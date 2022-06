Estou a ler "Rapariga, Mulher, Outra" de Bernardine Evaristo, uma escritora anglo-nigeriana que apresenta uma narrativa sobre os mitos e preconceitos dos emigrantes africanos e as suas identidades. Amma e Dominique, duas das personagens do enredo, são a chave que fisgou de imediato a proeza e o consolo da minha leitura. São duas actrizes negras e lésbicas que, pela falta de oportunidades no teatro inglês, decidiram abrir a sua própria companhia.

Ambas ganharam fama por se manifestarem em espectáculos que as ofendiam politicamente. Elas acreditavam no protesto público, em perturbar e em chatear o inimigo...Uau, é tão bom quando acreditamos que o que fazemos pode, realmente, surtir efeito e ter impacto nos outros, quando nos sentimos imponentes e prontos para sacudir o horizonte e o vazio das coisas.



É um pouco isso que sinto, cada vez que lanço a minha mácula sobre algum tema que me apavora, junto de quem de direito. É curioso como a tua declaração de princípios que no fundo é o que te move passa a ser curiosamente vista como um não-assunto. Em cima da mesa, o teu superior lamenta estar ocupado para atender ao teu chamado, sorris dás meia volta e encaras o superior do teu superior que calmamente atira as tuas lamentações para debaixo do tapete com uma estupefacção disfarçada que me faz lembrar a personagem de uma novela brasileira que se desvairava no bordão: "Não me diga nada, porque eu não sei de nada".



Sou tomada pelo pessimismo e pela perfeição dos meus propósitos, o mesmo que levou Amma e Dominique a eleger-se como almas gémeas e a ousar criar um panorama teatral para dar voz às mulheres negras e asiáticas sob o lema de resistir ou morrer.



Em tudo, há uma relação de poder, que separa idilicamente quem manda de quem obedece. O meu nome junto do comité rotativo é preterido sob um conjunto de regras que tento decifrar com lupa e microscópio, e tenho a sensação de que no fundo é para saber qual é o meu lugar.



Numa das aulas do Prof. Doutor França Van-Dúnem, no 1.º ano de Direito na Universidade Católica de Angola, em 1999, aprendi que o poder é "a capacidade de mandar e se fazer obedecer", porém o meu lado revolucionário é persistente e, quando o conto não me convence, eu viro a página ou fecho o livro.

Faço uma tentativa para estar nas boas graças, para, por via disso, ser mais útil, ser mais tida e achada, mas nem assim a pseudo contenda se resolve. Até o que trocou notas e esferográficas comigo debaixo da carteira no outro Séc. me finta no meio de um melodrama e cruza os braços.



Estou consciente de que não existem caminhos rectos, parafraseando Mao Tsé Tung, e que há outras formas de brilhar sem teres que necessariamente ficar à beira da loucura. É como a Amma que respeitava o sentido patriótico do pai, oriundo do Ghana, que viveu a denunciar os males do capitalismo e do colonialismo, mas cujas ideias políticas nunca a convenceram e, na verdade, só os distanciaram ao ponto de ela não conseguir dizer-lhe que era homossexual.



Este é somente um dos livros preferidos de Barack Obama e é claro que fiquei mais entusiasmada ao saber e enchi-me de reflexões e contextos que um dia conto "despejar" ao meu psicanalista.

O The Washington Post escreveu que esta obra é "Uma arrebatadora sinfonia de vozes de mulheres negras, numa descrição lúcida dos desafios contemporâneos". Para mim, é muito mais, é o prefácio da coerência, é um ensaio à génese da liberdade, aquela que, por vezes, eu penso que tenho quando, na verdade, sou parte do espectáculo dos Marretas.



Intervir e dizer o que se pensa como numa colectânea de Bernardine Evaristo, só com validação e ovação colectiva ou sob uma assinatura de ouro que noutros tempos enchia as redacções com gente que se dizia Jornalista sem nunca ter ouvido falar do Balduíno Carlos, do Francisco Simons, do João Chagas, do David Mestre ou mesmo do Joseph Pulitzer, o homem que deu prestígio a imprensa e que colocou a honra e a dignidade como factor primordial da profissão: "A mais alta tradição do Jornalismo é a consciência".



Nunca é tarde para dar a volta, se até o nosso curso sobre a estrela central do sistema solar leva 365 dias porque haveríamos de pedir que se coloque a carroça em frente aos bois? O vazio só é perturbado pela falta de vontade e pela excentricidade da vanglória que toma conta de alguns e coloca outros em suspenso, provavelmente estou no último grupo, o dos soldados rasos sem banda e sem distinção.