Se a um economista alienígena originário do Planeta Marte ao aterrar em Angola fosse explicado que, apesar do país produzir mais de um milhão de barris de petróleo por dia, o maior desafio das famílias e das empresas nacionais é o acesso a divisas, este certamente questionaria com estupefação e estrondo a competência e o papel do Banco Nacional de Angola (BNA) na condução da política cambial. Naturalmente que seria necessário explicar ao economista alienígena a herança de Angola como um país pós-conflito e que durante vários anos seguiu uma ideologia económica assente nos ditames do marxismo-leninismo. Ainda assim, a dúvida manter-se-ia para os anos subsequentes a 2002.

Ora vejamos,

A política cambial pode ser compreendida como o conjunto de medidas que definem o regime da taxa de câmbio de um país e regulamentam todas as relações financeiras entre nacionais e estrangeiros. Em Angola, durante muitos anos seguiu-se uma política cambial semirrígida. Actualmente, o BNA persegue uma política cambial quase flexível. O essencial desta política reside em ter o câmbio do kwanza flexível, sendo o seu valor face às moedas estrangeiras fixado de acordo com a dinâmica da oferta e procura no mercado cambial.

A teoria económica demonstra que o valor da moeda vai depender fundamentalmente do comportamento do saldo das transações correntes (exportações menos importações de bens e serviços) e do saldo da balança de capitais (entradas menos saídas de capitais) (Reinhart and Rogoff, 2013). O gráfico abaixo mostra a trajetória dos movimentos da balança de pagamentos de Angola entre os anos de 2006 e 2022 onde é possível observar que a conta corrente e de capitais teve uma posição bastante favorável. Neste período, as exportações fixaram-se nos USD 750,52 mil milhões, uma média anual de USD 44,15 mil milhões, enquanto as importações de bens e serviços foram de USD 293,20 mil milhões, o que representou uma média anual de USD 17,25 mil milhões. Neste período, a conta corrente e a conta de capital tiveram um saldo positivo de USD 81,89 mil milhões e USD 16,67 mil milhões, respectivamente.

Qual é então a explicação para a crónica dificuldade no acesso às divisas?

De acordo com Cerqueira (2020) a explicação deste fenómeno monetário leva-nos a constatar como, desde 2002, Angola tem muitas dificuldades em evidenciar o seu considerável potencial económico devido ao cometimento pelo Governo angolano, logo a seguir à independência nacional, de dois pecados que ainda não foram expiados até hoje, nomeadamente a adopção i) de regime cambial retrógrado e ii) do regime de enclave monetário do dólar. No entanto, centremo-nos na análise clássica dos fundamentos dos movimentos da balança de pagamentos e no regime cambial do sector petrolífero para explicar as razões de não ter sido possível manter o "Câmbio de 10" vividos naqueles anos dourados entre 2009 e 2014.

Em 2012, a Lei do Regime Cambial do Sector Petrolífero (LRCSP) aplicável ao sector foi alterada com a promulgação da Lei No 2/12 de 13 de Janeiro. Ao abrigo da LRCSP, a Sonangol e as suas Associadas são obrigadas a processar todos os pagamentos a partir de contas domiciliadas em Angola, independentemente do domicílio cambial do empreiteiro ou do fornecedor. A mudança significativa deste novo regime consiste no pagamento através de contas bancárias domiciliadas em Angola (GLA, 2012). Até então, as regras cambiais aplicáveis às concessões petrolíferas estavam essencialmente estabelecidas nos anexos D e C dos respectivos Decretos de Concessão que estabeleciam que as empresas operadoras dos blocos de exploração de petróleo só eram obrigadas a transferir para o país os valores necessários para cobrir os encargos tributários e os gastos locais (maioritariamente salários). Ou seja, parte significativa dos valores das exportações ilustrados no gráfico abaixo ficaram no exterior.

O mercado cambial era alimentado quase que exclusivamente pelo mecanismo de esterilização ex-ante realizada pelo BNA mediante solicitação do Tesouro Nacional que consiste na liberalização do mercado cambial para absorver os impostos da atividade petrolífera em troca de moeda local (IMF, 2007). Assim, enquanto os impostos prevenientes do sector petrolífero foram suficientes para cobrir as necessidades de divisas, quer do Estado (para, fundamentalmente, pagar o serviço da dívida) quer das famílias e das empresas para a liquidar as importações de bens e serviços, o Kwanza viveu uma aparente estabilidade, tendo em certos momentos demostrado uma acentuada apreciação.

Onde está o equívoco cambial?

Em 2014, o sector petrolífero em Angola começou uma trajetória descendente que coincidiu com uma crise global das matérias-primas. Por outro lado, as necessidades de moeda estrangeira por parte do Estado foram crescendo vigorosamente com o incremento do endividamento externo (e mais recentemente com o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos e na Zona Euro). Assim, a receita tributaria proveniente do sector petrolífero deixou de ser suficiente para atender a procura por divisas no mercado cambial.

No entanto, o economista alienígena certamente assinalaria o enorme equívoco e distorção que vigora no nosso mercado cambial. Onde estão os dólares americanos decorrentes da exportação do petróleo bruto? É verdade que por força da LRCSP estes recursos financeiros oriundos das exportações de petróleo simplesmente transitariam pelo sistema bancário nacional uma vez que o conteúdo local do sector petrolífero é residual. Todavia, considerando que existe um desfasamento entre as entradas das vendas e os pagamentos a fornecedores de serviços de terceiro e o repatriamento dos lucros e dividendos, existirá sempre uma flutuação (floating) de divisas em depósitos junto dos bancos comerciais nacionais que asseguraria a estabilidade cambial do Kwanza. Por outras palavras, o valor do Kwanza não estaria lastreado na receita tributária petrolífera, mas sim no montante global das exportações de petróleo bruto, o que é radicalmente distinto.

A verdade é que, apesar da LRCSP estar em vigor desde 2012, a mesma não está a ser cumprida pelas petrolíferas a operar em Angola, e isto sob o olhar impávido e sereno do Executivo e, sobretudo, do BNA. Nem com a chegado ao poder do Presidente João Lourenço, em 2017, foi possível assegurar o escrupuloso cumprimento deste "novo" regime cambial. Angola é um Estado de direito onde o cumprimento das Leis é supostamente uma garantia da soberania nacional. Não se compreende como é possível existir uma lei tão estruturante como é a LRCSP para a estabilidade macroeconómica do país, que não é cumprida desde a sua promulgação, sem que as autoridades sejam capazes ou estejam interessadas em garantir o seu integral cumprimento. Pasme-se!

De volta ao debate com o economista alienígena, é necessário explicar-lhe que a principal razão do não cumprimento da Lei por parte das petrolíferas está em aspectos relacionados com à condução das operações bancárias do sector petrolífero e à ineficiência dos bancos comerciais locais, para além de questões ligadas aos mecanismos de compliance e ao modelo de boa governação nas nossas instituições bancárias. Entretanto, o enigma persiste em saber se o Executivo e o BNA foram, até ao momento, incompetentes ou simplesmente não quiseram garantir o cumprimento da LRCSP.

Transcorridos 11 anos não se percebe de todo como é que as autoridades angolanas não encontraram soluções para os aspectos levantadas pelas petrolíferas. A incapacidade das autoridades em disponibilizar as divisas geradas na exportação de petróleo bruto ao serviço das famílias e das empresas nacionais constitui para nós um "crime económico" com transcendência igual aos danos causados pela corrupção que tanto se diz combater. Não podem existir dois pesos e duas medidas. Todos os males devem ser expiados da nossa realidade para que os angolanos possam rapidamente aspirar maior crescimento económico, mais saúde, mais educação e mais justiça social.

E agora?

Parece-nos que o Executivo e o BNA têm 3 opções para operacionalizar a LRCSP. A primeira opção passa por forçar as petrolíferas a utilizarem os bancos comerciais que actualmente funcionam no país. Esta solução não será tão fácil porque a banca comercial não mudou tanto assim nestes últimos 11 anos, fundamentalmente em termos do modelo de boa governação apesar dos esforços realizados. A segunda passa por incentivar que os bancos estrangeiros que servem essas petrolíferas no exterior abram filiais e/ou sucursais em Angola. Houve de facto algumas tentativas, mas os resultados são paupérrimos. Por exemplo, o Standard Chartered abriu e a seguir fechou as suas actividades em Angola e o HSBC desistiu do processo de obtenção da sua licença para operar no nosso país. Sabe-se lá porquê! Por último, as autoridades podem ainda convidar as próprias petrolíferas a comprarem participações nos bancos comerciais locais e assim influenciarem os modelos operacionais e de boa governança.

Todas as opções têm vantagens e desvantagens. A verdade é que Angola já esteve em melhores condições para tratar deste tema com as petrolíferas quando tínhamos um peso específico na produção global de petróleo bruto bem superior ao actual e quando os preços andavam bem perto dos USD 100 por barril. Entretanto, mais vale tarde do que nunca!

Adiar a implementação da LRCSP não constitui só uma violação da legislação em vigor, mas também penaliza sobremaneira as famílias e as empresas nacionais com um Kwanza deslizante para uma taxa de câmbio de (suposto) equilíbrio de longo prazo que se aproxima cada vez mais do infinito. Neste momento vale recordar o que afirmou Mahatma Gandh quando dizia que "A força não provém da capacidade física. Provém de uma vontade indomável".

Prof. Doutor Carlos A. da Fonseca Panzo

Professor Auxiliar de Economia e Investigador

Business and Economic School - ISG

22.12.2023

Gráfico: Indicadores da Balança de Pagamentos 2006 - 2022 (Mil Milhões USD)

Fonte: Fundo Monetário Internacional

