A minha vida tem uma forte ligação com a TAAG. É isso o que fazem as grandes marcas e instituições, criam laços e memória com as pessoas directa ou indirectamente e tornam-se parte de nós, dos nossos momentos e vivência.

Aos dois anos viajei, pela primeira vez, para conhecer o meu pai, com a minha avó, num avião da transportadora aérea nacional. É engraçado falar disso, porque tanto o meu pai como a minha avó constituem apenas lembranças nesta manta de retalhos do meu passado.

Aos 6 anos, eu era figura frequente na zona de Manutenção da TAAG, onde a minha mãe trabalhava e levava-me inúmeras vezes depois da escola. Eu ficava sentada ao lado dela a estudar e a observar tudo. Sendo ali, a única mulher, naquela secção, o orgulho batia-lhe no peito. Está aposentada desde 2020, depois de um processo que relega as coisas boas para as recordações e deixou num canto 37 anos de missão cumprida.

Era um tempo bom, o lanche vinha do catering, e eu gostava de descer as escadas de soslaio para visitar o hangar.

Por estas linhas, está justificada a minha afeição e doce reminiscência que é feita de ciclos, factos e episódios pungentes.

Temos andando pela Europa, em companhias pequenas que deixam a nossa num lugar bem traseiro, apesar dos inúmeros investimentos e aviões de ponta que, ao que parece, não têm qualquer significado.

A ciência diz que, por termos inteligência e capacidade evolutiva, nos distinguimos dos demais seres vivos, mas é estranho como isso não faz parte dos valores da TAAG. Avarias, voos cancelados, maus tratos, estão presentes nas nossas experiências enquanto clientes.

Era 23 de Março de 2023, manhã de quinta-feira, feriado da Libertação da África Austral, data histórica como de resto simbolicamente se revelaria para todos os passageiros daquele dia na rota Luanda-Lisboa.

Para nós, em particular, o transtorno começou quando no check in on-line verificámos que, sendo três membros da mesma família, um dos quais com 2 anos, tínhamos sido colocados em lugares diferentes.

Porém, ainda há gente de bom senso, e foram-nos cedidos dois lugares. Eu e a Yannis ficámos à janela e o Yuka num corredor mais atrás. Estavam muitos conhecidos, colegas e amigos, felizmente esses trajectos acabam por ser um cruzar de afectos e experimentos no que toca a relações.

Partimos com 1 hora de atraso, sem que nos fosse dada qualquer explicação. Duas horas depois, o almoço foi servido, comi às pressas para aproveitar o sono da minha filha e eu própria descansar um pouco.

Normalmente, quando entro para um avião, faço uma interrupção disruptiva do ambiente à minha volta e nem a realidade do Mayday do National Geographic, de que sou fã, sustenta traços de aerofobia ou mesmo de acrofobia.

De repente, o meu filme é interrompido por um anúncio do Comandante, de que deveríamos apertar os cintos devido a uma zona de turbulência. Não tínhamos o cinto apertado e nem deu tempo para o fazer, porque começámos a balançar como bolas de ténis numa partida de Wimbledon.

Agarrei-me fortemente aos braços da cadeira e, como se não estivéssemos a viver já algo atípico, o avião perde altitude subitamente, levando pessoas, objectos e comida pelos ares. A minha filha está a flutuar, bate no tecto intermédio, chora. Ai Jesus! Grito, puxando-a para baixo e abraçando-a com toda a minha força, como se quisesse mantê-la dentro de mim ou debaixo da minha pele.

Foram segundos, foi muito rápido, foi muito intenso, foi mórbido, foi aterrorizador, foi de perder o fôlego, foi de chorar e pedir socorro...

Que livramento! O mapa de voo indica 5 horas e 37 minutos para chegarmos ao destino. Caem-me as lágrimas, estou frágil, estou em transe, a minha vida escorrega entre a minha confusão mental. Ao redor, um verdadeiro pandemónio, pessoas feridas, danos materiais, físicos e várias mazelas internas.

A tripulação não diz nada, até que muito mais tarde o comandante fala em inglês afirmando que a situação, apesar de rara, é algo que acontece na aviação. Ponto final, até perto de aterrarmos.

Apontam-se condições climatéricas como a causa do sucedido, mas tenho as minhas dúvidas, há informação desencontrada e só quem viveu sabe de facto, pelo que passou.

A TAAG diz que está a contactar os passageiros, eu não fui contactada, até agora, assim como o meu marido e alguns conhecidos. Por vezes, não é necessário fazer muito, mas a TAAG não se dá o trabalho de nos ter em 1.º lugar, tem tudo por garantido numa superfície de prepotência e soberba.

Ao contratar a Hi Fly, companhia portuguesa, fundada em 2005, alguém pensou apenas em si próprio ou no que isso implicaria em termos de benefícios. Pois aviões cansados, com monitores de entretenimento avariados (como o que apanhei no regresso a 27 de Março), cadeiras que não inclinam, ar-condicionado que não funciona em condições, sem direito a mantas, almofadas, etc., são parte de um cenário nada diferente do que já vivíamos nos Boeings 777.

Será que vale a pena perpetuar um mau serviço? Os administradores da empresa deveriam fazer uma viagem em económica, nas condições a que somos submetidos, para ver se nos dão mais dignidade e pensam mais País e colectivo.

Fora isso, é sentires que tens a tua vida em risco. No voo de regresso a Luanda, houve turbulência a cada 10 minutos e, quando ficava mais forte, eu fechava os olhos, respirava fundo, apertava dentes e dedos, entrava literalmente em pânico.

Parafraseando o Caetano Veloso: "Com fé em Deus, eu não vou morrer tão cedo", mas não tenho em mim a fé de uma atitude positiva e principalmente de respeito da TAAG para com todos os que viveram este pesadelo. Aparecer no Telejornal para minimizar o caso é quase tão trágico como o incidente.

Como cantou a grande e saudosa Aretha Franklin:

R-E-S-P-E-C-T

FIND OUT WHAT IT MEANS TO ME.