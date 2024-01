No seu cantinho, sentia-se o centro do poder, achava-se o banqueiro mais poderoso de Angola e arredores. O tal que tudo podia e desfazia ignorava e desprezava os seus colegas, mandava lixar o Banco Central e as suas chefias, membros do Executivo, e todos os outros empresários do sector eram tidos como inferiores. O homem minúsculo vociferava contra quem tivesse um pensamento diferente do seu, contra quem o contrariasse ou o confrontasse com a sua verdadeira pequenez. Achava-se capaz de condicionar e destruir instituições, queria, a todo o custo, ser tido e achado como a grande referência nacional; queria ser um exemplo, achava-se um poço de virtudes, o único "iluminado" e aquele capaz de levar luz para acabar com as trevas que a todos assolava. Tudo servia para afirmar a sua prepotência e arrogância, para justificar os seus absurdos. A única salvação nacional que se veio a revelar um dos maiores fiascos da história financeira do País.

Minúsculo que era esse homem, precisava de algo que lhe desse a falsa ilusão de que poderia ser grande, assim gostava de impor a autoridade e o uso da força contra todos aqueles que não se vergavam aos seus caprichos e não se submetiam aos seus delírios e incitava outros minúsculos como ele a fazerem o mesmo. Mas eis que o homem minúsculo não se conseguiu manter naquela cadeira que tanto queria, o banqueiro que achava que poderia "bancar" o País e que por aqui todos seriam " banqueirados" por ele, acabou afundado no seu ego e no seu narcisismo.

Perdido e derrotado, o homem minúsculo recolheu-se à sua insignificância. Perdido e sem idoneidade na alta finança, carregando o ónus da maior bancarrota no sector financeiro, o homem minúsculo ainda tentou dar o ar da sua graça, levando a sua paixão pelo golfe aos novos donos do poder e até aí voltou a falhar redondamente. Aos olhos de todos, o País assistiu ao episódio da "tacada falhada" e que se tornou viral nas redes sociais. Até o centro do poder, o homem minúsculo conseguiu ridicularizar ao vivo e a cores. Queria voltar em grande, mas viu-se perdido no tempo e no espaço. Era como que um ser rastejante a querer voar. Era impossível. Voltou a recolher-se e a sair de cena.

Só o silêncio ou o "exílio forçado" na capital da antiga metrópole não bastavam. Ele precisava de voltar a entrar em cena, tinha de recuperar o tempo e o espaço perdido. Tinha de fazer uma "muxima" e agrado ao poder. Tinha de ensaiar uma jogada para apagar o triste episódio da "tacada falhada". Era preciso mostrar ao poder que tinha algo novo, bom e apetitoso, para oferecer e assim voltar a ser "tido e mantido" nas esferas do poder. Com a idoneidade sempre a ser negada, o homem minúsculo começou a perceber que a cadeira da banca era já grande de mais para uma criatura tão pequena. A imprensa tinha de voltar a ser a sua porta de "reentrada" ao poder e por todos os meios necessários. Criar um novo meio de comunicação levava tempo e exigia trabalho. Era preciso alguma arte e engenho. Era preciso dedicação, visão e estratégia. Era preciso história, trajectória e trabalho feito. Usar a lei e instrumentalizar juízes (como tem sido sua prática comum) era só uma capa para procurar legitimar uma estratégia que o NJ tem estado a desmontar e a denunciar. A regra deles é alimentar o negócio da desinformação por via de pagamento a vários sites, para atacarem o NJ, o seu director e o seu accionista único, o Sr. Emanuel Madaleno. E não ficaram por aí.

No dia 22 de Dezembro, enviaram 40 capangas para invadir o NJ e retirar os seus computadores e outros meios de trabalho. Intimidar jornalistas, impedi-los de exercer livremente o seu ofício e invadir redacções de órgãos de comunicação social é algo que deve merecer toda a nossa condenação e repúdio.

Não se pode atacar de forma tão vil e irresponsável, tão leviana, tão abusiva, o jornalismo e os jornalistas. Valeu a determinação e a coragem dos jornalistas do NJ e de profissionais do Grupo Nova Vaga que não se deixaram intimidar. Também a presença e pronta intervenção da Polícia Nacional que os dispersou. Esse é um dos maiores ataques que o jornalismo livre, independente e plural em Angola acaba de sofrer. Ficou uma vez mais evidenciada e desmontada uma estratégia antiga, uma batalha para derrubar um dos últimos redutos da liberdade de expressão e de imprensa em Angola. Uma estratégia de apropriação pela força, pela manipulação e desinformação do NJ.

A credibilidade é o nosso maior activo, e o nosso poder está na liberdade que temos. Aí se tem centrado o seu ataque, numa estratégia condenada ao fracasso. Depois da " tacada falhada", o homem minúsculo vai ficar agora com o ónus da invasão e apropriação falhada. O jornalismo é uma cadeira muito grande para as ambições do homem minúsculo. Não tarda voltará a recolher-se e a reduzir-se à sua pequenez. Ele e todos os "minúsculos" que o acompanham.