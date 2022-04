É preocupante constatar que, no País, ainda existem pessoas ligadas a sectores da vida política, social e mediática que insistem numa narrativa de diabolização dos seus compatriotas, que vivem no exterior apenas porque eles exercem liberdade de expressão e de opinião, porque têm espírito crítico e também porque exercem o escrutínio dos poderes públicos da sua própria terra.

Há quem defenda que, por eles terem decidido viver no estrangeiro, deixaram de ter legitimidade e autoridade para opinar sobre o seu próprio País. Há quem não tolere críticas vindas de fora, e há até servidores públicos que, de forma descarada, lhes sugerem que pintem cenários cor-de-rosa ou até ficcionem quando forem falar do País e das acções governativas. A narrativa da diabolização da diáspora é sustentada na ideia de que, por estarem longe da terra, estes cidadãos estão alheios à realidade e aos problemas do País, de que têm falta de patriotismo e de ligação à Pátria.



Temos ainda muitas dificuldades em libertar-nos dos fantasmas e de quebrar barreiras ideológicas; somos ainda um povo muito formatado por complexos, medos e limitações em relação aos nossos irmãos que decidiram emigrar, que decidiram fazer a sua vida fora de Angola. Há uma Angola que também acontece fora de Angola. Não são só angolanos aqueles que se encontram no território nacional, os nossos compatriotas que vivem no estrangeiro gozam dos mesmos direitos, respeito e dignidade que aqueles que aqui se encontram. Os angolanos na diáspora têm tido um papel importante no desenvolvimento humano, social e cultural das sociedades em que estão enquadrados.

Apesar da distância, eles são, também, verdadeiros promotores da cultura e dos valores de Angola. Temos vários exemplos de líderes associativos, empresários, no meio académico, na pesquisa e na investigação científica, no desporto, nas artes visuais e cénicas, na televisão e no cinema, literatura, comunicação social, música, política e outras áreas de intervenção. Temos muitos e bons filhos da terra, cidadãos honrados e respeitados lá fora, mas totalmente desconhecidos ou desvalorizados aqui no País.

A abertura ao mundo e aos outros é do melhor que nos pode acontecer. Os seres humanos têm necessidades, responsabilidades, expectativas e aspirações. Precisamos nós de dar o exemplo, construindo relações abertas, justas e inclusivas com os nossos irmãos da diáspora. Precisamos de ser parceiros úteis na afirmação da qualidade, do prestígio e do desenvolvimento dos nossos compatriotas.

Precisamos de uma nova visão, de uma nova abordagem, de um novo processo de consciência sobre as nossas comunidades espalhadas pelo mundo. Precisamos de perceber melhor as várias dinâmicas de convivência social, de integração e inclusão das nossas comunidades.

Os angolanos na diáspora precisam de sentir que são os protagonistas e não actores secundários das políticas, estratégias e programas. Não podem ser vistos como os vilões, como os "revús", como os "promotores de uma boa dose de desinformação nas redes sociais", como ouvi há dias numa televisão nacional; não podem ser vítimas de daqueles que fazem apologias da exclusão, daqueles que avaliam ou classificam os seus cidadãos em função da filiação partidária, religião, cor da pele ou orientação sexual. Precisamos de criar momentos de participação cívica e de cidadania, encontros de aprendizagem, de partilha de conhecimentos e afectos.

"Não posso deixar de mencionar aqui a nossa solidariedade para com outros povos, mas sem nos esquecermos da diáspora angolana, que merece uma atenção maior e cuja importância para o desenvolvimento do País tem de ser levada em consideração", disse o PR João Lourenço no seu discurso de tomada de posse, a 26 de Setembro de 2017. Essa afirmação é um sinal de que um novo olhar ou uma nova abordagem estava a ter início e que foram depois complementados com encontros com as nossas comunidades em Portugal, França, Bélgica, Alemanha e África do Sul, culminando com o processo que vai permitir com que, pela primeira vez na história do País, os cidadãos residentes no exterior possam exercer o direito de voto. São bons sinais, bons gestos, boas iniciativas, mas precisamos mais. Ainda nos faz falta uma estratégia de governação para as comunidades angolanas no exterior, há necessidade de que tenham também representação parlamentar.

É preciso que a Secretaria de Estado para as Comunidades e o Instituto das Comunidades Angolanas no Exterior e Serviços Consulares (ICAESC) façam a sua "prova de vida" junto dos nossos concidadãos residentes no estrangeiro. Precisamos de um programa nacional de apoio ao investimento da nossa diáspora, que valorize o potencial, a qualidade e a dimensão cultural, humana, técnica, científica e profissional dos angolanos pelo mundo. O País é de todos e faz-se com todos!