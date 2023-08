Diz-se com frequência que para curar uma doença precisamos de ter um diagnóstico correcto da patologia que nos apoquenta, de outra forma, sejam quais forem os remédios tomados, a doença vai persistir. Quais as respostas que temos assistido a serem dadas aos problemas colectivos? Eis alguns listados nos pontos que se seguem:

1. Comecemos pela solução encontrada para fazer face à degradação das vias de comunicação urbanas, periurbanas e rurais. Para amortecermos os efeitos deste mal, respondemos comprando veículos todo terreno, os chamados Sport Utility Vehicle (SUV), de elevada cilindrada, para melhor contornarmos os buracos ou passarmos por cima deles, sem nos darmos conta. Uma solução individual para um problema colectivo. Quando o mais sensato seria arranjar o pavimento para que todos os que têm veículo todo o terreno e os que andam de caleluia, possam transitar sem constrangimentos, cada um resolvendo as suas necessidades. Estou lembrado de no passado as estradas rurais serem arranjadas com a ajuda dos aldeões, abrindo valetas com enxadas, vi a construir pontes com paus, permitindo a transitabilidade entre os diversos pontos. Isso foi pensando no colectivo. Neste passo, chegará o dia que os buracos serão tão fundos, que nem mesmo os carros todo o terreno conseguirão transitar, aliás, há áreas em que isso já acontece.

2. Vivem-se grandes desafios na distribuição da água potável nos grandes centros urbanos do País, nas vilas, já nem se fala nas zonas rurais para as comunidades. As pessoas com posses o que fazem? Fazem furos, ou dispõem de tanques de água com electrobomba, tendo o problema, desde o ponto de vista individual, resolvido. Um problema colectivo quando é resolvido de forma individual leva a degradação das redes de distribuição de água, pois quem decide tem o problema da água resolvido. Por vezes, observam-se coisas caricatas nos edifícios, onde um tanque colectivo podia responder às necessidades colectivas, deparámo-nos com o facto de que cada morador dispõe do seu próprio tanque (porque não quer chatices com ninguém), assim vêm-se edifícios com um número significativo de tanques de água, arriscando a sustentabilidade da estrutura do edifício, consequentemente, a vida de muitas pessoas inocentes, porque se pretende resolver um desequilíbrio colectivo, com uma solução individual.

3. Apesar do esforço que o País vem fazendo no aumento da capacidade de geração de energia eléctrica, ainda há imensas dificuldades de fazer chegar a energia de forma massiva e com a qualidade exigida, em todos os pontos onde a electricidade é procurada. A solução encontrada, quer pelas empresas, quer por pessoas singulares com posses, é remediar o problema de forma individual adquirindo geradores ou ainda grupo geradores, com todas as implicações que um gerador tem na poluição, quer sonora, como atmosférica. Hoje menos que no passado, mas ainda se assiste à procura de soluções individuais para um problema colectivo de falta de energia eléctrica.

4. Vejamos agora o que se passa com o problema da qualidade do ensino, que afecta todos os níveis de ensino em Angola. Acredito profundamente que a instrução é o único meio para influenciar positivamente o curso da vida das pessoas. Por isso, as famílias com posses consideram que com a instrução dos seus filhos não se pode facilitar, aliás, como alguém um dia afirmara, enviam as suas crianças para os países estrangeiros, amputando o desenvolvimento das mesmas, em troca de uma instrução de qualidade, em resposta da fraca qualidade que receberiam se utilizassem as instituições locais. O que farão as famílias sem posses? Pois, como se sabe, a educação obtém-se, em primeiro lugar, no seio familiar, enquanto a criança se desenvolve. Segundo, a psicologia, o ser humano, consolida a sua personalidade mais ou menos aos 12 anos, menos ou mais dois anos é tolerável. A criança vivendo fora do convívio da sua família, antes da formação da sua personalidade, crescerá com algumas deformações, que nem sempre os conseguirá reverter em idade adulta. O ensino é um bem público, indivisível, constitucionalmente garantido pelo Estado, devia, sempre, estar nas soluções colectivas, não estando, em meu entender, constitui uma das fontes das deformações estruturais que se assistem hoje. Para grande parte das famílias angolanas a solução da qualidade de ensino resolve-se enviando os filhos para o estrangeiro, resolvendo, individualmente, um problema colectivo fundamental.

5. Outro bem público que encontra espaço para a solução individual é o serviço nacional de saúde. O sistema de saúde atingiu um nível tal de degradação que as pessoas não têm confiança no serviço prestado, de tal sorte que, havendo possibilidades, as pessoas procuram assistência no estrangeiro, particularmente na Namíbia, África do Sul, Portugal e Brasil. Como em todas outras situações já mencionadas, aqui também quando as pessoas procuram serviços de saúde no estrangeiro estão a resolver um problema do fórum colectivo, de forma individual. Entretanto, no caso da saúde há situações, como as que acorreram com a Covid-19, não houve alternativa, outra senão os serviços nacionais, que não se portaram mal. Afinal, o problema da saúde pública o que precisa apenas é de uma atenção e financiamento a altura dos desafios. Mas é costume em Angola das pessoas com posse recorrer-se ao estrangeiro para, de forma individual, resolver uma insuficiência com a qual a maioria dos angolanos se confrontam.

6. A falta de segurança pública é sentida em todo o lado na sociedade, tal necessidade, agravou-se em consequência da degradação generalizada das condições sócio-económicas da população. Em resposta a insegurança que se assiste, as pessoas com posses cercam-se de seguranças particulares, pensando que resolvem o seu problema de segurança, o que é mera ilusão. Há muitos anos que se assiste necessidade de segurança público (segurança), dado o elevado índice de criminalidade nos centros urbanos e periurbanos, o que o torna um bem indivisível, pois é impensável um indivíduo assegurar a sua própria segurança, é uma utopia! Mas a verdade é que assistimos ruas abarrotadas de seguranças protegendo casas de pessoas importantes, porque podem suportar este tipo de despesas (em alguns casos pagos com o dinheiro público) no seu orçamento, é mais uma tentativa de solução individual para um problema que seria suprido de forma colectiva.

7. Por último, não é porque esgotei a enumeração da individualização do colectivo, menciono a apropriação dos bens públicos e o nepotismo. Quando um servidor público, com a atribuição de definição de políticas públicas, faz uso individual de recursos públicos, para o benefício pessoal, pensou nele, e não no colectivo. Por tudo que nos foi dado a ver, quer com o programa televisivo "o Banquete", quer pelo "Caranguejo", é possível aferir que o individualismo imperou mais que o colectivismo. Quando, um servidor público impõe que no orçamento da construção de uma escola ou um posto de saúde, o orçamento seja incrementado (sobre facturado), em vez de se construir duas escolas ou dois postos médicos, apenas se constrói uma escola, ou um posto médico, na maior parte das vezes sem lavabos. O aproveitamento dos recursos colectivos em benefício pessoal é tão pernicioso, que vem penalizando os menos favorecidos, aqueles para os quais o Estado devia prestar atenção, pois esses não conseguem individualizar a solução das preocupações prementes que os afecta.

O individualismo do liberalismo económico, discutido pelo escocês Adam Smith em "Teoria dos Sentimentos Morais", é muito diferente do individualismo que fiz referência neste texto, pois o individualismo do capitalismo, é no sentido de que o individualismo, "egoísmo" pode ser considerado positivo, pois somente quando o indivíduo ao trabalhar pensando nos seus próprios interesses, ele acaba por contribuir para o bem colectivo.

O individualismo da sociedade angolana tem espaço, unicamente, porque há uma evidente falta de visão estratégica por parte das elites dominantes de olharem para o todo. O País não cabe na mão de ninguém ou de meia dúzia de iluminados. Muitos dirão, isto começou há pouco tempo, diria que não! Pois, a minha infeliz constatação é que esse individualismo começou com a criação da primeira República, que a sua edificação partiu do pressuposto da "exclusão". O exercício do poder passou aos designados, mesmo sem mérito, para o exercício desta ou aquela função, bastava a lealdade política. De tal sorte que a dada altura, todos entenderam que teriam que preparar o dia depois "o day after", então há que acumular (acumulação primitiva do capital), amealhar para o dia que já não for o todo-poderoso poder, ele e os seus, viver com dignidade. Mas, enquanto o bem-estar social não for colectivo, pode demorar, como disse Daron Acemuglu & James Robinson, em "Por que as Nações Fracassam", o extrativismo pelos grupos dominantes, tem sempre dias contados. Por isso, o melhor é reverter-se a ordem das respostas aos problemas, priorizando a solução dos problemas que afectam o colectivo.