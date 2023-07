Com efeito, foi a "arrogância dos petrodólares" que nos levou a embarcar na organização de eventos desportivos, como o 24.º Campeonato Africano de Basquetebol de 2007 (Afro-Basket 2007), o 27.º Campeonato Africano das Nações em futebol (CAN) no ano de 2010 e o 41.º Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins em 20131. Os gastos conjuntos com esses eventos terão ascendido a perto de mil milhões de dólares americanos, o que incluiu a construção de pavilhões gimnodesportivos e estádios de futebol, os quais hoje têm quase serventia nenhuma e se encontram num avançado estado de degradação.

A "arrogância dos petrodólares" induziu-nos ainda a implementar, com dinheiro público, programas fadados ao fracasso, como o Programa de Reestruturação do Sistema de Logística e Distribuição (PRESILD - com os seus "Nosso Super" e CLOD), o Programa de Aquisição da Produção Agro-pecuária (PAPAGRO), a construção de unidades industriais na Zona Económica Especial (ZEE) Luanda-Bengo para o fabrico de materiais de construção para uma suposta substituição das importações, assim como a implementação de fazendas agro-pecuárias de grande dimensão para alegadamente se assegurar a oferta interna de bens alimentares, como cereais, produtos hortofrutícolas e carne. Os recursos públicos que esses programas terão absorvido, no seu conjunto, estão acima dos 2 mil milhões de dólares americanos, sendo que os activos que deles sobraram têm sido vendidos, no quadro do programa de privatização PROPRIV, por bagatela.

Investimentos públicos de utilidade ou prioridade duvidosas, como são os casos dos aeroportos do Sumbe, do Kuito Kuanavale e do Luau, assim como do Novo Aeroporto Internacional de Luanda, são também consequência da nossa "arrogância dos petrodólares".

Também a "arrogância dos petrodólares" conduziu-nos a adquirir um satélite geoestacionário de comunicações - o ANGOSAT - por 320 milhões USD, assim como a contratação recente da construção de um satélite geoestacionário de observação da terra - o ANGEO. E há ainda, entre outros projectos de maior ou menor monta, o "viaduto para lugar nenhum" da Corimba (com um custo de 32 milhões USD)2, o Terminal Rodoviário de Passageiros do Kilamba, que não tem qualquer serventia e o Centro de Produção do Bilhete de Identidade (CPBI - com um custo de 243 milhões USD) que está incapaz de garantir o Bilhete de Identidade a todos os cidadãos nacionais, tal como a maior panificadora de África - a Panificadora Kaxicane - não foi capaz, no passado, de satisfazer sequer a procura de pão em Luanda.

Em nome da dignidade dos "dirigentes" - administrativos, governamentais, do poder legislativo e do poder judicial -, pela "arrogância dos petrodólares" adquirimos para os mesmos frotas de automóveis de alta cilindrada e do topo de diversas gamas e viaturas para apoio às respectivas residências, instituímos subsídios chorudos e conferimo-lhes o direito de beneficiarem de uma viagem anual para qualquer parte do mundo em 1ª. classe para si e o cônjuge. E mesmo quando, por lei, decretamos a suspensão de algumas dessas benesses para uma suposta racionalização da despesa pública, pela "arrogância dos petrodólares" mantemo-las ignorando simplesmente a lei e sem consequências, mas, ainda assim, declaramos sermos um Estado de direito.

É ainda pela "arrogância dos petrodólares" que nos damos ao luxo de sustentar um esquema de segurança social não transparente e ineficiente, por via da manutenção na esfera pública de empresas ineficientes e ineficazes, com efectivos muito superiores às necessidades e à sua capacidade de remuneração.

Vimos, pois, fazendo "banga" com os petrodólares ao ponto de sequer termos uma gestão de "chapa ganha, chapa gasta", mas de "chapa ganha, chapa gasta em uma vez e meia mais", já que, pela "arrogância dos petrodólares", nos endividamos sem atendermos aos riscos, na crença de que com petróleo bruto tudo se resolve.

Enquanto isso, o País foi soçobrando em termos de desenvolvimento, como atestam - por exemplo - os elevados níveis de desemprego (30% do total da população economicamente activa, no final de 2022, sendo de 50% entre os jovens) e de pobreza (41%, 2019), a fome e a miséria, o baixo Índice de Capital Humano (0,36, contra 0,88 do País primeiro classificado, 2020), o Índice de Desenvolvimento Humano aquém nível de Rendimento Nacional per capita do País, a existência de milhares de crianças fora do sistema de ensino e a inexistência de um Serviço Nacional de Saúde estruturado.

Deste modo, as finanças públicas nacionais enfrentam, há algum tempo, problemas estruturais que podem comprometer a capacidade de funcionamento do Estado e levar mesmo ao seu colapso, caso continuem a ser ignorados.

Um dos problemas está na estrutura das receitas próprias, onde as do sector petrolífero representam cerca de 60% do total. Ora, uma regra básica para umas finanças públicas sustentáveis é que despesas com carácter permanente devem ter também uma fonte permanente de financiamento. Contudo, a máquina administrativa do Estado angolano (efectivos - funcionários públicos e equivalentes, membros do poder executivo, deputados, juízes de direito e juízes conselheiros - e encargos de funcionamento da administração pública, do Governo, do poder legislativo e do poder judicial, com as suas despesas de funcionamento, incluindo remunerações e os inúmeros benefícios, como viaturas protocolares e de apoio e subsídios) estará dimensionada para o equivalente a um nível de receita petrolífera do Estado correspondente a uma produção do petróleo bruto de aproximadamente 1,6 milhões de barris/dia e um preço de exportação médio de cerca de USD 70/barril, facto que constitui outro problema estrutural as finanças públicas nacionais.

Isso porque o nível de despesa que tal máquina administrativa representa, há cerca de 20 anos que já não era compatível com a renda permanente, tendo vindo a tornar-se cada vez menos compatível como consequência da queda tendencial da produção do petróleo bruto que se regista desde o ano de 2008 - altura em que se atingiu o pico, com uma produção média diária de perto de 2 milhões de barris -, pois a produção média diária hoje quase não chega ao milhão de barris. O que a nossa "arrogância dos petrodólares" faz, entretanto, é procurar aumentar os encargos de funcionamento do Estado, como atestam, por exemplo, o facto de se ter criado Tribunais de Relação e ao mesmo tempo aumentado o número de juízes do Tribunal Supremo para até 31, assim como a pretensão de se aumentar o número de municípios em 417 para 581, dos actuais 164 existentes.

Outro problema estrutural que se apresenta é a pressão sufocante do serviço da dívida sobre as receitas próprias do Estado, de tal modo que no ano de 2023 está previsto que esta seja absorvida em pouco mais de 2/3 por aquele, depois de em 2021 ter sido absorvida em 96% e em 2022 em 82%.

Assim, não se vislumbrando uma fonte de financiamento que, no curto e mesmo no médio prazo, possa colmatar o défice emergente da perda de receitas do sector petrolífero, a sustentação futura da actual máquina administrativa do Estado fica comprometida, requerendo por isso o seu redimensionamento, além da melhoria da sua eficiência e eficácia, sob o risco de um colapso. Entretanto, a crise financeira recentemente despoletada pela queda das receitas petrolíferas e que elicitou uma depreciação substancial da moeda nacional e o consequente aumento do custo de vida, parece estar a forçar o fim da nossa "banga" dos petrodólares porque estes já não a poderem sustentar. Isso a crer nas "Medidas de Estímulo à Economia e de Dinamização do seu Potencial" recentemente anunciadas pelo Governo.

Mas será melhor "ver para crer", pois a intenção de diversificação da economia, por exemplo, já dura décadas, mas continuamos no square one; também as leis orçamentais anuais, a partir de 2021, determinaram a suspensão e a restrição de direitos e regalias dos titulares de cargos políticos e afins (ministros e secretários de Estado, governadores e vice governadores provinciais, deputados e magistrados) - como a atribuição de veículos de apoio à residência e a redução do subsídio de instalação em 50% -, mas na Assembleia Nacional os deputados - que são quem aprova a lei orçamental anual - beneficiaram das viaturas e de 100% do subsídio de instalação...



1A empreitada de acolhimento de eventos desportivos por parte de Angola terá sido inaugurada no já longínquo anos de 1981, quando o País organizou os 2.º Jogos da África Central.

2Na altura em que o viaduto foi inaugurado, com pompa e circunstância, com a presença de um Ministro de Estado e vários outros ministros, buscava-se ainda a fonte de financiamento da obra que lhe dará sentido, que é a "Nova Marginal".

