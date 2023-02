No que respeita a Angola, de 2016 a 2020 inclusive, o País não teve crescimento económico, ou seja, durante cinco anos, a retoma do crescimento só ocorreu em 2021, com 0,8% contra 6,9% na média em África.

A causa directa do não-crescimento teve a ver com o facto de o País ter as receitas orçamentais quase totalmente assentes no petróleo.

Bastou uma queda abrupta do preço deste, a partir de 2014, para que, dois anos volvidos, Angola deixasse de ter crescimento.

Sucede que a recuperação em 2021 foi, como se viu, insignificante, sendo o crescimento de 2022 um pouco superior a 2%, tendo o PIB descido entre 2016 e 2020 mais de 10%.

Estes 10% foram uma percentagem muito elevada, com consequências penosas para os angolanos.

A pobreza e o desemprego cresceram, não deixando de se traduzir nas eleições gerais de 24 de Agosto de 2022, com o partido do Governo a ter uma forte queda, fazendo subir a UNITA, que obteve um crescimento eleitoral muito significativo no conjunto do País e uma vitória muito expressiva na província de Luanda.

Apesar do quadro económico destes últimos anos, no período de 2016 a 2020, o impulso da despesa pública na diversificação da economia e no apoio a sectores sociais mais gravemente afectados beneficiou, em termos relativos, de maior apoio, tal como passou a haver maiores preocupações com respostas de rigor na gestão da dívida, neste particular com redobrada atenção por parte da ministra das Finanças.

É, porém, sabido que a previsão do crescimento económico para os próximos anos em Angola se estima em 3% em média, razão também acrescida para que os investimentos públicos reforcem a diversificação da economia, com priorização de outros objectivos, como os apoios sociais aos mais carenciados, numa luta que não pode ter tréguas contra a pobreza e a desigualdade.

Sendo a economia um instrumento da política e não um fim em si mesmo, parece dever haver, neste quadro complexo que vivemos e a que Angola não escapa, políticas que respondam a desígnios nacionais que respeitam a todos os cidadãos e que não são privilégio ou pertença de quem quer que seja.

O diálogo para o combate em prol do desenvolvimento humano futuro é, por isso, fundamental entre as forças partidárias angolanas com base no aprofundamento desses desígnios, que são comuns a todos, razão por que se saúda a intenção de, na Mesa da Assembleia Nacional, a UNITA a passar a integrar a um nível elevado.

É um bom princípio pela enorme importância que o diálogo interpartidário tem em democracia.

(Secretário-geral da UCCLA)