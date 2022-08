Em 92, o ambiente ainda era de crispação. Prometiam-se calças novas em Setembro e as notícias preocupantes que vinham dos vários pontos do País não deixavam ninguém indiferente. O processo de votação, em Luanda, tinha sido, realmente, uma festa, com os eleitores, nós, procurando alegremente a mesa com disponibilidade para recolher o nosso voto, numas eleições que tiveram mais de 91% de taxa de participação. O cartão de eleitor, novinho em folha, e o dedo pintado, eram documentos bastantes para afirmarmos a nossa cidadania. Uma euforia galopante envolvia todos os angolanos, reuniu-se a grande família, e os resultados, apesar de declarados livres e justos, mergulharam o País novamente numa guerra que pensávamos já pertencer ao passado.

Em 2008, a euforia era diferente. O País em paz, finalmente, exultava com a reconstrução de infra-estruturas e com a sensação que todas as perturbações pertenciam ao passado. Havia confiança, a transição e a integração dos dois mundos que no passado corriam paralelos, que se vinha efectuando desde 2002, após a assinatura dos Acordos do Luena, decorrera num clima largamente satisfatório, com a normalização da vida nacional, e a participação de todos no País que se estava a construir. A hora era de olhar para o futuro com confiança, e os resultados exprimiram a alegria de se constatarem melhorias que não podiam ser escamoteadas.

Em 2012, já com as eleições em Agosto, um certo conformismo foi-se instalando, a par da sensação que se poderia ter feito mais com os recursos económicos que estiveram à disposição do País. O modelo que se procurava implementar - com a apressada constituição de uma burguesia nacional, fortemente rendeira, pouco produtiva e com um mau-gosto particular pela ostentação, mostrava as suas fragilidades, e a oposição começou a crescer. A taxa de participação baixou para 63%.

Veio 2017, o anúncio de um novo Presidente, e as expectativas de uma mudança no País, para que "se corrigisse o que estava mal". Maior afluência às urnas (76,57%), e o crescimento contínuo da oposição com o surgimento do que parecia poder vir a ser uma terceira força. As eleições continuavam ordeiras, a oposição contestando, mas o sentimento geral sendo que os resultados reflectiam as tendências. O voto urbano, em particular em Luanda (e em Saurimo), já não era maioritariamente do partido no poder. Os jovens, com uma vivência mais distanciada dos cenários da guerra civil que tanto tinham influenciado as eleições anteriores, começavam a mostrar a sua irreverência, e a exigir alterações que respondessem aos seus problemas que, em grande medida, são problemas da sociedade em geral.

Chegámos ao dia 24 de Agosto de 2022 com a sensação de que estas serão umas eleições decisivas. As mais bem disputadas, depois de 92. Uma oposição forte parece, pela primeira vez neste milénio, ter reais possibilidades de lutar pelo poder. Os primeiros resultados, onde se confrontam os números expressos nas actas das assembleias de voto afixadas e públicas, e as projecções da CNE, criam uma natural ansiedade. É preciso que vença a transparência, o único resultado que pode fazer com que o País avance rumo a um futuro melhor.

Temos a oportunidade de mostrar ao mundo (e principalmente a nós mesmos!) uma Angola que respeita o primado da Lei. Que as nossas instituições eleitorais, apesar de imperfeitas, são isentas e autónomas. Façamo-lo. É o único resultado que deveremos aceitar.