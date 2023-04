Pensei que ela estivesse na onda da auscultação partidária, pois sabe que sou apologista de acções concretas, bem direccionadas e interventivas, e não propriamente de um rodopiar da baiana, que ganha aplausos e assobios, mas de resto não passa do círculo para que foi largada.

Disse-me que havia decidido não se juntar ao acto, contudo era tanta a barulheira da vizinhança que, às tantas, foi abrir os armários e aliar-se ao som numa prazerosa sensação de liberdade. "Paulinha, parecia que eu tinha uma arma na mão para reivindicar os meus direitos. Ai, ai, ai, se no CAP me descobrem lá, estou tramada. Também não quero saber, nunca sou tida ou achada e ninguém mesmo lá me leva a serio. Prima, eles acham que sou burra e, desta vez, ahahahah até estou a gostar", disse-me, contagiando-me com a sua boa energia.

Os índices de pobreza em Angola têm atingido níveis alarmantes nos últimos três anos, acima dos 40%, afectando quase metade da população. Mais do que os números, é constatar a realidade diária que, em Luanda, em particular, é veemente, é profunda, é dura, é desastrosa.

Muita gente a pedir esmola pelas calçadas, famílias inteiras acostadas à berma das estradas, em frente a supermercados, reclamando fome e fazendo que te sintas um privilegiado numa situação que não tem qualquer vantagem, benefício ou proveito, pelo menos do ponto de vista moral e compassivo.

É um tema urgente, é algo para pensar, agir e gerar mudança urgente, com uma estratégia inteligível governamental que alocaria os Ministérios da Família, do Planeamento e da Educação também. Obviamente que o sol imenso de todos os dias não pode continuar a brilhar só para alguns e a desgraça não pode ser mantida em cativeiro.

Há um sinal de cansaço nos nossos rostos e na nossa fala, porque temos a esperança e a certeza de que estamos num continente e num País de futuro, sem a morbidez da Europa ou o fracasso desconexo das Américas. Aqui, a vida tem um ciclo de continuidade e exactidão. Porém, a realidade é frustrante e bate na trava da cegueira a que nos querem habituar ou impor. Então, é normal que os lamentos se transformem em desassossego e que as reclamações tenham porta-vozes junto da sociedade civil.

A pressão das panelas está a dar forma à coragem, que ainda é uma preciosidade, está a definir posicionamentos, está a engendrar boicotes e aproveitamento de vários lados, está a lançar discursos e testemunhos lidos e ouvidos além-fronteiras. Tudo isso, sem a força da unanimidade, sem a parelha estratégica da oposição que mais parece ir a reboque de quem reivindica.

Foi o que observei no dia 31 de Março. O debate estava aceso nas plataformas de comunicação. Sem rosto à vista, são vários os que deram o peito à bala perante a contra informação da televisão e da rádio, só para baralhar quem não sabe bem para onde vai.

Eu fui trabalhar, eu saí à rua, não por estar contra ou não acreditar em todo o processo que envolveu a dita insubordinação social, mas porque senti que era uma ponta solta ao vento.

Nas redes sociais, surgiram imagens de fraca circulação de transeuntes, mercados com bancadas vazias, ruas sem sinal de movimento, em alguns bairros, elevando a ideia de que a reflexão foi por si só, conforme os activistas, foi um sucesso pelo sinal de protesto.

Habituada ao medo que nos é impingindo, a empregada da minha vizinha ligou-lhe a dizer que estavam a partir cabeças na zona da Tourada. "Chefe, assim mesmo, estou a voltar. Estão a dar porrada em quem está a sair de casa". Eu, se ouvisse isso, atinaria o meu faro jornalístico e anteveria a manchete: "Reflexão resulta em querelas na periferia".

Era tudo mentira, soube-se mais tarde. A senhora queria uma distensão extra, longe do agastamento dos patrões. Isso faz-me pensar se, efectivamente, quem ficou em casa reflectiu ou quis dar uma curva, só no abandalho.

Seja qual tenha sido, de facto, a motivação de quem se enclausurou, o País vive uma nova fase em que a pressão não poderá ser controlada por muitos mais tempo, caso as respostas continuem a ser vácuas e sem sustentabilidade.

Os heróis surgirão desta brecha, as mensagens tornar-se-ão poemas e pautas de discussão, sem que necessariamente haja foco e propósito, porque, no fim, as panelas continuarão a falar alto na extremidade da supremacia humana.

