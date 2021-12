A Conflitualidade na Hora da Largada para as Eleições Gerais de 2022

Uma visão é uma tela mental pintada por líderes visionários que exprimem o mundo ou o país que anseiam construir. Ela é, depois, traduzida em palavras simples que são, depois, desdobradas em estratégias, programas, projectos, metas e objectivos. A política, na sua essência, é, no fundo, a intensa comunicação que se estabelece entre os líderes visionários e os cidadãos, visando a mobilização desses para a sua causa.

Os partidos políticos são as formas que as sociedades modernas organizadas encontraram para estruturar estas causas, permitir uma participação mais intensa e organizada dos cidadãos nos assuntos da polis e estruturar o debate que se impõe sobre esses assuntos que, em última instância, visam o bem comum. É evidente que os assuntos da polis são diversos e multifacetados e as percepções sobre as formas mais sensatas de os abordar dificilmente se esgotam nas visões e no escopo dos partidos políticos e, por isso, as sociedades pós-modernas, cada vez mais diversificadas, ou, como as caracteriza Michel Mafesoli, cada vez mais tribalizadas têm encontrado formas alternativas de expressão e participação no debate público. O esfacelamento dos grandes discursos estruturantes e das grandes ideologias e a emergência de sociedades polifónicas, estruturadas em redes viabilizadas pelas potentes tecnologias digitais de comunicação e informação, vieram confirmar a máxima proferida por Winston Churchill: "a democracia é o pior sistema de governo, exceptuando ela própria". De facto, nunca como agora, esteve tão fácil decifrar o enigma que se esconde por detrás desta polémica frase proferida por aquele político inglês.

Os países africanos, pela sua história e natureza, caracterizam-se por uma diversidade étnico-cultural, religiosa, política, social, económica e ambiental tão intensa que, por si só, representa um desafio enorme à partilha do mesmo espaço geográfico. Em vez dos Estados-Nação, em África nós temos, de facto, os Estados-Nação e, muitas vezes, ignoramos essa realidade. O sistema político mais complacente para juntar no mesmo território nações tão diversas com risco de conflito próximo de zero é aquele que aceita as diferenças, considera as maiorias, mas preza muito pelas minorias, valoriza o diálogo multicultural e inter-religioso e a liberdade de culto e rejeita o tribalismo, racismo, sexismo e outros "ismos" perniciosos ao convívio salutar entre pessoas, cidadãos e comunidades distintas. Esse sistema é, sem dúvida, a democracia.

A utilização limitada das potencialidades do sistema democrático, muitas vezes a favor de interesses de grupos hegemónicos, tem levado ao fracasso de muitos Estados africanos e induzido muitos líderes africanos a proferir a inverdade de que "a democracia ocidental não se aplica em África". Não existe democracia ocidental, existe apenas democracia com os seus princípios e regras bem determinadas, ajustáveis a cada realidade. O que tem ocorrido em África, sobretudo, é o escamoteamento das regras democráticas a favor de interesses particulares, o que deriva em exclusão social brutal, corrupção sistémica, fraudes eleitorais reiteradas, fanatismos religiosos e políticos que constituem combustível para inflamar conflitos sangrentos que aprofundam a pobreza e a miséria e emperram o desenvolvimento dos países. O segredo para romper este ciclo vicioso é a democracia na sua ampla dimensão. Uma África livre de conflitos sangrentos, sem pobreza e desenvolvida não tem alternativa à democracia.

O conflito armado violento que assolou Angola por mais de 25 anos teve génese nesta busca hegemónica, nada democrática, pelos chamados movimentos de libertação. O fim do conflito foi possível quando todos reconhecemos que apenas num contexto democrático poderíamos conviver com as nossas diferenças sem sobressaltos. Por isso, um dos pressupostos dos Acordos de Paz é a edificação em Angola de um Estado Democrático de Direito. Isso não são palavras vãs, são palavras prenhes de conteúdo que, por isso mesmo, transitaram do texto dos acordos para a Lei Constitucional de 1992 e reafirmadas consistentemente na Constituição da República de 2010. A homenagem constitucional ao Estado Democrático e de Direito, reiteradas vezes reafirmada pelas forças políticas, é um reconhecimento de que Angola, enquanto Estado com origem em nações diversas, não tem alternativa à democracia. Mas, não basta inscrever isto na Constituição. É importante que a prática quotidiana dos agentes do Estado, dos partidos políticos, da sociedade e dos cidadãos incorpore, continuamente, este princípio constitucional estruturante. Se a prática não incluir de forma imanente este princípio, o Estado Democrático e de Direito não passará de uma falácia, e a conflitualidade estará sempre latente.

Em 1992, as forças políticas em presença denotaram uma convivência nada pacífica com a democracia, o que era compreensível, tendo em conta a matriz ideológica em que emergiram algumas, as reminiscências ainda patentes do conflito e porque, de resto, estávamos todos num exercício prematuro de aprendizagem democrática. Essas incongruências, acentuadas por problemas mal resolvidos pelos Acordos de Paz, semearam desconfianças tão profundas que acabaram minando precocemente o processo de paz, levando ao seu descarrilamento. A volta da tragédia da guerra resultou num conflito pós-eleitoral violento com feições mais sangrentas, com destruição avulsa e um pesado saldo de mortes, estropiados e mutilados. Aprendemos todos a duras penas com esta amarga experiência e, por isso, em 2002, com o Entendimento do Luena, decidimos todos retomar os pilares dos Acordos de Paz para Angola, que incorporam a edificação do Estado Democrático de Direito.

Decorridos quase 20 anos desde que "fumámos o nosso cachimbo da paz", a 4 de Abril de 2002, é mister reconhecer que os passos para a edificação plena do nosso Estado Democrático e de Direito são muito tímidos e a marcha nesta direcção tem sido marcada, as vezes, por alarmantes recuos. O longevo poder mantido por uma única força política e os complexos interesses instalados pelas elites dominantes levaram ao sequestro do Estado por estas, para perpetrar uma autêntica pilhagem das riquezas do País a seu favor, em detrimento da maioria dos angolanos. A corrupção sistémica atingiu, neste período, níveis simplesmente escandalosos, e, para assegurar a impunidade e continuar o saque desenfreado, o sistema reforçou os mecanismos de aprisionamento do Estado, eliminando os mecanismos de freios e contrapesos entre os poderes, cerceando liberdades e garantias, mesmo que constitucionalmente consagradas. Também o Governo condicionou o pluralismo na comunicação social, insurgiu-se contra a emergência de uma sociedade civil dinâmica, criativa, proactiva e interventiva, reduziu os tribunais a meras caixas de ressonância do poder e amputou o legislativo na sua dimensão fiscalizadora.

As consequências desta arquitectura de Estado sequestrado, cleptocrático e autoritário não se fizeram esperar. Apesar dos rios de dinheiro canalizados para os cofres públicos, provenientes essencialmente da venda do petróleo, o "moneyduto" que desviou estes fluxos para contas particulares impediu que o crescimento económico, de certo modo pujante, verificado na primeira década do século XX, fosse, efectivamente, traduzido em desenvolvimento sustentável. As desigualdades sociais e as assimetrias regionais aprofundaram-se, as bolsas de pobreza e miséria ampliaram-se, e o parque de infra-estruturas capazes de sustentar o desenvolvimento conheceu uma pífia evolução, de tal modo que temos hoje uma péssima rede viária, um sistema ferroviário que resiste em decolar e um sistema marítimo e fluvial praticamente inexistente. O Porto de águas profundas de Cabinda é ainda uma miragem, o Novo Aeroporto Internacional de Luanda (NAIL) é uma fonte geradora de dores de cabeça que vê os orçamentos duplicarem em cada ano de atraso que se regista. Enfim, muito dinheiro para as contas particulares, pouco dinheiro para investimentos públicos. E para piorar, estamos todos a pagar os juros astronómicos de uma dívida que apenas beneficiou uma elite restrita, os escolhidos do regime.

A crise que se instalou no mercado do crude em 2014, com o despencamento brutal dos preços do nosso principal produto de exportação, expôs, de forma confrangedora, as nossas chagas económicas e sociais, e, num ápice, as nossas reservas esfumaram-se e revelaram as mãos largas que visitaram regularmente os cofres públicos com ínvios propósitos. De lá para cá, remendos e mais remendos foram utilizados para tapar as fendas abertas, mas nada foi capaz de reverter a tendência recessiva da economia de Angola, sinalizando para mais uma década de atraso no desenvolvimento do País. O aumento galopante do desemprego, a queda abrupta do rendimento das famílias, a falência e a mortalidade em massa das empresas são pontos salientes no quadro pálido e debotado que pinta a economia do País neste momento. As consequências sociais que resultam desta triste pintura económica não são difíceis de inferir e apontam para uma realidade social periclitante e até convulsiva. Os remédios, esses tardam a chegar, pelo menos nas doses adequadas para estancar tamanha hemorragia.n

A Conflitualidade na Hora da Largada para as Eleições Gerais de 2022

Em 2017, João Manuel Gonçalves Lourenço chegava à Presidência da República na sequência das eleições gerais realizadas naquele ano, também elas contestadas pela oposição. No seu bem calibrado discurso de posse, João Lourenço conseguiu de facto infundir esperança aos angolanos, prometendo um combate sem tréguas à corrupção, o combate sem quartel aos monopólios, a promoção da sã concorrência, uma comunicação social plural e justiça igual para todos. A célebre frase proferida na ocasião que "Ninguém é suficientemente rico e poderoso que não possa ser punido e ninguém é pobre demais que não possa ser protegido" ficou bem cristalizada na mente dos angolanos. As acções imediatamente desenvolvidas após a posse mostravam-se perfeitamente alinhadas com o discurso inaugural do Presidente e isso atirou para os píncaros a sua popularidade. Entretanto, foram apenas necessários dezoito meses para João Lourenço trocar os pés pelas mãos e dar uma guinada de 180o no rumo das suas políticas, "e tudo o vento levou". De repente nos demos conta do carácter selectivo do combate à corrupção, dirigido a figuras que podiam de algum modo eclipsar o poder de João Lourenço, enquanto os novos donos continuavam com práticas atentatórias à probidade sem que o Chefe fizesse disso caso, continuando a reinar a impunidade que jurou combater.

As medidas económicas destinadas a reverter a tendência recessiva da economia com o concurso do FMI apenas agravaram a condição económica e social das famílias e das empresas, fazendo emergir um burburinho social crescente que perturbou ainda mais a condução política do País. Para piorar, sobrepôs-se a pandemia da Covid-19 e aí instalou-se de vez o desnorte no Governo de João Lourenço: as eleições autárquicas prometidas foram desmarcadas, uma improvisada revisão constitucional foi forjada, a liberdade de imprensa foi praticamente condicionada e, perante a queda vertiginosa da popularidade e feitas as contas sobre as possibilidades de renovação de mandato, uma estratégia nada republicana de enfraquecimento da oposição, usando sem limites os instrumentos do Estado foi posta em marcha da forma mais despudorada possível com abjecta manipulação do judiciário. O Acórdão 700/2021 é a expressão reveladora do desnorte que se instalou no Governo João Lourenço.

A trajectória errática do Governo João Lourenço nos últimos dois anos é um decalque perfeito da Doutrina de Choque descrita pela jornalista e activista Naomi Klein, no seu livro "A Doutrina do Choque: A Ascensão do Capitalismo do Desastre". Segundo esta autora, a Doutrina do Choque é uma concepção da Escola de Chicago liderada pelo economista Milton Friedmann e foi ensaiada em muitos países, desde o Chile, de Augusto Pinochet, ao Iraque, passando pelos governos militares argentinos, a Rússia pós-Gorbatchev, sempre com resultados desastrosos. Basicamente a doutrina consiste no aproveitamento de eventos conturbados, que alteram significativamente a ordem social e política para aplicar medidas amargas que afectam a dimensão social do Estado, com queda do rendimento dos trabalhadores, aumento do desemprego, privatizações a favor de grupos poderosos e falência de empresas dos não favorecidos. Dada a dureza das medidas a aplicar e as reacções sociais que induzem, os governos recorrem à intensificação dos mecanismos repressivos, desestruturação dos sindicatos e forças políticas na oposição, ao silenciamento da sociedade civil expressiva para lograr êxito. Diz Naomi Klein que muitos dos funcionários do FMI são fiéis seguidores de Milton Friedmann na sua doutrina de choque e, por isso, os programas de ajustamento estrutural do FMI incorporam muitas das linhas desta doutrina.

No nosso caso, o factor perturbador utilizado por João Lourenço para ensaiar em Angola a Doutrina do Choque foi a pandemia da Covid-19. Diante do desastre anunciado das suas políticas, a emergência da pandemia se afigurou como uma oportunidade de ouro para implementar em Angola o seu ensaio "a la" Friedmann. Uma das características desta doutrina, nota Klein, é que os governos que se servem dela fazem exactamente o oposto do que prometeram na campanha que os conduziu ao poder. Esta é uma característica bem patente no ensaio fridemaniano de João Lourenço. Mas Naomi Klein também nota que não há nenhum caso em que a implementação da doutrina do choque tenha sido bem-sucedida. É só olharmos o que aconteceu com os países africanos que foram objecto dos programas de ajustamento estrutural nos anos 90. Não se conhece nenhum caso em que aqueles programas melhoraram o desempenho das economias e resultaram em estabilidade política. Pode-se argumentar que isto se deveu a incumprimentos dos países, mas a Doutrina do Choque também fracassou em países onde ela foi aplicada fora do guarda-chuva do FMI, como é o caso do Iraque, onde o resultado foi o caos total que se instalou.

O Governo de Angola, em ano de eleições, não irá certamente continuar amarrado ao programa que mantém com o FMI e, por isso, já podemos dizer que o Programa de Financiamento Expandido que o fundo desenvolveu em Angola foi também um estrondoso fracasso, até porque não foi capaz de inverter a tendência recessiva da economia e nem sequer de esboçar a imperiosa transformação estrutural da economia de Angola que continua bastante vulnerável a choques externos, pela sua extrema dependência do petróleo.

Nos últimos dias e, enquanto se davam os primeiros passos na discussão do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2022 o Presidente aprovou despesas bilionárias, sempre no regime de contratação simplificada, (expediente abusivamente utilizado pelo Presidente da República) cujo carácter prioritário é bastante questionável. De facto, autorizar nesta altura a despesa de USD 85 000 000.00 para reabilitar e apetrechar o Palácio de Música e Teatro escapa a qualquer sentido de razoabilidade e ilustra quão questionáveis são as prioridades estabelecidas pelo Governo João Lourenço. Alguns dias antes o Presidente autorizara pelo despacho 159/21 de 23 de Setembro a aquisição de dois imóveis para acomodar os serviços do Ministério dos Transportes e da Agência Reguladora de Certificação de Carga e Logística de Angola, no valor de 114 milhões de dólares, num negócio nada transparente. O negócio, envolvendo o Ministro Ricardo d"Abreu, que já foi pau para toda a obra de João Lourenço, denota fortes indícios de clientelismo, nepotismo, tráfico de influências e, seguramente corrupção, como assinala Rafael Marques em carta dirigida à PGR. Estas práticas fortemente condenadas pelo Presidente da República no início do seu mandato, são hoje bastante toleradas, o que demonstra claramente o carácter selectivo que assumiu o combate a corrupção.

Estes dois negócios milionários, visivelmente sobrefacturados têm o condão de não serem geradores de riqueza no curto e médio prazo e apontam, por isso, para uma depreciação da qualidade de despesa pública nada aconselhável no contexto de crise económica em que nos encontramos e que deveria nos impelir para um realinhamento de prioridades. Isto sinaliza claramente que o Governo não pretende continuar sob as amarras do FMI em 2022, mas fá-lo percorrendo um caminho pior ainda que vai deteriorar ainda mais as contas públicas sem retornos palpáveis para a economia. São estes ziguezagues nas políticas de João Lourenço que levaram a investigadora Paula Cristina Roque, autora do livro "Governing in the Shadows: Angola"s Security State", numa entrevista à Revista Sábado, a concluir assertivamente que "O MPLA pensa a curto prazo para ganhar as eleições sem ter problemas e depois se verá. Esta é a grande diferença entre João Lourenço e Eduardo dos Santos: o João Lourenço não tem estratégia".

Navegar nestas condições, com o capitão obcecado pelo poder não nos levará com certeza a nenhum porto seguro o que significa mais décadas de atraso no porvir. É imperioso cortar este ciclo vicioso que eterniza o sofrimento dos angolanos. O MPLA já deu mostras bastantes de não ser capaz de encetar as reformas imperiosas capazes de desencravar o desenvolvimento do país. João Lourenço ainda acendeu a centelha da esperança, mas rapidamente esta apagou-se. A persistência de práticas que comprovadamente fracassaram, ou, como diz Moiani Matondo, no Maka Angola, a persistência dos tecnocratas do Executivo (incrivelmente os mesmos do passado) em "ditar velhas receitas recicladas de políticas com tiques de economia planificada com roupagens novas" não vai permitir a reversão da tendência negativa da nossa economia. Sem crescimento económico não produziremos riqueza a altura da satisfação de uma população que cresce a um ritmo galopante. O desemprego aumentará, a renda das famílias minguará, a pobreza se alastrará e o desastre social que daí advém não é difícil de imaginar.

Cortar este ciclo vicioso é dar uma chance à alternância do poder, resgatar o Estado Democrático de Direito, enterrar o Estado securitário implantado em Angola nos últimos 46 anos, despartidarizar as instituições e passar para o sector privado a iniciativa económica, cabendo ao Estado o papel de "líder estratégico, de coordenação e de vigilância competitiva..., garante da estabilidade macroeconómica e dinamizador de um quadro de confiança para que os investidores nacionais e estrangeiros voltem a tomar risco, gerando mais emprego e produção" (Moiani Matondo in Maka Angola).

O quadro político, económico e social presente é bastante favorável a alternância, cabendo a opção ao soberano povo de Angola. Para isso é fundamental que as eleições de 2022 ocorram num ambiente absolutamente favorável a livre escolha, os concorrentes beneficiem de tratamento igual e os eleitores possam efectivamente avaliar os programas a apresentar pelos concorrentes. As acções tendentes a condicionar o desempenho da oposição a partida, utilizando sem limites instituições do Estado que deveriam garantir a imparcialidade, constituem um grave atentado ao Estado de Direito e podem viciar acentuadamente a vontade dos eleitores a ser expressa nas urnas em 2022.

É urgente sanear este ambiente securitário que se assiste na largada para as eleições de 2022 para garantir que as eleições sejam efectivamente livres, justas e transparentes e os resultados expressem, de facto, a vontade popular! n Fim

*Deputado a Assembleia Nacional pela UNITA, médico, docente de Bioquímica da Faculdade de Medicina da UAN

