Entretanto, antes de entrarmos no tema, vale clarificar os conceitos de educação e instrução, que muitas vezes se confundem. No seu sentido mais amplo, educação significa o meio em que os hábitos, costumes e valores são transmitidos, em primeiro lugar, no seio familiar, e depois pela comunidade em que o indivíduo se insere, que são passados de geração a geração. A educação vai-se formando através de situações presenciadas e experiências vividas por cada indivíduo ao longo da sua vida. A educação engloba aprendizados como a cortesia, a delicadeza e a civilidade demonstrada por um indivíduo e a sua capacidade de socialização.

Já o conceito de instrução é a acção de instruir (ensinar, doutrinar, comunicar/transmitir conhecimentos, dar a conhecer o estado de algo). A instrução é o caudal de conhecimentos adquiridos e o curso que segue um processo que se está a instruir. Portanto, eis porquê se confundem, mas vale dizer que temos muitos indivíduos superiormente instruídos, porém, muito mal-educados, a causa geralmente está no berço em que o indivíduo foi criado. Neste texto, referimo-nos à instrução e educação de forma análoga ao processo de passar as competências, conhecimentos para que o indivíduo seja capaz de se sustentar, ser um cidadão válido para si, para a sua família e para a Nação.

As viagens pelo interior do País têm-me proporcionado oportunidades de reviver a minha infância, ao mesmo tempo, perceber os desafios que temos pela frente, para reverter a condição de vida de milhões de angolanos, com particular realce para as comunidades rurais, cuja solução, a meu ver, está em proporcionar uma efectiva instrução às crianças e jovens destas localidades. Nas linhas que seguem, pretendo reflectir de forma muito genérica sobre o papel que a instrução tem na vida e, consequentemente, na transformação do destino das crianças, jovens de hoje e homens de amanhã.

Os meus estudantes nem sempre me levam a sério quando lhes digo que nasci numa aldeia e que até aos cinco anos de idade apenas falava umbundu, sendo que o que mudou o meu destino foi a instrução que tive o privilégio de receber, que começou mesmo na aldeia Natal. Aprendi a ler, a escrever e a calcular na escola da aldeia, mesmo que tenha sido à custa de umas largas palmatórias e puxões de orelha. Era um Centro Evangélico, por onde passaram milhares de pessoas das aldeias adjacentes de várias gerações. Isso para dizer que a instrução das pessoas é um assunto muito sério para qualquer país. Não se pode pensar no desenvolvimento económico e social sem se ter em conta as pessoas. O desenvolvimento é encetado pelas pessoas e para as pessoas. O que tenho visto nas localidades por onde tenho passado, no que diz respeito à instrução, deixa-me muito preocupado e receoso com o futuro da nossa terra.

Numa das escolas que visitei, pedi a quatro alunos da 2.ª classe que cada um escrevesse o seu nome completo no quadro preto, sendo a minha pretensão ver como escreveriam. Surpreendentemente, nenhum dos quatro alunos conseguiu escrever o seu nome. Questionei-me se se tratava de timidez ou incapacidade? Não sei, mas vou mais pela incapacidade. Não vou comparar à 2.ª classe da minha geração, seria desproporcional, mas uma netinha que vive connosco em casa, desta classe, escreve muito legivelmente o seu nome. Igualmente, numa das salas estavam sentadas pelo menos 50 crianças, em latas e cadeiras de plástico, em condições impróprias para se encetar o processo de ensino-aprendizagem. Aquilo que vi naquela localidade é um atentado contra o futuro do País.

Independentemente da contribuição que um indivíduo instruído e educado faça à sociedade, pessoas instruídas e educadas facilitam a acção de quem governa, pois, por exemplo, têm noção de que não podem vandalizar bens públicos, participam conscientemente na vida pública do país, não praticam actos desviantes que perturbem o sossego de outros, não precisam da acção da polícia para se comportarem correctamente, pois têm plena consciência dos seus direitos e obrigações de cidadania.

As condições que descrevi acima não favorecem o processo de transmissão de conhecimentos, tão pouco de aprendizagem, a consequência é o aumento do exército de excluídos. Que contribui objectivamente para o agravamento dos aspectos que fiz referência em artigos anteriores, precisamente, "o crescimento demográfico descontrolado", "a ocupação desordenada de terras e a conservação do património público". A falta de educação e instrução contribuem sobremaneira para que não se consiga reverter este mal que é real e cada vez mais toma proporções alarmantes.

A profissão de professor é ainda pouco dignificada e é assim em muitos outros países do mundo, infelizmente. Entretanto, dizem os sábios que a profissão de professor é a mãe das profissões. O médico ou o engenheiro ou qualquer outro profissional passou pelas mãos de um professor um dia. Estou em crer que o problema não seja só das baixas dotações orçamentais que são do domínio público, mas também do estabelecimento de prioridades e o saber sequenciar as necessidades, porque, a meu ver, os problemas são conhecidos, crescem ano após ano, alguns não precisam sequer de dinheiro.

Se não se alterar a actuação quanto à instrução, dignificando a profissão de professor, a todos os níveis, desde os de base ao ensino superior, particularmente no meio rural, as cidades e as vilas vão ficar abarrotadas de gente do campo à procura de melhores condições de vida. Por outro, para aumentarmos os níveis de produtividade agrícola e assim melhorar o rendimento dos homens do campo, precisam de ter capacidade de absorver o conhecimento que lhes for transmitido. Ademais, o desenvolvimento económico exige gente com conhecimento do saber fazer, para que possam eles próprios ter capacidade de contribuir com acções que melhorem a sua condição de vida. Sem uma boa educação e instrução, não passaremos de discursos alimentadores de esperanças...