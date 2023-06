As instituições devem dar liberdade aos jornalistas e aceitar que têm o direito de construir a sua visão dos factos. Os poderes têm de ter uma nova atitude perante as novas dinâmicas e formas de relacionamento com a sociedade actual dos media. A mediação que o jornalismo faz entre as instituições e os cidadãos é importante para a chamada eficácia comunicacional. Temos responsabilidades perante a sociedade e temos de fazer um esforço permanente para não cairmos num jornalismo orientado, sem credibilidade, superficial, sem contraditório e que não se compadeça com as expectativas dos cidadãos. Temos de acreditar que o bom jornalismo pode salvar a honra do convento.

"Sempre defendi que um jornalista não deve ser um cidadão sem direitos. Até é salutar que os jornalistas tenham uma cultura de cidadania e de intervenção. Um jornalista tem de ser um cidadão responsável, tem de ser uma pessoa com base curricular, com base académica, com capacidade para desempenhar com competência técnica o seu trabalho e tem de ser um cidadão normal, que tem a sua intervenção", disse Emídio Rangel.

Apesar da nossa frágil e jovem democracia, hoje são determinantes e fundamentais a responsabilidade e a ética na acção e na comunicação. O jornalismo tem valores e códigos, como os têm a medicina e/ou a advocacia. Há códigos e regras que têm de ser respeitados no exercício da actividade. A ética jornalística, o respeito e a lealdade institucionais não têm de ser um imperativo legal, mas, sim, uma questão de consciência, de debate e de uma certa pedagogia de valores. Penso que a maior parte de nós não tem consciência de que essas regras éticas e deontológicas existem. Há por parte dos poderes em Angola a ideia de que o jornalismo é uma coisa acéfala, cheia de óbvios e plena de formatação, em que os jornalistas devem funcionar como caixas-de-ressonância, como zelosos defensores do sistema, poderes que só conseguem estabelecer relações com o jornalismo no âmbito da subalternização, da imposição e da cultura das "ordens superiores". É o sofrimento ético que o nosso jornalismo vive hoje, pela pressão do controlo e da manipulação por parte dos poderes político, económico e agora também do judicial.

As redacções estão controladas, pressionadas e asfixiadas pelas administrações, que, com uma postura de Big Brother, vão procurando ter tudo e todos sob o seu controlo. As administrações, por sua vez, estão no "cafrique" das estruturas palacianas, partidárias, de inteligência e segurança e de interesses de grupos. Na realidade, não se querem jornalistas no País, querem-se, antes, propagandistas, querem caixas-de-ressonâncias de estratégias orientadas em corredores e gabinetes dos poderes dominantes.

Quando um profissional sabe que tem meios, capacidade e espaço para fazer jornalismo de qualidade, mas, por força de interesses "extrajornalismo", age em contradição à ética, ao rigor e à deontologia, observamos impávidos e serenos uma das maiores e mais descaradas intromissões dos poderes político, económico e judicial na linha editorial dos órgãos e a sua permanente manipulação. E isto acontece, muitas vezes, com a conivência dos próprios jornalistas, que de dia estão nos gabinetes palacianos a assessorar e à noite estão nas redacções a fazer cumprir as agendas.

"Nos perigos grandes, o temor é, muitas vezes, maior do que o perigo", escreveu Camões. O temor aqui muitas vezes surge em relação àqueles que ousam ser livres e não seguir o rebanho. E esses, porque ousam ser diferentes, acabam por ser vítimas dos ataques dentro da própria classe. Se reclamamos, passamos de vítimas a culpados e somos forçados a alinhar num discurso fatalista de que "as coisas sempre funcionaram assim e assim devem continuar" e "devemos ficar na letargia e assumir que não vale a pena fazer esforço algum, porque sempre foi assim". Este sentimento é consequência dos nossos próprios fracassos.

Os poderes querem-nos submissos, controlados e divididos. Temos de ser desconfiados, pessimistas, cínicos e hipócritas nas relações que estabelecemos entre colegas e respectivos órgãos. Criamos distâncias entre nós e quebramos pontes. Estamos divididos entre o "nós", que são os filhos, os defensores e privilegiados do sistema, e "eles", que são os enteados, os subversivos, os hostis, os tais contra o sistema. Estabelecemos um relacionamento cheio de incompreensões, desonesto, com zonas cinzentas e com agendas ocultas. Há ainda quem tenha a esperança de que, no actual estado das coisas no País, o jornalismo possa fazer diferente e salvar a honra do convento. Eu cada vez vou acreditando menos.