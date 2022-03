O palco angolano vem registando, nos últimos sete anos, "notável" recessão económica, tal qual um clínico que assiste impotente à agonia de um moribundo ao sentir-lhe o pulso a parar-se lentamente. Essa tendência ganha alento com a mutação persistente e permanente do ciclo Covid-19, levando a bruscos (des)equilíbrios das variáveis macroeconómicas.

Várias iniciativas e laívos paradoxais de política do lado oferta, como: privatizações, reformas na administração pública, dentre outras, foram tomadas com o objectivo de melhorar o desempenho económico. No entanto, alvos com crescimento económico em termos reais e redução do desemprego estão a ser testados num palco pouco favorável e atractivo onde o fracasso na adaptação a uma macroeconomia dinâmica e em mudança poderá resultar, inevitavelmente, em fracasso nos negócios.

Como consequência, o drama instalou-se e impõe-se a (re)visita de conceitos e modelos teóricos alternativos neste palco em que as pessoas mais do que números estejam no centro das prioridades.

Num ano que, por sorte ou azar, é de eleições e, reconhecendo o impacto das "variáveis dicotómicas", crescimento económico/desemprego, no desempenho da economia, seguramente será tema central da narrativa dos debates; arrisco-me a prever que o quadro "teórico real" de fundamentação passará a ser a: prevalência do veto intemporal (suportar males hoje e conhecê-los depois); pelo cálculo da exoneração (culpar outros ou atribuir insucesso às conjunturas); senão mesmo, pelo voto oposicionista ou distributivo. Entendo serem os argumentos de razão para convencer ou justificar o (in)cumprimento dos objectivos finais de política.

O que se insinua? No quadro político, há a convicção de que a retoma ao crescimento económico passará por um maior equilíbrio de forças (a dita geringonça), que favorecerá melhor qualidade dos debates, fiscalização do Governo, enfim... Noutro extremo, que o papel da mídia e as redes sociais, uma vez mais, ganhará impacto nas tendências de influência de voto. Uma prática, diga-se comum, em eleições.

No quadro sócio-económico, as desigualdades, a todos os níveis, tenderão ou acentuar-se-ão, quer seja por incapacidade produtiva ou por alocação eficiente do talento. Neste quesito, a agricultura permanece um tema actual, sendo reforçado pela alta dos preços dos alimentos a escala global.

Nossas projecções ganham suporte também nas condicionantes do cenário económico internacional, onde se verifica uma clara deslocação do equilíbrio do poder para o Sudeste asiático (em que velhas e novas alianças vão-se solidificando); a transição energética (onde temas como aquecimento global, redução do CO2), o impacto das matérias primas sobre a produção de alimentos poderão condicionar esforços de garantir o crescimento económico sustentável; a (re)ascenção do nacionalismo mostra, em síntese, sobretudo aos míopes, que a tendência é para a endogenia e não ao clientilismo.

O contexto do País força os decisores políticos a promoverem a equidade, a tolerância e o respeito pelos princípios constitucionais dos cidadãos. Por agora, resta-nos esperar para ver se a controversa política económica em voga permitirá liberalizar mercados, reduzir os impostos e a despesa pública e flexibilizar o mercado de trabalho. Enfim, alcançar crescimento económico rápido e atingir o pleno emprego. Estejamos todos concentrados: o pano subiu e teremos teatro.

*Professor no CIS