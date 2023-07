De todos os males, diz que ainda lhe vale a dupla nacionalidade, na "metrulha" sempre pode dar baixa no Fundo de Desemprego, amealhar o salário mínimo por alguns meses e desembocar no Canadá, Escócia ou Austrália.

Logo ele que sempre desencorajou os seus confrades mwangolês a não se perderem em Portugal, um país que, conforme diz, não oferece nada, não tem futuro e tão pouco acolhe as várias gerações de negros portugueses. Em Portugal, sou mais um homem de cor, destinado a servir num balcão ou a carregar blocos numa obra, por isso não entendo o que estes jovens vão lá fazer, é aqui e em África, de modo geral, que as coisas vão acontecer, escreve o que te digo.

Na verdade, não entende porque hoje se vê tão aflito e com o mesmo pensamento dos outros a quem fazia vista grossa. Contrariamente a tudo, em anos, é primeira vez que entra em desespero.

Acumulou dívidas, não porque tenha sido imprudente, mas porque deslumbrado, como a maioria dos angolanos, com um 2022 tão promissor, tão audacioso em esperança, colocou-se em projectos agrícolas na Huíla e no Namibe, contratou jovens recém-formados no ramo, equipou-se para tal e lançou-se totalmente à ideia de que estava a contribuir para a diversificação da economia.

Não há cá voltas a dar, temos de ajudar a nossa terra. Do PRODESI, só burocracias e paralogismos, quer dos Bancos como de quem comanda o processo, então vou por mim mesmo, pois ainda consigo virar-me com o que me dá a consultoria. Mas lá para frente, sei que virá a colheita de bons frutos e que me sentirei honrado por ter feito algo por Angola.

Quando tens o FMI a afirmar que as autoridades angolanas estão a ir na direcção certa, tu consegues perceber que as coisas estão a mudar e as reformas vão surgir numa esteia de implementações.

De facto, andávamos todos satisfeitos com o pragmatismo governamental do pós-Covid-19 e foram muitos os que embarcaram na valorização da moeda, para contrair novos empréstimos e fazer novas aquisições imobiliárias, novas concepções e programas aqui ou no estrangeiro.

Por estes dias, há quem esteja com o sono tremido, quem desperte vezes sem conta numa única noite, quem risque os seus notebooks e pressione as calculadoras com as contas que parecem não bater certo. Os que com os esquemas do Consulado de Portugal conseguiram o visto para a grande fuga estão a tirar os últimos kwanzas, a pagar rodadas aos amigos e a rir bem alto que se vão livrar de uma espécie de praga estabelecida num manicómio. Ousam exclamar que o País nunca será nada, que nunca haverá um novo dia ou coerência na paz que se advoga.

Tentando fugir, a todo o custo, dessa mentalidade, o José disse-me que mordeu a língua ao constatar os preços no armazém onde habitualmente faz as suas compras, a fim de equilibrar a sua folha de pagamentos. O conteúdo emocional foi-se logo abaixo: caixa de coxa 19.900, caixa de entrecosto 30.490, caixa de perna de peru 21.400, caixa de peito de frango 36.000, pacote de papa Cerelac 6.800.

Ainda consegui pagar, mas por mais quanto tempo? O mais difícil é olhar para os anos que me dediquei e dei o meu tudo e nada. Assim mesmo morri na praia?

A família que em tempo de pandemia se instalou no Porto pede incessantemente que vá para lá. Vem só, vamos dar um jeito. Não te canses com câmbios, dívidas e incertezas.

Não sabem eles que, para o José, a maior incerteza é largar tudo, é deixar o seu plano de vida no alheio e abraçar um sentimento de ingratidão entregue por um universo que não o atrai.

Por estes dias, anda com a confiança a tiracolo, leu nas notícias que a Comissão de Política Monetária vai reunir-se nos dias 17 e 18 de Julho e há possibilidade do BNA injectar algum dinheiro no mercado para travar este pesadelo. Se assim acontecer, vai ter fôlego para prosseguir a marcha do empreendedorismo e catapultar novos talentos, sedentos para serem notados e projectados. Vai contornar a falta de liquidez e jura que se vai emancipar para escrever uma nova história.

Em Janeiro, deste ano, o então Presidente do Banco Mundial, David Malpass dissera que os países emergentes e em desenvolvimento estavam a enfrentar um período de vários anos de crescimento lento, impulsionado por dívidas altas e investimentos baixos.

Não se sabe, se este tipo de análise tem projecção a nível interno, assim como não se sabe se a recessão de que se falava, na mesma altura, que iria continuar a pressionar a descida do preço do petróleo, mereceu algum engajamento estratégico.

Como por aqui pouco se fala e apenas os mujimbos e murmúrios ganham eco, aventa-se, por mais que seja necessário acreditar como escreveu o João Armando no Expansão, uma tragédia grega com Josés, Anas, Belmiros, Ricardos, Joanas, Domingas e outros tantos a rasgarem as suas vestes e atirarem a toalha ao tapete por não lhes restar mais nada, a não ser assistir a ópera dos mortos e a sua subjectividade conflituosa.

