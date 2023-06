Entendo que foi um erro estratégico característico das economias de planeamento centralizado, segregar os agentes económicos (o Estado, empresas e famílias) pela sua importância, pois na economia todos os agentes económicos são importantes, para que a engrenagem económica funcione em equilíbrio, na medida em que, como diz Ray Dalio, fundador e presidente da Bridgewater Associates (uma das maiores firmas de gestão de activos financeiros do mundo), a receita de um agente económico é despesa do outro, o activo de um é passivo do outro, cujas trocas resultam em micro e macro contratos, que os agentes económicos estabelecem entre si. A intensidade com que ocorrem essas transacções determina a dinâmica da economia, ou seja, se um dos agentes económicos incumpre com a sua obrigação de honrar a restituição do activo do outro agente económico, a transacção não fecha o ciclo, parando a engrenagem. As transacções ocorrem no dia-a-dia, com as pequenas compras (compra de alimentação, pagamento da conta da electricidade ou da televisão, imposto deduzido do salário, contratos de fornecimento de serviços e bens ao Estado, etc.).

A economia, por outro lado, é acerca de equilíbrios. A fórmula macro-económica fundamental tem duas identidades (PIB=C+I+G+X-M), ou seja, a riqueza criada é igual ao consumo privado (C) ou das empresas e das famílias, adicionado do investimento (I), mais os gastos públicos (G), a que adicionamos o saldo das relações com o estrangeiro (X-M), o mesmo é dizer o que vendemos ao estrangeiro (exportações) e o que compramos (importação) aos outros países. Portanto, há que ter controlo dos passos que se dão! Nada vem do nada, não se pode gastar aquilo que não se tem.

Neste quesito, vale ainda mencionar outro equilíbrio que é necessário ter em conta, que é a identidade de restrição orçamental (G+Tr= T+?D+?M+A), para que se compreenda que a economia pública não é um saco sem fundo, porque me parece que é ainda a crença prevalecente em muitas mentes. A identidade de restrição orçamental o que está a dizer é que os gastos públicos, aqueles que estão inscritos no Orçamento Geral do Estado (OGE), devem ser iguais aos impostos colectados (T), se não cobrir, o Estado endivida-se (?D) internamente ou externamente, como tem acontecido, ou ainda emite moeda (?M), o que é improcedente, por várias razões, matéria de uma próxima reflexão. Se ainda assim não atingir o equilíbrio, o Estado pode recorrer ao seu património, alienando alguns activos (A), como está a acontecer com o PROPRIV, Programa de Privatização do Património do Estado. Note-se que o PROPRIV foi criado para redimensionar o sector empresarial público e não para equilibrar as contas públicas.

O equilíbrio macro-económico permite que a engrenagem mova suavemente a máquina, proporcionando condições aos agentes económicos (as empresas, as famílias e ao Estado) a realização de transacções, acelerando os ciclos das transacções e assim criar as condições de prosperidade dos agentes económicos, consequentemente, o crescimento económico. Não há criação de riqueza sem crescimento económico. Eis a razão da importância do sistema judicial para redimir com independência e imparcialidade as querelas que surgem na execução dos contratos. Por isso, é que perante a lei os três agentes económicos são iguais, ou seja, devem ser tratados de igual forma.

A esfera de circulação da economia (comércio) é importante na engrenagem económica, mas não aumenta a riqueza, antes gera apenas lucro. Por exemplo, se comprar uma batata na Huíla a 5,00 Kz, para a vender em Luanda a 7,00 Kz, é sempre uma batata, o que tem é um lucro de 2,00 Kz. Entretanto, se semear esta batata colher ao redor de 10 batatas, redunda no aumento da riqueza em 10 batatas. Portanto, a riqueza é criada no sector produtivo (agricultura, indústria, pescas, etc.). O equilíbrio da economia é conseguido com as actividades do sector produtivo.

Um dos factores que dificulta o ajustamento estrutural da economia angolana, o que proporcionaria o equilíbrio macro-económico e impulsionar o crescimento económico, é a nossa incapacidade de agregar factores de produção locais nas matérias-primas que exploramos. Exportar crude e importar gasóleo e gasolina refinado não adiciona muitos ganhos. Porquanto, o maior quinhão de ganhos na cadeia de valor do petróleo, por exemplo, está na transformação, ou no upstream. Assim é que assistimos impavidamente à degradação dos termos de troca entre as matérias-primas que exportamos e os produtos transformados que importamos. O País torna-se viciado em consumir o que não produz e produz o que não consome, complicando, ainda mais, os esforços que permitam o equilíbrio.

O equilíbrio macro-económico não é perseguido por capricho dos economistas, é um imperativo do equilíbrio económico, pois, este, permitem acelerar o crescimento económico, baixando a taxa de inflação, permitindo a redução das taxas de juro. Com o dinheiro barato, as iniciativas empresariais se multiplicam, baixando os níveis de desemprego. Com o aumento do emprego o consumo privado e público aumenta, assim por diante, o contágio de crescimento multiplica-se nos vários sectores da economia nacional. Os indicadores macro-económicos fundamentais são: o crescimento económico, ou a variação do Produto Interno Bruto (PIB), a inflação (variação do preço no consumidor) e a taxa de desemprego. O equilíbrio macro-económico que teima em chegar, há muito perseguido pelas autoridades, visa permitir que a engrenagem consiga mover a máquina económica, não tenho dúvidas, com o propósito de proporcionar o bem-estar colectivo. Tem de se ser persistente em perseguir o equilíbrio macro-económico, pese os conflitos com que se confrontam os decisores de política económica, no processo reformista. O caminho para o equilíbrio é longo e tortuoso, mas deve ser perseguido, para que os nossos netos não vivam as privações que os avôs vivem e a engrenagem económica siga a seu movimento em todos os cantos dessa Angola.

*Economista e professor universitário