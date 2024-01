A exoneração de Ângelo da Veiga Tavares (AVT) do cargo de inspector-geral da Administração do Estado, seis meses após a sua nomeação, é um sinal de que temos uma Inspecção-Geral da Administração do Estado (IGAE) da "pimpa", para "inglês ver", ou do chamado "bungle bang". AVT percebeu que os actuais "Iluminados do Kafocolo" têm mais apetite e que são mais ambiciosos do que os "Marimbondos" que combateram e afastaram do poder. A "mamata" hoje é ainda maior do que antes e que a IGAE deve ter uma postura angelical para não mexer com interesses palacianos e partidários.

O recado de João Lourenço foi bem claro e bem dado ao novo responsável da IGAE, o ex-deputado e académico João Pinto. O PR chamou a atenção de João Pinto "resistir à tentação de substituir a PGR e o SIC", e a grande questão que se coloca é essa: AVT foi exonerado por usurpar competências da PGR e do SIC? Foi isso que João Lourenço procurou passar aos jornalistas e esses imediatamente procuraram passar aos cidadãos? O exonerado já não pode pronunciar-se para "dizer de sua justiça" e vai ter de engolir sapos. Vai ter de ver a tentativa de se afirmarem várias narrativas contra si, e uma delas é a de que tinha bué de makas com a ministra das Finanças, Vera Daves.

Nada mais falso, e nunca foi ela a razão da sua saída, sendo apenas mais um daqueles bodes expiatórios que se criam. Outra narrativa é a que, em seis meses, o homem terá já metido a "mão no pote" para dar mel ao pessoal próximo de si. Vão agora surgindo e alimentando a máquina da desinformação para se criarem vários bodes expiatórios e não se olhar para a fragilidade e credibilidade de toda uma instituição. O recado ao novo titular da IGAE foi bem claro e mostra que João Pinto está claramente limitado, controlado e condicionado e que tem de estar alinhado. É uma peça decorativa colocada na instituição, nestes termos, melhor seria fazer da IGAE um gabinete ou departamento ministerial sem autonomia, poupando-se até dinheiro com instalações e subsídios.

"A IGAE é refém da máfia existente no Palácio e das suas metástases", revela-me uma fonte. "É chocante e humilhante perceber que o inspector-geral da Administração do Estado tem de fazer corredores junto do Palácio para ter acesso ao PR", reforça a fonte com certa indignação. O que pude perceber também com base nesta e outras fontes é que, se a IGAE investigar um assunto que não for do agrado e da conveniência das " Forças de Bloqueio Palacianas", o dossier volta para os devidos "ajustes e melhoramentos", para assim chegar ao PR com uma nova "maquilhagem". É a chamada Lei da Sobrevivência que faz que muitos titulares de cargos consigam suportar a situação e "engolir sapos" diariamente.

Os cabecilhas das "Forças de Bloqueio Palacianas" montam o puzzle com as peças de conveniência e fazem-nas trabalhar para a manutenção do seu status quo. O agora exonerado AVT chegou a dizer à comunicação social que, nos últimos meses de 2023, a IGAE impediu a introdução e o pagamento de dívidas falsas no esquemático processo da Dívida Pública referente ao exercício económico de 2023.

Tudo isso pode ter sido um bom murro na mesa e um sinal das guerras e bloqueios que enfrentava. Sabe-se que existe muito dinheiro em jogo e em disputa na chamada Dívida Pública e que muitas bocas vorazes, muitos luxos, muitas taras e manias são alimentados com esse negócio.

Outras fontes revelaram ao NJ que até mesmo a aprovação de decretos presidenciais também é um negócio (não se sabendo se com o conhecimento de quem os emite, o PR. Ou se muitas vezes ele também vê "fumo" ou "apanha do ar"). Os membros do grupo técnico do Conselho de Ministros têm escritórios de advogados e consultores alinhados no esquema. "Os ministérios que não fazem os diplomas da sua iniciativa passarem por estes escritórios vêem as suas propostas chumbadas ou mandadas alterar pelo referido grupo técnico", ou seja, reforça a fonte: "Os órgãos públicos são um instrumento para esses parasitas lucrarem à custa do interesse público".

Os membros deste grupo técnico do Conselho de Ministros são uma fábrica de ajustes directos em benefício de quem paga. As fontes do NJ pedem que se investiguem os Concursos Públicos de Concessão do Corredor do Lobito, do Aeroporto Dr. António Agostinho Neto, do Porto do Caio, das Plataformas Logísticas do Luvo e Soyo, do Aeroporto de Cabinda e de M"banza Kongo e os contratos da ANPG. Tudo bem "cozinhado" e com contratos de consultoria em benefício de empresas desses grupos técnicos e outros.

Esta é a saída de Ângelo da Veiga Tavares e a função "angelical" que se pretende agora da IGAE, que deverá ficar agora "bem-comportada" e continuar apenas aquele "show off" nas televisões públicas e para animar a nossa malta. Aos titulares da IGAE, fica sempre uma mensagem implícita: "Faz o teu e deixa a malta fazer o nosso. Não estragues aquilo que está bom e que já encontraste". Se é na Cidade Alta onde quem manda na IGAE encontra o seu suporte e aval para "agir", é também aí onde eles encontram os seus bloqueios, resistências e interferências.

A Cidade Alta não é apenas o centro do poder em Angola, é também o centro da manutenção de muitos outros poderes que podem condicionar e prejudicar o grande poder. Sempre foi assim e assim se vai manter. Esses poderes paralelos vivem à custa de máquinas bem montadas e combatem tudo quanto se lhes atravessa e que lhes tenta cortar o seu sustento. Hoje, a máquina é maior, tem mais fome e quer comer rápido. Nós é que estamos a fingir que não estamos a ver e que não os conhecemos. Eles andam por aí.