A Cimeira ocorrerá na capital de São Tomé e Príncipe, país que passará a exercer a presidência da CPLP no próximo biénio.

O executivo do país anfitrião clarificou que o mandato será concentrado na juventude e na sustentabilidade, com apostas no ambiente e na inovação.

A Cimeira ocorre num período histórico em que persistem as consequências da invasão da Ucrânia e os impactos inflacionistas que afetam o poder de compra dos cidadãos.

Os objetivos fixados, desde logo os respeitantes à autossustentabilidade dos países, não podem deixar de se refletir na adoção de políticas públicas com estratégia de futuro, coerentes e transparentes, suportadas numa boa governação.

Além do mais, é do domínio público, que os países africanos apresentam em geral um crescimento demográfico muito superior ao das suas economias, fator a considerar para o círculo vicioso da pobreza, a exigir respostas que não são fáceis.

Sabendo-se ainda que a maioria da população de África é extramente jovem, é importante que o foco dos objetivos do próximo mandato da Presidência da CPLP seja a juventude, relevando-se a inovação neste mundo em constante mudança.

Por fim, atendendo ao facto da Ilha do Príncipe continuar a ser reconhecida pela UNESCO como reserva da Biosfera, a defesa do ambiente que está na ordem do dia a nível mundial é mais uma justa prioridade estabelecida para o próximo mandato.

As graves consequências das alterações climáticas para a humanidade aí estão a prova-lo.

Num período em que assistimos à recomposição geoestratégica mundial é de enorme importância que os países que integram a CPLP fortifiquem as suas relações, reforçando as, porque o todo aproveita a cada uma das partes.

Há que ter presente que neste planeta os nossos países, por serem marítimos, têm em comum os oceanos como fronteira, por onde transitam mais de 90% dos bens transacionáveis à escala global, que os povos que os integram forjaram relações culturais invulgares, expressas na música, na gastronomia, na literatura, e que são falantes de uma das primeiras línguas do mundo e, por isso, também das mais usadas nas redes sociais.

A língua comum é hoje um poderoso instrumento económico, razão para que, se outros fundamentos não existissem, só este bastaria para que os líderes dos países de língua portuguesa colocassem a fasquia do fortalecimento da CPLP a um nível mais elevado.

Faço, por isso, votos que a Cimeira a ter lugar em São Tomé e Príncipe tenha maior sucesso porque ele será o de todos nós.

Como é sabido, Angola termina em agosto o mandato da presidência da CPLP.

Para além de outros passos importantes, a Cimeira de Luanda aprovou o quadro da mobilidade dos cidadãos no espaço dos países que integram a CPLP, abrindo condições para que a prazo haja maior facilitação na circulação entre os nossos países, objetivo que tem de ser gradualmente conquistado, porque "Roma e Pavia não se fizeram num dia".

É necessário contribuirmos todos para que a CPLP venha a ser considerada um parceiro de referência neste mundo multipolar.

Este é um objetivo realista no atual estado do mundo, em gestação para uma nova realidade geoestratégica.

*Secretário-geral da UCCLA