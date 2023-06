Decorridos quase dois anos depois da sua institucionalização, o Quénia avançou rapidamente para a sua implementação (D"Arcy & Cornell, 2016), apesar de vários constrangimentos circundantes ab initio, como a falta de recursos humano, de infra-estruturas e as assimetrias regionais.

O sistema constitucional queniano divide o Governo territorial em dois níveis: nacional e local, os quais configuram duas entidades distintas, embora inter-dependentes e mutuamente interactivas (Odour & Nguti, 2013). O nível local compreende 47 counties3 que substituíram as oito províncias que existiam no anterior sistema político-administrativo (Ochieng, 2017).

A implementação das autarquias no Quénia foi extensiva a todo território nacional, mas obedeceu ao princípio do gradualismo funcional, tendo sido, inicialmente, atribuídas às autarquias competências apenas nos serviços de saúde, agricultura e água. A Constituição (capítulo 4) enforma o quadro legal da repartição de poderes e as transferências do Governo central para os counties são asseguradas através de 4 fundos diferenciados e pela tributação local, garantindo, deste modo, a sua sustentabilidade financeira.

O sistema de descentralização do Quénia permitiu ao país dar um salto qualitativo em vários domínios, como da saúde, da agricultura, das infra-estruturas e da participação política e cívica dos cidadãos, entre outros (Alwanga & Samuel; Ngigi & Busolo, 2019). Portanto, é seguro afirmar que a reforma autárquica do Quénia foi uma decisão assertiva. Mas, apesar do impacto positivo, dez anos volvidos, a autarcização no Quénia ainda enfrenta certos desafios como a inconsistência, a insuficiência e os atrasos na alocação de fundos, as discrepâncias entre os fundos orçados e cabimentados, a duplicação de papéis entre os actores do aparelho do Estado, a participação política e cívica deficitária e a corrupção (Kimathi, 2017; Mohamed, 2018).

Angola apesar de ter experimentado, no período colonial, uma relativa autarcização, elitista e excludente (Orre, 2013), com a independência (1975) as autarquias foram descartadas, embora estivessem mencionadas na Lei Constitucional de 1975. A reforma político-económica de 1991-1992 implicou também a revisão da Lei Constitucional que consagrou as autarquias, sem que isso tivesse alguma consequência prática. A Constituição de 2010 regulou as autarquias com maior objectividade e profundidade (Mboco, 2022; Neto, 2021).

Contudo, no plano prático, a sua implementação ainda não é um facto. A emergência da crise político-militar pós-eleitoral, infertilizou o ambiente político para a sua realização antes de Abril de 2002. Status quo que prevalece, apesar do alcance da paz e do retomar dos ciclos eleitorais, desde 2008. A situação explica-se, para muitos, pelo medo do MPLA de perder o poder nos municípios e não pela falta de condições como este tem argumentado, justificando os sucessivos adiamentos da implementação das autarquias, apesar das promessas que apontavam para a sua realização em 2010, 2012, 2014, 2015 e 2020.

Na verdade, o pacote legal autárquico está parado, embora quase concluído, o que leva correntes da sociedade civil a advogar por - "autarquias já". Contudo, o projecto da nova Divisão Político-Administrativa do País em 581 municípios, (contra os actuais 164) apesar de ser inconstitucional (Pestana, 2023) e oneroso (UCAN/LAB, 2023), parece indiciar fortemente a falta de vontade política para a concretização dessa reforma e que as autarquias, no país, não acontecerão a breve trecho. Este facto, faz de Angola um caso sui generis entre os PALOP, pois nunca as experimentou (Lázaro & Silva, 2022).

À luz do retrato do processo autárquico apresentado, a experiência do Quénia providencia

4 lições para Angola: 1. A sua determinação política em avançar para a fase de implementação das autarquias, apesar dos desafios iniciais; 2. A opção inequívoca pelo gradualismo funcional; 3. O impacto positivo das autarquias nas esferas social, económica e política. 4. As autarquias não são a panaceia dos nossos males, como evidencia a persistência de desafios, com destaque para a corrupção, reproduzida pelos counties.

Este artigo é um produto do programa de pesquisa "Melhorar o Ambiente de Pesquisa em Angola por meio do Desenvolvimento de Capacidades (2019-2024)", financiado pela Embaixada da Noruega e integrado por Scanteam e CMI (Noruega), UCAN, UAN e Piaget-Benguela (Angola).

* Investigador Auxiliar no Centro de Estudos Africanos da Universidade Católica de Angola. 3 Equivalentes a municípios ou territórios autárquicos.