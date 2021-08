Para a concretização deste objectivo, os sócios contratam administradores para que possam retirar o máximo rendimento dos trabalhadores que estabelecem com a empresa uma relação contratual tendencialmente duradoura. Nessa relação, impõe-se aos gerentes e aos administradores - no exercício das suas funções - que actuem no interesse dos trabalhadores, segundo a bitola de um gestor consciencioso, criterioso e diligente (art.º 69.º da Lei das Sociedades Comerciais).

Actuar segundo o interesse dos trabalhadores implica, além de um pacote remuneratório ajustado às competências e pelo trabalho demonstrado pelos trabalhadores, que os gestores adeqúem as suas habilidades humanas - capacidade e o discernimento para trabalhar com e por meio de pessoas - em particular, o respeito pela dignidade humana - visando a construção de um clima organizacional saudável assente num dos pilares da produtividade: a motivação. O clima organizacional - nas palavras de ANTÓNIO MAXIMIANO (2009) - é a medida como os trabalhadores se sentem em relação à empresa e aos seus administradores, na satisfação com o trabalho e a empresa e nos comportamentos que geram absenteísmo e rotatividade. A má gestão dos bens da empresa e dos interesses dos trabalhadores, por exemplo, poderão causar desmotivação generalizada, à qual, no médio ou longo prazo, prejudicará a rentabilidade da empresa, comprometerá os lucros e a repartição dos dividendos entre os sócios.

Entre as situações geradoras de desmotivação no trabalho, sem prejuízo de outras, extraímos de LUÍS CASTAÑEDA (2013), nomeadamente o comportamento dos gerentes ou administradores que (a) aceitam e promovem os bajuladores por pura necessidade de se alimentarem de elogio para se sentirem bem, (b) toleram a mediocridade, dando um sinal claro aos demais que não lhe interessa o bom desempenho, (c) mantém o pessoal sob constante ameaças fazendo com que as mesmas vivam ressentidas com o medo de perder o emprego, (d) pedem aos trabalhadores à realização de trabalhos pessoais e/ou familiares, (e) julgam o pessoal por resultados fora do seu controlo, (f) promovem reuniões longas e excessivas sem orientações claras e objectivas do que se pretende, (g) actuam de forma déspota, tratando os trabalhadores com assaz dureza e abusam do seu poder e autoridade, (h) dividem a empresa em grupos usando uns trabalhadores supostamente mais leais para atacar e destruir os outros, (i) actuam de forma incongruente, isto é, não conforme as suas palavras, (j) promovem o assédio moral e sexual. Existe ainda empresas cuja gerência ou administração (k) não implementa um plano de carreira objectivo que promove o desenvolvimento pessoal e profissional, (l) nomeiam para cargos de direcção, trabalhadores internos ou externos, incluindo de outras latitudes, que as equipas não lhes reconhecem competências técnicas e comportamentais ajustadas ao exercício da função e, por fim, (m) hostilizam trabalhadores que reclamam objectivamente a violação de um direito seu.

A esse leque, adicione-se a forma como gerem os conflitos laborais. Em empresas em que superabundam processos disciplinares sem fundamento que os justifiquem, além de revelar alguma má-fé e incipiente inteligência emocional dos seus administradores na gestão dos interesses em jogo - da empresa e dos trabalhadores -, prejudicam a reputação das mesmas no mercado com custos futuros que serão pagos directa ou indirectamente pelos sócios.

Em sentido contrário, a implementação de um modelo de gestão participativo e democrático, no qual se promove o desenvolvimento pessoal e o respeito pela dignidade e qualidade de vida dos trabalhadores, tenderá a construir - inegavelmente - um clima organizacional saudável e um alinhamento estratégico estável entre os gerentes ou administradores e os trabalhadores conducentes à maximização dos interesses da empresa, dos sócios, fornecedores, clientes e da comunidade.

Em suma, o exposto sugere que os gerentes ou administradores que adoptem qualquer uma das condutas geradoras de desmotivação laboral ora referidas actuem não só contra os interesses dos trabalhadores como também contra os da própria empresa, violando, deste modo, o art.º 69.º da LSC e pondo em causa a manutenção de empresas viáveis no mercado, em prejuízo dos sócios e da comunidade, pelo que a avaliação do histórico de gestão do potencial gerente ou administrador, nesta matéria, deverá ser um critério decisivo de selecção e contratação.n

*Licenciado em Direito pela Universidade Católica de Angola e Mestre em Direito e Gestão pela Universidade Católica de Portugal, Escola do Porto. É membro da AIDA - Associação Internacional de Direito dos Seguros.