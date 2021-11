"A Cartinha da Saudade" é uma mensagem de esperanças que um soldado envia à sua mãe, no sentido de a tranquilizar, de a acalentar mesmo com dureza e cenário de horrores próprios de uma guerra. Ele procura passar uma mensagem alegre e de fé à sua mãe, dizendo que "aqui na mata a vida é bela mamãe/A vida é bela mamãe/Mas eu sei que amanhã volto a casa". Era sempre uma mensagem que ficava bem explícita na canção e que era importante para elevar a moral da tropa, esta ideia de que um dia a guerra iria acabar e que todos iriam voltar a casa. Era também uma carta que muitos soldados chegaram a escrever, mas que muitas mães nem chegaram a receber. Estar na frente de combate e escrever uma carta à mãe era um importante momento de libertação, era, talvez, o maior espaço de liberdade de expressão e partilha de emoções que um soldado tinha na altura. Para uma mãe receber uma carta do filho que estava na frente, era como um bálsamo, um aliviar de dores, um afastamento (ainda que temporário) de qualquer cenário de morte ou perda de um filho. Esta relação epistolar entre mãe e filho, mas que ganha dimensão nacional e passou a ser de todos. É a força e o poder de uma canção que a todos comove e envolve. Neste caso, Jacinto Tchipa era um narrador que entrava na narrativa porque também viveu estes momentos, também escreveu e ajudou a escrever cartas na frente de combate.

Jacinto Tchipa morreu na manhã desta quarta-feira, 03, em Luanda e tinha 63 anos. Ele tinha 57 anos quando lhe fizemos a homenagem no "Show da Zimbo", em 2015. Voltei a descobri-lo por meio do amigo em comum e artista, o Toy Salgueiro. Neste programa que a TV Zimbo teve a gentileza de repetir no dia da sua morte, é possível termos o homem nas suas diferentes dimensões, sobretudo numa dimensão pouco partilhada publicamente: a dimensão familiar. Era um pai zeloso e marido dedicado. Era também um empreendedor e com interesses na agricultura. Gostava de o provocar, dizendo-lhe que era um grande homem, já que tinha "honras" de ter, em Luanda, um bairro com o seu nome. O militar que venceu vários combates na frente, que viu acabar a guerra e chegar a paz, travou, nos últimos tempos, um combate com o seu coração. Este mesmo coração soube ser forte em tempo de guerra, que soube conter muitas frustrações e emoções, acabou por estar a enfraquecer nos últimos anos e até que nesta quarta-feira desistiu de lutar. Esta terá sido a mais difícil e dura batalha de Jacinto Tchipa, aliada ao facto de se sentir injustiçado, de não ter merecido o devido reconhecimento de quem de direito. Ele não escondia e manifestava isso publicamente, disse-o em 2015 e voltou a dizê-lo em Novembro de 2020 durante uma das edições do "Live no Kubico" da TPA 1. Mas certo é que também ficava feliz com o reconhecimento dos seus fãs e admiradores. Fica o agradecimento pela sua carreira e pelas canções que nos deixou. Fica o reconhecimento a um homem que serviu a Pátria como artista, militar de carreira e deputado. Um filho da Caála, que conquistou Angola.

Jacinto Tchipa ligou-me há umas três semanas para me felicitar pelo cargo de director do Novo Jornal e elogiar o trabalho da minha equipa. Falámos também da visita que o amigo Toy Salgueiro me tinha feito e reclamou a sua vez, foi uma conversa solta e com uma pitada de humor bem ao seu estilo. Surpreendeu-me a ligação, pois já não o via ou o ouvia desde 2015. Fiquei feliz em saber que ainda mantinha o meu contacto e que estava a acompanhar o meu trabalho.

A morte é uma das poucas certezas que temos e ensina-nos muito sobre a vida. Hoje sinto orgulho, porque eu, a Vânia Oliveira (minha companheira de programa) e a TV Zimbo o soubemos honrar em vida e junto dos seus. Vamos sentir saudades suas e vê lá se envia umas cartas a partir do céu para matarmos saudades aqui. Descanse em paz, Tchipa!