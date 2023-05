Creio ser consensual que a única forma de alterar o destino da vida de um indivíduo é a instrução ou educação, ou seja, a elevação do nível académico, trocando em miúdos, é estudar. Entretanto, do meu falecido pai não tenho relatos de ele ter frequentado alguma escola, mas sabia ler e escrever perfeitamente, tinha uma caligrafia de invejar, até aqui ninguém da minha família consegue explicar como o meu pai aprendeu a ler e a escrever. Trago essa analogia do meu pai porque foi um homem intransigente quanto à instrução, não apenas dos seus filhos como também de todas as pessoas que lhe estavam associados. Só em idade adulta entendi a razão da intransigência do meu pai. Sem instrução, as barreiras naturais da vida agigantam-se, tornam-se em barreiras intransponíveis, tudo fica mais complicado.

Tenho dito às pessoas que me estão associadas (membros da minha família directa e alargada, estudantes e amigos), que níveis elevados de instrução académica ou profissional não são, necessariamente, a garantia de um emprego de sonho. Mas, antes, a ampliação da capacidade de interpretar melhor as múltiplas e complexas variáveis que se nos oferecem as modernas sociedades e conseguirmos encaminhar a nossa vida para determinada direcção, aumenta as chances de vitória.

Em 2013, conheci um investigador e economista chamado Eduardo Lambert, da Atlantic International University (AIU), especializado em Modelação Económica. Disse-me ele, naquela altura, que a economia angolana estava à beira de uma crise, devido ao fim do ciclo do petróleo, pois, segundo as suas pesquisas, um dos grandes compradores de petróleo de Angola, os Estados Unidos da América (EUA), estaria próximo da auto-suficiência, por isso, deixaria de comprar o petróleo angolano. Como se sabe, a crise que despoletou em 2014 se deveu ao excesso da oferta do ouro negro no mercado internacional.

Escrevi um artigo a propósito do fim do ciclo de petróleo em 2013, alertando para as contrariedades que a retracção da procura traria à economia angolana. Li comentários que negavam totalmente este pressuposto, dizendo que eu era mais um chico-esperto à procura de protagonismo, em meu entender, uma clara demonstração da incapacidade de fazer leitura de variáveis complexas, que a era da globalização nos impõe. Qual é, então, o nível de instrução que Angola está a prover aos seus filhos (crianças, adolescentes, jovens e adultos), para fazerem face aos desafios da nova era? A era dos clicks, da inteligência artificial, da nano ciência, em que o conhecimento passou a ser perecível?

O meu percurso não planeado aconteceu pelas circunstâncias, levou-me a viver e a estudar em três países de três continentes. Angola é a terra do nascimento e onde fiz a formação até à licenciatura, Portugal (estudos pós-graduados) e Canadá (estudos profissionais). Deu para perceber como o ensino é orquestrado e valorizado em cada um desses países. Vale referir que, no caso de Angola, há que o dividir entre o período colonial e a pós-independência. Porquanto, faço parte da geração que, até ao ensino secundário, foi no período colonial, enquanto o pré-universitário e universitário já foram na pós-independência. Posso colocar-me no grupo de homens de mil profissões, ao longo da minha já longa carreira profissional, fiz muitas coisas para ganhar a vida, mas a actividade que ainda hoje me dá muito prazer é a de ensinar.

Ensinei em todos os países por onde passei, ainda hoje o faço com muito gosto. Entretanto, o comportamento dos alunos difere pouco em Portugal e no Canadá. Tratava-se de meninos mimados, brincalhões na sala de aulas, mas com bases e capacidade de entender os conteúdos programáticos sem muita variação. Já a realidade angolana, os grupos são dedicados, atentos, ansiosos em aprender e dominar os conteúdos, mas com muitas dificuldades. As bases nem sempre são as adequadas. Verifica-se uma grande variação nos grupos, e o nível degrada-se a cada ano, nas questões fundamentais do cálculo e redacção ou articulação linguística.

Um jovem colega nas minhas actuais funções confessou-me que sempre que leva documentos para a assinatura, a minha sala fica com o coração na mão, pois diz ele que não era fácil escrever para mim, porque, geralmente, revejo a ortografia e a concordância das frases. A meu ver, a deformação está na forma como é ensinada a Língua Portuguesa e o cálculo, nas classes iniciais. Como é que se quer que um aluno que não aprendeu convenientemente a tabuada, o cálculo das operações de soma, subtracção, multiplicação e divisão possa progredir? Sem aprender o alfabeto da língua que fala e estuda, como vai ler e fazer interpretação do texto que lê? O problema está nas classes iniciais, ou seja, no ensino primário.

Não é admissível que um aluno da 2.ª classe não saiba escrever o seu nome, como referi no artigo anterior. Não é concebível que um aluno do 3.º ano do curso superior de Economia escreva a palavra economia com i, «iconomia» e, quando questionado, justifica que então não é assim que se pronuncia? O estudo recente do Banco Mundial refere que nove anos de escolaridade em Angola corresponde a quatro anos de países desenvolvidos. Na verdade, não é possível comparar a 4.ª classe da era colonial com a 9.ª dos dias de hoje. São os cinco anos de escolaridade colonial com 10 anos de escolaridade actual.

O investimento na educação tem de ser visto de outra maneira. Segundo o OGE2023, foi destinado para a Educação o montante acima de 1,5 biliões de kwanzas, correspondente a 7,74% da despesa total e 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB). Se comparado com os países da região Austral (entre 15 a 20%), Angola é o que tem a menor quota alocada na Educação. Até há um contra-senso, já que, segundo um portal de economia angolano, o País gasta mais a subsidiar os combustíveis (matéria de uma reflexão anterior) do que a Educação e a Saúde. Cálculos dos gastos do primeiro semestre de 2022 indicam que Angola gastou 397 mil milhões Kz com a Saúde e 417 mil milhões Kz com a Educação, enquanto o subsídio aos combustíveis atingiu 707 mil milhões Kz. Essa inversão de gastos não pode desencadear a reprodução da economia, que provem hoje, não dos recursos naturais, mas antes, das competências intelectuais das pessoas.

Olhando para os países que atingiram o nível de desenvolvimento avançado nos últimos anos do século passado, encabeçados pela República Popular da China, da Malásia, da Singapura, da Correia do Sul, a Índia e onde se inclui também o Brasil, a elevação e a qualificação da instrução tomou o papel preponderante no processo. A China é o país com o maior sistema de Educação do mundo, aloca avultadas somas de dinheiro, cerca de 4,00% do seu PIB. O agricultor brasileiro de hoje tem o ensino secundário concluído ou o ensino superior. Portanto, a roda já foi inventada há muitos anos, só temos é que seguir o caminho para a fabricar. O segredo está numa massificação da instrução e dotar as pessoas das competências que o mercado exige.

Dizia alguém há alguns anos que com a educação das crianças não se pode brincar, é algo muito sério, determina o destino da criança de hoje e o homem ou mulher de amanhã. Determina o rumo do país, pois essa criança, adolescente ou jovem de hoje é o Senhor ministro, governador ou mesmo Presidente da República de amanhã. Deve ser dotada de competências para interpretar convenientemente a complexidade das variáveis do mundo moderno e tirar as vantagens para o seu próprio benefício e do seu país. A educação é algo muito sério, mudou o meu destino e de muitos outros angolanos nascidos nas recônditas aldeias do interior desta Angola profunda, hoje cidadãos anónimos úteis dessa Angola, que desejamos todos que seja um bom lugar para se viver...