"Estimado Jaime Azulay, se te escrevo estas linhas, não é para provocar qualquer tipo de polémica, até porque não há lugar para tal, mas para te dar algumas informações complementares e fazer certas precisões.

Conheci bem o Herculano Delfino Kassanji, de seu nome de guerra "Fundanga". (Obrigado por me dares a conhecer o nome completo). Só começámos a conviver depois de ter sido nomeado comissário político da Frente Centro, cujo Estado-Maior estava em Benguela e que integravam também o Monty, Comandante, o Ngakumona, Logístico e o Basovava, chefe das operações.

O Kassanji era uma personagem cativante. Acreditava com força na revolução e daquilo que faríamos no País. Estava disposto a ir até ao fim, o que demonstrou em Novembro da nossa independência. O seu entusiasmo exuberante era contagiante. São as recordações que tenho de uma longa conversa tida uma noite em Benguela, em Setembro de 1975, onde me desloquei depois dos combates contra a FNLA e a UNITA, em que o reforço enviado pelo Kwanza-Sul, comandado pelo "Defunto" Faceira, foi decisivo.

No fim da tarde de 11 de Novembro, já com Angola independente, saí de Novo Redondo para Luanda, no meu Mercedes com volante à direita. Ao volante ia o Juca (Necas Moreso), actualmente brigadeiro das FAA, e o Arrasta, um jovem combatente. Chegados a Luanda, já com a noite avançada, dirigi-me para o Palácio da Cidade Alta, onde estava a decorrer a recepção oficial, oferecida pelo Presidente da República Popular de Angola (RPA). Com muita dificuldade, consegui falar com o camarada Presidente Neto, que me mandou comparecer no Futungo no dia seguinte, de manhã cedo.

Na manhã do dia 12 de Novembro, muito cedo, compareci no Futungo, mas só por volta do meio-dia fui recebido pelo Presidente Neto, porque um guarda me quis demonstrar quem mandava ali. Levei uns bafos do camarada Presidente pelo atraso! As instruções do camarada Neto foram breves e precisas. Continuar a tentar travar por todos meios o avanço sul-africano que agora, como País independente, íamos receber ajuda. Sem voltar à cidade, rumámos para o Sumbe pela marginal (...) Quando chegámos a Porto Amboim, estavam já a chegar viaturas que tinham começado a recuar de Novo Redondo. Seguimos de imediato para Novo Redondo, onde ainda chegámos com luz do dia (...). Já era noite cerrada quando o Monty, o Kassanji, o Ngakumono, eu e outros camaradas nos sentámos no Morro do Chingo. Estávamos a conjecturar sobre o inimigo (...). Seguimos para Porto Amboim, onde chegámos debaixo de chuva intensa o que era bom. O terreno argiloso empapado iria impossibilitar o avanço sul-africano se este optasse abandonar o asfalto.

Já altas horas da noite, o comandante Arguelles, com outros oficiais cubanos, veio à nossa casa para a avaliação da situação e tomada de decisões. Presentes também os membros do Estado-Maior da Frente Centro. Eu já não dormia há duas noites, razão pela qual tive dificuldade em manter-me acordado e não me lembro muito bem o que foi dito.

Logo que me levantei na manhã de 13 de Novembro, fui informado de que o Monty e o Ngakumono tinham partido para Luanda, pela calada da noite e sem se despedir, e que o Kassanji tinha ido para a zona das pescarias, onde estava alojado o pessoal que recuara, incluindo os militares. Por volta das 10 horas, dirigi-me a Novo Redondo, com o Juca, Tubia e Arrasta. Novo Redondo estava deserta, mas havia ainda gente a abandonar a cidade (...). Quando íamos a regressar ao centro, passou um minijeep, em direcção à saída da cidade, com quatro jovens fardados. Estávamos nas imediações do Centro Social quando um obus de "mwana kaxito" (Grad-1p) foi disparado frente ao mercado (...)

Quando chegámos ao Morro do Chingo, encontrámo-nos com o comandante Raul Diaz Arguelles, com quem comentámos a situação. Informou-nos que ia partir para a zona do Condé (comuna situada entre a Gabela e a Kibala), onde se estavam a concentrar os reforços cubanos. Estávamos a observar com binóculos uma coluna de fumo negro na zona da cadeia, quando ouvimos o silvar do primeiro obus de 8-8, que atingiu a encosta do Morro. Já estávamos dentro do carro quando o segundo obus rebentou para além da estrada (...). A artilharia sul-africana estava instalada na saída da cidade para o Lobito.

Rumámos para Porto Amboim. Na zona da Gangula, encontrámos uma coluna de combatentes a pé, dirigindo-se para Novo Redondo. A frente vinha o Kassanji. Desci do carro e conversámos. Contei-lhe o que passáramos momentos antes. Expliquei-lhe a situação. Que uma tropa de infantaria, sem apoio de artilharia, nada conseguiria fazer. Não o consegui convencer ou talvez ele soubesse já o que ia encontrar. Talvez não quisesse o seu nome associado ao dos seus colegas do EM da Frente Centro que, pela calada da noite, abandonaram a Frente e os seus homens para se refugiar em Luanda.

Kassanji pediu-me o meu cantil. Dei-lhe. Lembro-me de que levava ao pescoço um lenço creme. O Tubia pediu-me para ir com o Kassanji. Autorizei. Foi a última vez que vi o Kassanji com vida. Segui para o Porto Amboim.

Nessa tarde, quando nos preparávamos para destruir a ponte de S. Joaquim, começaram a chegar os sobreviventes que nos contaram que a artilharia os dizimaram quando tentavam descer o Morro do Chingo. O Kassanji e muitos outros não regressaram. A Bela Russa, a menina-combatente de 14 anos, regressou. Um cancro venceu a nossa guerrilheira em 2006, em Lisboa.

Em Fevereiro de 1976, dirigi-me ao alto do Morro do Chingo com vários camaradas. Encontrámos várias ossadas dispersas num perímetro bastante grande. Creio ter reconhecido os restos mortais do Kassanji pela farda e pelo lenço creme que levava ao pescoço. Tirei fotografias, que ainda conservo, e enterramos todas ossadas in loco, em conjunto. Quem eram aqueles camaradas que tombaram com o Kassanji a defender esta Pátria? Alguém alguma vez os mencionou? Onde e quando?

Jaime, só são algumas notas que fui rebuscar na minha memória e que achei que era melhor as partilhar, depois de ler o teu artigo".

Recebe um forte abraço do Mbeto Traça

In tempo: Não era minha intenção escrever tanto. Desculpa se for fastidioso ler. Fim

*Advogado e jornalista