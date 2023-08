Com o fim da 2.ª Guerra mundial, a janela abriu-se para uma ordem mundial instrumentalizada pelos Estados Unidos e pela União Soviética, as duas peças-chave do puzzle. A Europa que séculos antes era a fracção dominante da geopolítica estava devastada e a precisar de uma mão milagrosa para se reerguer e voltar à primeira posição. O apanágio da libertação da europa proporcionou uma plataforma de mudança de mentalidades um pouco por todo o lado, que veio a ser reforçado com a criação das Nações Unidas. O objectivo da ONU, de unir todas as nações do mundo em prol da paz e do desenvolvimento, com base nos princípios da justiça, dignidade humana e no bem-estar de todos, engajou povos a idealizar a sua autodeterminação e independência numa perspectiva de construção de pátrias prósperas, assentes na liberdade, que iria conferir aos autóctones os mesmos privilégios e oportunidades controladas por uma soberania não nacionalista.

O que poderia ser um processo simplificado transformou-se numa tômbola de interesses dos mentores da Guerra Fria, que apoiavam o lado que mais se aproximava às suas ideias a fim de levá-los para a sua esfera de influência.

Do mesmo modo, as ideias pan-africanistas conquistavam o continente africano com o seu pensamento de unidade, o que articulava uma mensagem de uma África emancipada e ao mesmo tempo vitimizada pelo colonialismo.

A visão nacionalista que ecoava pelo mundo, através da mais alta expressão e sagacidade de um núcleo de intelectuais que, apesar do mesmo tom, actuavam até certo ponto em sentido oposto às iniciativas militares, culminou com as independências africanas.

Com o advento da liberdade, os novos líderes desvendavam a utopia para os seus povos, procurando implementar e adaptar o compromisso erguido pela luta.

Alguns foram ingénuos de mais ao passar a mensagem, outros foram surpreendidos pelos artifícios da sua política anti-reaccionária, anti-imperialista e explosivamente patriota.

A 4 de Outubro de 1984, Thomas Sankara, na qualidade de Presidente do Burkina Faso, fez um discurso brilhante na 20.ª Reunião Plenária das Nações Unidas, em que exalta a revolução e o anticolonialismo: "Abaixo a reacção internacional! Abaixo o imperialismo! Abaixo o neocolonialismo! Glória eterna aos povos que lutam por sua liberdade! Glória eterna aos povos que estão lado a lado para defender sua dignidade! Vitória eterna aos povos da África, América Latina e Ásia em sua luta!"

Sankara tinha noção das regras do jogo, mas esperava que a sua atitude funcionasse como o reverso para a metamorfismo. Não era nem messias e nem profeta, mas tinha uma dupla aspiração: Primeiro, ser capaz de falar em linguagem simples, a linguagem de factos e clareza, em nome do meu povo, o povo de Burkina Faso, e, em segundo lugar, poder expressar da minha própria maneira os sentimentos ou aquela massa de pessoas deserdadas - aquelas que pertencem àquele mundo apelidadas maliciosamente de "o terceiro mundo".

O Ocidente não queria um Sankara, assim como antes não quis Lumumba, Mondlane, Cabral, Biko e Machel, sendo assassinado a 15 de Outubro de 1987. O Ocidente não tolera rupturas e uma África que se mostre auto-suficiente e soberana. Para sobreviver, África tem de estar convertida à nulidade e ao servilismo. Para existir, o seu povo tem de morrer de fome, desavindo, de arma na mão, com o sentimento de ser inferior, foragido nos seus limítrofes, apanhado num barco clandestino nos mares da europa, com gerações presas eternamente a empréstimos e dívidas megalómanas, com jovens sem escolaridade e orgulho nas suas raízes.

Kadhafi quis uma África diferente e foi apanhado no calor de uma Primavera montada a preceito. Mandela quis o seu povo livre e a vivenciar cada fruto e riqueza do seu país, mas, para que isso fosse possível, não real, teve de moldar todo o processo de reconciliação.

Há duas semanas, a Internet foi ao rubro com as palavras de Ibrahim Traoré, o jovem militar que lidera o Burkina Faso desde Setembro de 2022, na Cimeira Rússia-África. Com uma apologia anti-imperialista e uma abordagem bastante revolucionária, o jovem não disse nada que já não se saiba, não embelezou a fala ao ponto de ficarmos atónitos, não anunciou conquistas a Napoleão Bonaparte.

Muito pelo contrário, Traoré apresentou-se como a ressurreição de Sankara, em jeito, forma, palavra e realismo, sendo que todo o impacto à volta se deve-se, ao facto de, hoje, África ter 3 gerações de jovens sedentos de governantes mais preocupados com as causas nacionais, mais participativos, mais indulgentes, edificadores de propósitos, construtores de memória, perpetuadores do intelecto, educação, identidade e difusores da reconciliação e direitos individuais.

Com a nova ordem mundial à espreita, o novo Sankara abraça uma Rússia que se fortalece no campo político, militar e económico, materializando uma cooperação que pode fazer dele e do seu País um exemplo para o conjunto de nações que teimam em camuflar o Jardim do Éden e de modo atípico fazer repercutir a revolução de norte a Sul, tal como quando a história das independências começou a ser escrita na década de 50 do Séc. XX.