma, todos podemos contribuir para a paz nas sociedades em que vivemos.

[Caixa de factos: O Prémio Nobel da Paz é atribuído anualmente pelo Comité Norueguês do Nobel, uma instituição independente em Oslo, Noruega. Os outros Prémios Nobel são atribuídos por instituições académicas suecas em Estocolmo.]

*Embaixador do Reino do Noruega em Angola

