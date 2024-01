Toda a organização social se encontra subordinada à terra . E, negligenciar o factor espaço e região tem levado a custos elevado - tanto na política como na análise económica. O debate da questão espacial e regional emerge no século XVIII, com contribuiões pioneiras de THUNEM E CANTILLON. Mas, foi pela via do desenvolvimento, no século XX, em que temas como: assimetrias espacias, desigualdades sociais, ordenamento e localização das actividades ganham relevo.

Quando olharmos a própria forma de organização da sociedade já fica subordinada a ideia de organização espacial. O espaço pode definir-se como conjunto de dados económico localizados, podendo a localização ser dispersa. O factor espaço, sob o ponto de vista da análise económica, pode-se-lhe retirar validade quando os dados de análise escasseiam. Na política, pode resultar em ineficácia das políticas, considerando o papel activo que o espaço económico desempenha nas dinâmicas locais. Por exemplo, a localização dos factores de produção e ou das infraestruturas produtivas, pela importância atribuídas na economia de tempo e de transporte, têm influência nas dinâmicas locais - quer na definição de uma capital ou centros de produção, quer seja por razões históricas ou estratégicas - que, em muitos casos, são levadas em consideração as condicionantes desse mesmo espaço económico. Noutro extremo, a região tem de ser definida de forma mais restrita. Sendo espaço de relações socioeconómicas de interdependência, os elementos que a compõem, tem de localizar-se mais próximo entre sí. Pelo que, a contiguidade, é o traço que distingue a região ao espaço.

A (ir)relevância do espaço económico nas políticas de desenvolvimento local em Angola encontra as linhas orientadoras no PDN 2018-2020 em que, um dos objectivos é Assegurar o Desenvolvimento Harmonioso do Território e elaborar os instrumentos fundamentais para tal processo; tem como política a Descentralização e Reforço do Poder Local; Desenvolvimento Territorial e Ordenamento do Território e Urbanismo e, sendo que, uma das metas são a institucionalização das autarquias locais. E, para aproveitar as vantagens de estabelecer um quadro regional mais adequado, para que os objectivos de natureza política sejam atingidos, o País tem no planeamento como um dos critérios de definição do conceito região. Tanto mais que o PDN foi voltado para construção de regiões funcionais, onde preocupações associadas à natureza e intensidades das interações de ordem económicas como: pólos industrias, nós de comunicação ou centros de serviços. No entanto, critérios, exclusivamente, de natureza física ganham cada vez mais relevância na implementação das polítcas de desenvolvimento local.

Portanto, a (ir)relevância da incorporação do conceito de espaço e região nos planos de desenvolvimento, pode permitir a hierarquização dos sistemas de regiões, que é fundamental na definição de um esquema de regiões-plano. Portanto, se os fins da política regional a atingir forem de crescimento, ganha suporte uma base industrial baseada em pólos industriais. Se os fins forem de promover que os bens e serviços encontrem uma rede de distribuição acessível a toda população, então é fundamental a criação de redes de centros ou lugares centrais.

*Professor do CIS