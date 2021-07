O termo "camarada" tem uma longa história e um forte significado. Um camarada é um companheiro de luta, de causas e de jornada. Um camarada é um irmão, sendo que, muitas vezes, a camaradagem supera a própria irmandade biológica. Mas quais são os valores, anseios e expectativas quando tratamos alguém por camarada? Aqueles que estão do mesmo lado da barricada, do mesmo lado da luta política? Um compatriota e companheiro de luta? Será que hoje há a necessidade de actualização do termo? De certa desconstrução e discussão do termo? Quando se diz que um partido é o partido dos camaradas, será que os novos militantes sabem o que é ser camarada? E os militantes mais antigos ainda mantêm o espírito de camaradagem de outros tempos? Será que se caiu na banalização e ridicularização do termo, em que vimos indivíduos assumirem-se como camaradas nos meios mediáticos, em actividades oficiais e no universo digital, mas sem identidade, sem cumplicidade com os ideais e valores da estrutura, da organização política ou instituição?

Ser camarada é um processo em permanente construção, em que admitimos que somos incompletos e temos necessidade de nos completar sem a necessidade de procurar ser perfeitos. Hoje, procuramos construir tanta coisa e não nos construímos a nós mesmos. Ficamos "adiados" porque nos vamos dispersando e perdemos o sentido dos valores essenciais. Há um falso moralismo que falseia o encontro com o nosso interior e com o outro. Há um esvaziamento da dimensão humana, social e espiritual do cidadão, sendo que ele, quando se junta a uma organização ou estrutura como tal, não pode abdicar, não lhe podem ser retiradas tais dimensões inerentes à sua existência.



As pessoas valem mais do que os partidos, do que as estruturas, valem mais do que as regras estabelecidas e interesses de grupos. "Cada vida conta e cada vida conta na vida das pessoas", escreveu alguém um dia. A indiferença com que lidamos com a dor e desgraça alheia, como desvalorizamos a dor alheia em nome de certas agendas políticas e estratégias silenciosas. Só vamos ter paz e desenvolvimento social se colocarmos os ingredientes para que esta paz e desenvolvimento aconteçam.

A camaradagem implica acreditar na importância da liberdade, da dignidade e solidariedade como motor, como alavanca para uma convivência comum e salutar. Temos de ver o outro com um fim em si mesmo, temos de nos identificar com o outro. Há situações em que vale a pena revisitar a história, a experiência dos outros para repensarmos a nossa. Todas as sociedades, todas as organizações vivem conflitos no seu seio. Há um elevador ético-moral que já andava aos solavancos e que parece estar a avariar.

Vive-se entre medos contraditórios: o medo de se usar a liberdade de que dispomos para expressar camaradagem aos nossos companheiros e o medo de sermos rotulados e penalizados ao procurarmos ser camaradas com os nossos. Fica-se "amarrado" aos ditames do sistema. Dentro de uma mesma estrutura partidária, os alienados ficam divididos entre o cumprimento/seguimento da estratégia dos iluminados e a solidariedade aos eliminados.

"Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo", escreveu Saramago. Uma geração que libertou este País, uma geração que, alicerçada em valores referenciais relativos à Pátria, ao povo, à Nação, à igualdade, à honra e à dignidade entre os homens, não se pode perder em lutas de egos, orgulhos, guerras surdas, cabalas, agendas de manutenção/imposição ou demagogia de sentimentos. Temos de ser mais camaradas com os nossos camaradas, temos de fazer da camaradagem uma força interior.

A forma como um cidadão, um patriota, um político da dimensão e craveira de Carlos Alberto Ferreira Pinto (CAFP) foi tratado nos últimos meses em que ocupou o cargo de Provedor de Justiça foi de uma total deselegância e consideração por quem tantos anos de serviço e empenho dedicou ao País. Quando fez a entrega do seu pedido de demissão ao presidente da Assembleia Nacional, fê-lo por questões de dignidade, honra e amor-próprio. Desistiu não porque não tinha mais forças para continuar, mas, sim, porque não tinha mais condições para sofrer. Sofrer com a falta de apoio e solidariedade institucional, o "despejo compulsivo" e processo humilhante de perda de instalações, por falta de camaradagem de certos companheiros de partido e também por descobrir (ainda que tarde) os efeitos da falsa camaradagem. Valeu-lhe ainda em vida o conforto, o carinho e o apreço dos funcionários da instituição que zelosamente liderou.

Mesmo na morte, a narrativa da existência humana persiste. O processo de luto deve tornar-se num espaço de reaprendizagem, de pedagogia de valores, de reavaliação do que somos, do que fazemos e do que queremos. O que sabemos hoje será sempre posto em causa pelo que vamos saber amanhã. Os factos são sagrados, opiniões são livres e cada pessoa é una e indivisível. Infelizmente, a falsa camaradagem, as homenagens e os elogios post-mortem jamais irão trazer-nos de volta alguém que foi morrendo aos poucos mais ou menos por evidente falta de camaradagem. Que no congresso de Dezembro se discuta entre os militantes do "Glorioso" o que é ser camarada, quais os seus valores, missão e expectativas!

Foi-se aos 67 anos um amigo, um pai, um companheiro, um homem bom, um líder íntegro e comprometido. Foi-se um camarada e, com a sua partida, ficou uma dura e crua certeza: Há camaradas que não são camaradas!