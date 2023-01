O tipo que governava, que tentou governar um país pelas redes sociais, destilando ódio e preconceito, espalhando fake news e homofobia, destruía e desvalorizava as instituições. Depois de derrotado, recolheu-se a sua pequenez e fugiu. Fugiu para não passar a faixa ao seu sucessor como manda a ética e o espírito republicano. Acobardou-se para não ver a grandeza do seu sucessor subindo à rampa do poder em Brasília.

Há males que vêm por bem, a fuga do homem minúsculo acabou por criar uma nova tradição. O povo que elege o Presidente é o mesmo povo que o vai empossar. Lula da Silva, acompanhado da primeira-dama do Brasil, Rosângela Lula da Silva "Janja", subiu à rampa acompanhado de oito cidadãos que representam a diversidade cultural do Brasil e da famosa cadela de nome Resistência. Um Governo de Inclusão e sem preconceitos, uma mudança do posicionamento do Brasil na geopolítica internacional, um novo relacionamento com os seus vizinhos sul-americanos e com os países do universo da Língua Portuguesa (em que o Brasil é a nação com o maior número de falantes em todo o mundo).

Há limites de tolerância para com os erros de quem manda e que, quando ultrapassados, minam a confiança, a harmonia e a paz social. Que o Brasil acabe vacinado contra novas experiências ditatórias", disse um cidadão brasileiro durante a posse de Lula da Silva. Que acabe a "funalização" da política, que a falta de coordenação, de planeamento e de estratégia façam parte do passado, que o Brasil das lideranças arrogantes e cheias de soberba façam agora parte do período triste e lamentável da sua história! O Brasil merece e precisa de ocupar o seu lugar na galeria das grandes nações e deve agir rapidamente. Deve voltar a subir à rampa do poder e do prestígio mundial.

Lula da Silva sabe que tem "desafios existenciais", os tempos são outros e as expectativas também. Já não tem a idade e a força dos outros tempos (tem quase 80 anos), tem um Governo com quase 40 ministros e com muita diversidade política. Vai ter de colocar em prática a sua habilidade negocial que vem dos tempos das lutas sindicais, vai ter de "limpar" a sua imagem e do seu partido das acusações e escândalos de corrupção. Encontra um Brasil dividido e a precisar de união, amor e perdão. Um Brasil com fome e pobreza, brasileiros com "fome" de justiça e de igualdade. Há um mundo lá fora que anda a várias velocidades e mudou muito.

Lula terá de resgatar o poder e o prestígio internacional do Brasil e levá-lo para os grandes palcos. Na sua tomada de posse e nas reuniões bilaterais com os seus homólogos dos países da região, percebe-se de que ele é um líder natural da América do Sul no mundo.

Os BRIC"S estão de volta, e a presença do Brasil sob a liderança de Lula é fundamental. O posicionamento do Brasil de Lula no conflito Rússia-Ucrânia já vai deixando o mundo expectante, o olhar necessário para os irmãos de África, a relação com os principais parceiros europeus e asiáticos, o Brasil nas organizações internacionais, entre outras coisas.

Há tantos desafios, tanta esperança, tanta expectativa depositada no Brasil e na nova liderança de Lula da Silva, que estão proibidos de falhar. Um incidente protocolar terá provocado com que alguns encontros bilaterais entre Lula da Silva e alguns líderes das delegações que estiveram em Brasília a assistir à cerimónia da sua investidura fossem cancelados, dentre os quais o encontro com o Presidente João Lourenço.

O Itamaraty prontamente corrigiu o "tiro", e o NJ sabe que, dentre os temas do telefonema que o Presidente brasileiro fez ao seu homólogo angolano, está uma visita ao nosso País já no primeiro trimestre deste ano. Há males que vêm por bem!