A Maria Alice Freitas Barros Diniz Santos (1923-2012), in memoriam Eu não conheci a Dona Alice. Conheci a irmã, que também era uma pessoa distinta, com uma vida peculiar e histórias trágicas para contar. Mas a Dona Alice, pelo que me foi dado perceber, pela paixão com que aqueles que a conheceram dela falam, era verdadeiramente especial.

A Dona Alice dizia que Angola, aprendera a conhecê-la caminhando. O pai, funcionário administrativo colonial, foi perambulando pelos quatro cantos do território, sempre com a família. Contava como, no início dos anos 30, tinham ido a pé, os pais e ela menina, de Malange a Luchazes, entre Luena e Mavinga, depois de terem feito o troço Luanda-Malange de comboio.

A Dona Alice tinha um Colégio em Novo Redondo, que se chamava Santa Teresinha. No nosso Sumbe. E tinha enterradas profundamente as suas raízes nessa terra, tantas vezes colocada num plano bem abaixo daquele que os naturais acham ser-lhe devido. Afinal, Novo Redondo perdia em brilho para a rica Gabela dos senhores do café, e, nessa província que fica entre Luanda e Benguela, ainda tinha que competir com Santa Comba, a nossa Cela do gado, queijos e ar puro, e com Calulo, com as suas fazendas com cheiro germânico disseminadas pelo belo planalto. Era uma competição acesa.

Mas o que interessava à Dona Alice eram as pessoas. E não fazia muitas distinções. Num período com fracturas sociais tão acentuadas, era querida por todos, e a eles impunha uma vontade de ferro, temperada pela equidade. No seu Colégio, onde Angola era ensinada como Angola - e não como a jóia da coroa do império português -, colorido e rigoroso, era " uma espécie de mãe para os seus alunos, brancos, pretos e mulatos, que ensinava com amor a serem Homens e Mulheres com letra grande", como escreveu quem a conheceu. Nela eram acolhidos, para além dos que podiam pagar as mensalidades, os que não podiam. Em particular os filhos daqueles que foram apanhados pela erupção assassina que se seguiu ao 61.

As sopas que servia aos mais carentes - para as quais a classe comercial, a contragosto, acabava por contribuir, perante a sua presença que, mais do que pedir, exigia -, aqueciam o coração, e o estômago, de não poucos miúdos que de apoio necessitavam.

Lutava pelo futuro dos seus protegidos, procurando colocações profissionais e bolsas de estudo para aqueles que manifestavam inclinações especiais, mesmo se tivesse que vir a Luanda insistir junto dos mais altos responsáveis, que acabavam, amiúde, por ser vencidos pelo cansaço.

A Dona Alice tinha 122 afilhados, e uma memória monstruosa. Fazia questão de mostrar que eles não eram afilhados anónimos, e não só os tratava pelo nome, como lhes lembrava a genealogia, quando eles procuravam, respeitosamente, a sua bênção, mesmo quando a senhora já ostentava uma provecta idade.

A Dona Alice, que no início da adolescência dos seus filhos, os chamou para lhes recordar que eram angolanos e não portugueses, teve que passar pela prova extrema de ver despenhar-se, ao decolar, a avioneta que transportava o seu primogénito.

Faleceu em Novembro de 2012, depois de uma travessia que tinha começado em 1923, vivendo um período rico e conturbado, com uma guerra mundial pelo meio, e a génese da afirmação dos direitos dos angolanos, que culminou com a Independência. Jaz no Sumbe, a sua terra, e deixou uma marca indelével na memória daqueles com quem lidou.

A Dona Alice é uma estrela na constelação que muitos guardam com carinho na sua memória. É filha do Sumbe e de Angola. Merece ser recordada.