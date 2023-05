Reza a história que os europeus invadiram o continente africano no Séc. XIV. Em nome da civilização, destruíram reinos e impérios, monetizaram as trocas comerciais e instauraram a escravatura.

O desígnio da colonização relegou os africanos a uma condição de inferioridade e a uma categoria perversa e nula.

A partir daí, criou-se uma identidade inclemente para os africanos, que passaram a aceitar essa posição no que diz respeito à autoaceitação, pensamento ideológico e idiossincrasia.

O mundo moderno, como tal, desenrolou todo esse processo, num problema estrutural que é o racismo. Uma herança dos nossos dias, que causa revolta, que é impiedosa e muito injusta.

Os portugueses foram os primeiros a iniciar o modelo de tráfico de escravos, seguidos pelos franceses, britânicos, espanhóis, entre outros.

Mas foi a Conferência de Berlim (Novembro de 1884 a Fevereiro de 1885) que ditou o fracasso africano. Delegados de 14 países fizeram-se presentes para defender os seus interesses de exploração, sem que qualquer reino ou representação africana tivesse participado.

O que se deu nos anos e milénios subsequentes é o que está registado em museus e bibliotecas. Porém, o mais precioso ainda é a memória dos povos, ignorada pelos governantes do continente que continuam a marchar em fila para se ajoelharem perante a Europa, esquecendo-se dos valores e voz dos seus confrades.

Mais uma vez, a cena repetiu-se no sábado, dia 06 de Maio, na coroação do Rei Charles III, que ocorreu na Abadia de Westminster, em Londres, com a presença de estadistas africanos.

Com a irrelevância da monarquia britânica tornando-se evidente, qual foi a estratégia africana ao participar em tal evento? O que isso propõe na esfera geopolítica?

Charles III é visto como uma marca vazia, para grande parte dos seus súbditos. As pesquisas apontam 55% de aceitação e um fraco apoio da juventude. O novo rei enfrenta um crescente movimento republicano dentro do Reino Unido, principalmente na Irlanda do Norte. Paralelamente, Charles III vive uma crise familiar gerida nas manchetes de imprensa, com o filho mais novo e a nora, está chateado com o irmão Andrew, devido a acusações de pedofilia e ele próprio não tem uma história pessoal que preencha o orgulho nacional.

Que bênção alvitrou o Rei, salvaguardando a presença de altas figuras africanas, cujos programas governamentais são deveras desafiantes, com crises económicas, sociais e de imigração patentes na agenda quotidiana? Como disse certa vez o Presidente do Ghana, Nana Akufo Addo, a dinâmica da cooperação África/Europa tem apenas enriquecido os europeus. E é necessário tomar as medidas correctas, tendo em vista o futuro.

África que se levante e deixe de fazer vénia, a quem há muito perdeu a glória. Com o Brexit, o Reino Unido abraçou uma crise financeira e política que rendeu três primeiros-ministros em um ano, não sendo, de todo, um contexto apetecível, inspirador para quem prometeu empreender, somar na saúde, educação e alinhar o sistema de justiça.

África que se exiba menos para os outros e enalteça os seus, com os seus valores e costumes, consciência e senso.

A Europa deve muito a África. Os sul-africanos estão a reclamar a devolução do Star of Africa, o maior diamante do mundo, e, a pensar assim, a lista seria longa, pelo que me valho apenas da paz, da essência, da narrativa, da paridade, do respeito e da responsabilização para o que nos remeteu a cidadãos de 2.ª e 3.ª categorias nas sociedades ocidentais.

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente de Portugal, afirmou, por ocasião do 25 de Abril, que o seu país deve assumir a responsabilidade para o futuro, do que bom e mau fizeram no tempo da colonização e escravatura. Na prática, não sei o que isso significa, o que vejo em plena metrulha, é cidadãos africanos ou descendentes de africanos, destinados ao servilismo premente.

Mas ninguém mais nega, que, quando eles chegaram, já havia conhecimento social, a matemática e a ciência já eram parte do pensamento filosófico. Aos lobos, valeu-lhes a sua orquestra que auspiciou a convivência forçada, revelou a sua sagacidade e o uivar de uma suposta superioridade.