Há algum tempo que venho reflectindo sobre o nível de degradação do património do País, fundamental para o desenvolvimento económico. O património habitacional em todas as localidades do País está degradado, alguns edifícios não têm restauração, terão de ser demolidos, como já alguns foram. Entretanto, se repararmos o estado de conservação de edifícios geridos pelos seus proprietários, a imagem é bem diferente, os edifícios prédios estão bem conservados.

Olhando para os prédios detidos pelo Estado, mesmo os recentemente edificados, os sinais de abandono são bem visíveis. A maioria dos prédios deixaram de ser pintados e mantidos desde que os legítimos donos deixaram o País. A degradação patrimonial, em alguns casos, também é visível no sector privado, tais como hotéis e restaurantes, muitos deles recentemente construídos. Hotéis que dizem ser de 4 ou 5 estrelas, com o actual nível de degradação, nem merecem a classificação de 3 estrelas.

Os aspectos acabados de enumerar são apenas alguns no rol das dificuldades que caracterizam o património angolano. Mas, então, qual será a razão dessa incapacidade de manter o património? Em meu entender a degradação ocorre pelo atropelo de dois pressupostos fundamentais da economia capitalista ou de economia liberal, a saber: a propriedade e o contrato. A propriedade e o contrato são dois pilares que são os sustentáculos da economia capitalista, ou seja, tudo tem de ter dono ou proprietário, o proprietário toma conta da sua propriedade, porque nele tem reservado o valor intrínseco do direito que tem sobre este activo. O contrato é o instrumento jurídico que sustenta as transacções que se realizam entre os três agentes económicos (o Estado, as empresas e as famílias). Convém que se diga que as transacções que ocorrem entre os agentes económicos são contratos, em pequena ou grande escala. Assim, a despesa de um agente é receita de outro e o activo de um é passivo de outro.

Os órgãos afins da Justiça (tribunais, conservatórias de registos comercial e predial, Procuradoria-Geral da República, etc.), que intervêm na legalização do património, são imprescindíveis para a plena engrenagem do funcionamento da economia capitalista. Eis a razão, pelo que, nas sociedades capitalistas, os indivíduos perante a Lei são iguais, todos merecem o mesmo tratamento. A efectiva independência do poder judicial é imprescindível, sem o qual, não haverá economia capitalista. Na sociedade capitalista impera o arbítrio da Lei, ninguém está acima da Lei.

Assiste-se a várias iniciativas das autoridades governamentais imbuídas de muito boas intenções, como, por exemplo, o incentivo dos bancos comerciais para a concessão do crédito à habitação, que não encontram a receptividade que seria desejável devido a uma série de factores objectivos e subjectivos, que emperram a formalização da propriedade, pelo funcionamento desarticulado das instituições acima referenciadas, pilares da economia capitalista. Como fazer uma hipoteca de um prédio cuja titularidade não está conformada legalmente?

O incumprimento das obrigações contratuais por parte do Agente Económico Estado em Angola é sobejamente conhecido. O Estado angolano não honra com as suas obrigações nos termos estabelecidos nos acordos. As consequências são o contágio de estrangulamentos no normal funcionamento das operações das empresas (agente económico). Pois, como disse, a despesa de um é receita de outro e o activo de um é passivo de outro. A intensidade com que ocorrem essas transacções determina a dinâmica da economia. Isso do nosso nunca funcionou, até mesmo na sociedade primitiva. O Estado somos todos nós, o que é de todos cai facilmente no esquecimento. Os bens devem ter donos para que cada um tome conta do que é seu.

Em definitivo, tem de se reconhecer que é imperioso repensar o que se pretende para Angola. A actuação do poder instituído dá sinais evidentes de que a pretensão é a implantação da economia capitalista. O Programa de Privatizações do Património do Estado (PROPIV), em curso, é prova do que acabamos de afirmar. Assim sendo, os pressupostos estruturantes de uma economia capitalista (propriedade e contrato) devem ser seguidos à risca, sem os quais a implantação de uma economia capitalista vibrante não passará de uma miragem.

*Economista e professor universitário