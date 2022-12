No espaço de uma semana, dois supermercados angolanos e de angolanos inauguraram duas novas lojas, sendo uma em Talatona (Luanda) e outra na província do Zaire. Certamente, dois ousados e teimosos empresários que, mesmo com as barreiras de acesso aos créditos, com a escassez de incentivos por parte do Governo e com a concorrência desleal de fortes grupos estrangeiros, ainda vão tentando remar contra a maré. Mero exercício de patriotismo? Defesa da honra? Ou esperança de que o cenário se irá inverter e os empresários nacionais voltarão a ser de novo os "donos do game"? Estes dois são só e apenas um exemplo da situação em que vários empresários nacionais retalhistas e grossistas enfrentam numa luta pela soberania do estômago.

Nesta segunda-feira, o NJ On-line avançava que, " menos de um mês depois de recorrer à emissão de Obrigações do Tesouro no valor de cerca de 86 milhões de USD para financiar a operacionalização da Reserva Estratégica Nacional (REA), o Presidente autorizou a abertura de uma linha de crédito com o Mashreqbank, dos Emirados Árabes Unidos, no valor de 100 milhões de dólares norte-americanos, para garantir os recursos financeiros necessários para a execução do contrato de financiamento para o asseguramento do ciclo operacional do REA". Temos aqui o Executivo na pessoa do Presidente João Lourenço, com sentido de Estado, visão e estratégia de futuro, a procurar recursos para que o País tenha sustentabilidade alimentar, que seja capaz de produzir e de distribuir internamente. Por outro lado, temos agentes deste mesmo Estado e até mesmo ligados ao seu Executivo, completamente desalinhados à sua estratégia, bloqueando e permitindo que a soberania do estômago esteja fora do controlo do Estado e na mão de grupos empresariais estrangeiros. São eles que definem a oferta e a procura, ditam os preços, controlam a importação de produtos; são eles que mandam. Aproveitam as fragilidades do mercado, as nossas necessidades e exploram as ambições de certos "iluminados do kafocolo" ligados ao poder.

Tem sido assim há anos e foi em nome de apetires e interesses pessoais que se deu cabo de uma indústria nacional ainda com capacidade de produzir e de se manter no mercado. Eles encontram facilidades, aproveitam as nossas fragilidades e exploram as ambições de uma malta que não quer pensar no País, que pensa que tudo gira em torno do seu umbigo e dos seus. Se quem governa não tem controlo sobre o povo, quando come e onde come, acaba por ter todo o seu poder e soberania ultrapassado por essa soberania do estômago, que está em mãos e que quase já não controlamos.

A REA devia ser mais abrangente e incluir nela empresários nacionais com capacidade demonstrada, trabalho feito e investimentos efectuados, empregos garantidos, sentido e visão patriótica. A estratégia desta reserva estratégica passa, também, por incluir e agregar a classe empresarial nacional. Inverteu-se tudo, e os empresários nacionais parecem estrangeiros na sua própria terra, têm de pedinchar para obter créditos bancários e acesso aos programas governamentais. Humilham-se para ser recebidos e ouvidos pelos ministros e quase imploram para ter a sua presença num evento ou actividade. É quase uma luta inglória de uma Angola que sabe bem ser má mãe e boa madrasta para os seus filhos. Acaba o povo engolido e dominado pelo estômago e muitas lideranças silenciadas pelos bolsos que se vão enchendo.

O estômago é nosso, mas quem define e decide o que entra nele são os outros. Não se trata aqui de ser contra investimento estrangeiro ou ser contra os estrangeiros. Nada disso! Tenho muitos e bons amigos estrangeiros que aqui residem e também já vivi no estrangeiro. É uma questão de defender o que é nacional e é bom. É uma questão de soberania, de resgatar a soberania do estômago.