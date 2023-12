Mais um ano difícil está a chegar ao fim. Vivemos cenários de sucessivos ciclos recessivos que viram aumentar as desigualdades de oportunidades entre os desiguais, e a equidade entra em cheque quando nos apercebemos de que não conseguiremos atingir as metas preconizadas, ou seja, a criatividade e a capacidade de produzir bens e serviços continuam ociosa.

E, quando me preparava para redigir o último artigo do ano para esse jornal (NJ), recebo uma proposta "provocadora" da parte do meu companheiro Hortêncio Sebastião, com a seguinte pergunta: Como garantir uma quadra festiva saudável diante das dificuldades actuais?

Julgo que a minha condição de compromisso cívico, ético e moral foi o estímulo na tentativa de "encontrar a fórmula mágica" - para a solução do nosso problema, que é cíclico e recorrente. Há quase uma década que, em Angola, as vésperas de Natal e do Ano Novo se transformaram-se num ambiente "Sodo Masoquista", isto é, "sem qualquer tipo de chuva".

E, sendo um adepto da abordagem comportamental, para soluções económicas, devo confessar que, naquele momento, não tinha grandes recomendações/conselho e ou soluções a propor às famílias angolanas num cenário de escassez ( moral, ética, financeiro, etc.), agravado pelo quadro macroeconómico pouco ou nada animador( crescimento real negativo, inflação alta e desemprego jovem criminal). Por breves instantes, um sentimento de impotência tomou conta de mim, sendo que, se não existisse solução económica para os problemas ditos económicos, mas existe solução antropológica, cultural, sociológica, moral, ética e política. Fiquei forçado a socorrer-me ao texto do meu amigo Paulo Filipe, que propõe às famílias o Natal em tempos de crise. Filipe traz a reflexão de ideias de família universal, em que se pratiquem os valores humanos e universais. Sugere que abracemos o convívio natalino, multicultural, multiéticos e religiosos (cristãos, budistas, ateus, muçulmanos, hindus), igualmente, reconciliar-se com o seu passado, meditando sobre compaixão - "viver em compaixão em tempos difíceis".

É este panorama híbrido, de pluralidade cultural, de miscigenação, de descontinuidades, de memórias e imaginários que mistura o urbano com o rural, o popular com o massivo. Uma perspectiva, se quisermos , mais humana e universal de natal. Um olhar de esperança e oportunidades, de autoconhecimento.

Evitemos a invasão midiática (consentida e desejada pelas pessoas) que, recorrentemente, são accionadoras do arsenal simbólico natalino. Cabe ressaltar que, no período da Angola colonial, sobressaía de forma preponderante a dimensão religiosa dessa festa, com o advento da sociedade industrial ("abertura à economia de mercado"). A dimensão religiosa é ofuscada pela dimensão comercial. Ao entrarmos no novo ano, gostaria de convidar as famílias angolanas a celebrar a nossa condição de família universal com alegria e menos poluição social. À família Ubuntu, boas festas, saúde (estabilidade emocional, física e psíquica) e paz ( fonte de toda a alegria).