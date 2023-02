A protecção social obrigatória, de que nos ocuparemos muito sinteticamente, visa garantir (i) a pensão de reforma, (ii) subsídio de funeral, (iii) protecção na morte, (iv) protecção na maternidade e (v) cobertura de acidentes de trabalho e doenças profissionais. Para que os trabalhadores usufruam desses benefícios, a lei exige dos gestores de empresas públicas e privadas o dever de adoptarem, essencialmente, duas condutas positivas: (i) inscrição dos trabalhadores junto do Instituto de Segurança Social (INSS) 30 dias após o início da actividade da empresa e (ii) pagamento da contribuição conjunta dividida em 8% da remuneração do trabalhador a cargo do empregador e 3% (a reter na fonte pela empresa) a cargo do trabalhador.

Do cumprimento desses deveres nasce a relação jurídica com o INSS, na qual a empresa passa a sujeito passivo recaindo sobre ela a obrigação de pagar as contribuições devidas. As faltas de pagamento das mesmas tendem a gerar consequências desastrosas quer ao sistema nacional de protecção social quer aos trabalhadores. Ao sistema de protecção social, pois os pagamentos das contribuições beneficiam os pensionistas actuais, e sem as quais registar-se-á, seguramente, um desequilíbrio contabilístico no sistema, visto que o fundo terá mais responsabilidades para atender do que activos para o efeito. Aos trabalhadores, porque o pagamento das contribuições é determinante para a sobrevivência e manutenção da qualidade de vida futura dos mesmos e do seu agregado (cônjuge e filhos menores) que, por razões naturais ou de acidentes de trabalho, perderam ou venham a perder a sua capacidade produtiva.

Cabe lembrar que as empresas interagem com terceiros, no caso, com o INSS, através dos seus representantes legais - gerentes ou administradores. Pelo que o acto de pagar as contribuições ao INSS, além de se tratar de um dever jurídico, é uma função de mero expediente, dos gerentes e administradores, decorrente do dever geral de diligência previsto no art.º 69.º da Lei das Sociedades Comerciais.

Contudo, em Outubro de 2022, foi tornado público que sessenta e oito empresas - públicas e do domínio público - deixaram uma dívida, à data, equivalente em kwanzas a USD 162 000 000,00 (cento e sessenta e dois milhões de dólares norte-americano). Desta, USD 69 000 000,00 (sessenta e nove milhões de dólares norte americano) corresponde a dívidas de salários, Imposto de Rendimentos do Trabalhador (IRT) e contribuições à Segurança Social (INSS).

Ademais, foi, igualmente, tornado público que o INSS avançará com processos de cobrança coerciva a 345 empresas - públicas e privadas - por dívidas à Segurança Social acima de 1 000 000 000 Kz (mil milhões de kwanzas). Genericamente, o processo de cobrança coerciva consiste - em último recurso - na penhora de bens da empresa devedora para venda e do produto desta regularizar as contribuições em dívida.

Pode ocorrer que, através desse processo, o INSS se depare com a inexistência ou insuficiência de património na empresa para do produto da venda regularizar a dívida. Nestas situações, o INSS, na qualidade de credor, pode (e deve) lançar mão do mecanismo da responsabilidade subsidiária dos gerentes e administradores, previsto no art.º 72.º do Código Geral Tributário, aprovado pela Lei n.º 21/14, de 22 de Outubro.

O n.º 1 do referido artigo determina que "Pelo pagamento de tributos e multas devidas por pessoas colectivas de direito público ou privado, são pessoal e subsidiariamente responsáveis em relação à sociedade ou empresa e solidariamente entre si, pelo período da sua administração ou gerência, os respectivos administradores e gerentes, ainda que meramente de facto, se as dívidas não puderem ser cobradas dos originários devedores (...)".

O n.º 2, alterado pela Lei n.º 21/20, de 9 de Julho, estabelece que "a responsabilidade prevista no número anterior abrange os administradores e gerentes em funções, quer à data da ocorrência do facto tributário, quer à data do prazo de pagamento da dívida, salvo se demonstrarem que não lhes é imputável a culpa pela inexistência ou insuficiência de bens penhoráveis pertencentes à originária devedora [a empresa]". Por outras palavras, os gerentes e administradores, de direito ou de facto, que exerceram efectivamente as suas funções no período em que se constituiu a dívida à segurança social e/ou em que se venceu o prazo de pagamento, terão o ónus de demonstrar, em sede própria, que usaram de toda a diligência de um gestor criterioso e profissional - exigível para o exercício desse cargo - e que a inexistência ou insuficiência do património da sociedade deveu-se por factores exógenos, pelo que não se lhes devem imputar qualquer tipo de responsabilidade.

Caso não consigam provar, a lei presume que a inexistência ou insuficiência de património da empresa se deveu por culpa deles, pelo que deverão ser chamados a responder subsidiária e solidariamente entre si com os seus patrimónios, ou seja, o INSS poderá, assim, por imperativo legal, recorrer ao património de qualquer um dos gestores afectados - públicos ou privados - para com o produto da venda liquidar a dívida integral em cobrança.

As dívidas gigantescas que acima referimos sugerem que o INSS deve necessariamente - como medida de prevenção especial e geral - recorrer do mecanismo de responsabilização subsidiária dos gerentes e administradores, sob pena de se consolidar e perpetuarem condutas que se venham afigurar lesivas aos interesses do Estado e dos trabalhadores, levando, estes últimos, à uma vida injusta de indigência - e atentatória dos direitos humanos - por causa de gestão danosa dos gestores da empresa.