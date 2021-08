Há uma multiplicidade de situações e circunstâncias que se nos apresentam quando desafiados a eleger, como Redacção, o ponto de partida da abordagem do editorial que assinala as 700 edições do Novo Jornal. Talvez seja mais contextual partirmos para o testemunho geracional que marcou este já significativo percurso de comprometimento com o Jornalismo, sem que, entretanto, estas mudanças na direcção e no corpo redactorial tivessem traído os ideais e princípios grafados no Estatuto Editorial deste título generalista, fundado há 13 anos.

Podíamos chamar também à abordagem o momento crítico por que passa a Imprensa no País, sendo o mais evidente retrato deste atentado ao Jornalismo que duramente verificamos o ataque à pluralidade de meios e a subserviência do sector público da nossa actividade ao poder político.

É na «deixa» desta abordagem que apontamos para uma importante reflexão: Que futuro se nos reserva a nossa profissão? A resposta, apesar de alguns sinais tímidos na procura da auto-regulação, não podia deixar de ser Incertezas e Receios .... Certa, no entanto, é a nossa convicção - ainda que quase isolados e numa conjuntura de exercício da profissão desafiadora e precária - na defesa dos mais sagrados princípios que regem a nossa actividade.

Como Jornal, nascemos com propósitos bem definidos: Ser reconhecido pela sociedade como semanário líder incontestável na informação generalista escrita em Angola. E é com os pés bem assentes no chão que perseguimos, todos os dias, no papel ou no digital, tais desígnios, mesmo diante de intempéries que, cada vez mais, se colocam à nossa volta.

É inevitável, na abordagem deste percurso, reiterar o compromisso do Novo Jornal com os seus Leitores e Accionistas, baseado nos pilares do rigor, transparência e autonomia em relação ao poder político, tal como, aliás, também se pode ler no seu Estatuto Editorial.

No «tiro de largada» de um novo ciclo meramente numérico, reiteramos o compromisso com a deontologia e ética profissionais, através da disseminação de uma informação averiguada, responsável, plural e diversificada.

Continuaremos, por conseguinte, a responder à voz de uma informação que se revele de interesse público, equidistante de quaisquer hostilidade e mercantilismo.

Quis o destino que a capa da edição 700 do Novo Jornal trouxesse como cartaz um rosto - Vera Daves de Sousa, a primeira mulher a assumir a titularidade do influente Ministério das Finanças - que responde a uma nova geração que se pretende mais plural, transparente, democrática e que respeite e olhe para a Liberdade de Expressão como um meio de valores, um palco que realiza, efectivamente, um serviço público relevante e um direito constitucionalmente salvaguardado como fundamental.

Somos os mesmos de há 13 anos - da 1.ª à 700.ª edição!