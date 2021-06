A História, a Reconciliação e as Tradições a que não devemos voltar



Tem-se banalizado a recomendação feita por inúmeros pensadores, mais ou menos mediáticos, para que vivamos o presente. Pois é fácil constatar que a maioria de nós ou vive arrastando os fantasmas do passado ou carregando as ilusões e os medos do futuro. A história, a cultura, as chamadas "experiências pessoais" são um lastro que nos impede de, em grande medida, dar os saltos que poderíamos alcançar, se a ele não estivéssemos presos. Os ressentimentos, os preconceitos, a dificuldade de aceitar o outro na sua inteireza por ser diferente não são mais do que uma consequência disso.