Dar a mão à palmatória não é uma demonstração de fraqueza, mas, sim, de humildade e maturidade. Perdoar nem sempre é fácil, pedir perdão e assumir as responsabilidades pelos erros cometidos é uma postura de elevada nobreza. Confesso que, como muitos, fui apanhado de surpresa pelo gesto e atitude do Presidente João Lourenço, quando pediu desculpas públicas e perdão pelas atrocidades cometidas a 27 de Maio de 1977.

"Não é hora de nos apontarmos o dedo, procurando os culpados, importa que cada um assuma as suas responsabilidades na parte que lhe cabe. É assim que, imbuídos deste espírito, viemos junto das vítimas dos conflitos e dos angolanos, em geral, pedir humildemente, em nome do Estado, as nossas desculpas públicas e perdão, pelo grande mal que foram as execuções sumárias naquela altura e naquelas circunstâncias", disse o Chefe de Estado angolano no memento em que discursava à Nação, nesta quarta-feira, 26, em Luanda. E ainda não refeitos da surpresa inicial, João Lourenço reforça o discurso com a promessa de dar "início ao processo de localização dos restos mortais" das vítimas do 27 de Maio de 1977 para "exumação e entrega aos familiares".

Na verdade, esta revelação, este pedido de desculpas e perdão é resultado de uma intenção/estratégia que vem de Maio de 2019, quando João Lourenço cria, por Despacho Presidencial, a Comissão para a Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos, liderada pelo ministro da Justiça e Direitos Humanos, Francisco Queiroz. Estes dois anos da comissão foram importantes para "quebrar o gelo", derrubar barreiras e promover diálogos.

O perdão é libertador em duplo sentido: liberta aquele que o pede e aquele que o concede. E aqui é olhar o perdão como uma necessidade evolutiva. Precisamos de perdoar para nos libertar, para avançar. Perdoar é aceitar o outro, é também reparar o mal praticado. É olhar também para a nobreza e elevação de quem pede perdão pela dor da perda alheia. Num período em que circula na nossa sociedade um preocupante discurso de ódio e violência, é reconfortante perceber que existem alternativas, que existem outros caminhos. A história não se apaga e a memória daqueles que partiram é respeitada. Um gesto apenas, mas tem um peso, tem efeito e impacto nas pessoas.

44 anos depois, as famílias têm a esperança de, finalmente, realizar um funeral condigno aos seus entes queridos. Têm a esperança de, finalmente, seguir as suas vidas e sem certas tribulações do passado.

João Lourenço, o reformador, é também agora o reconciliador. Com um gesto, com uma atitude, com um discurso, deitou por terra quatro décadas de indiferença, humilhação, falta de compaixão, de tabus e de silêncios perturbadores. Se o 27 de Maio era o dia do horror e da dor, agora o 26 de Maio é o dia do perdão em Angola. A governação dos povos tem sempre presente a marca dos governantes. E o exímio xadrezista faz uma jogada que deixa a sua marca na história. É a hora e a vez do perdão. Perdoar é preciso!