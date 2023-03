Numa conferência internacional, um aluno perguntou à antropóloga americana Margaret Mead qual foi o primeiro sinal de civilização. Expectante de que a resposta seria sobre algum tipo de material que tivesse melhorado a vida das pessoas, a exemplo da lança ou do pote de barro, o que se ouviu foi "um fémur partido que foi curado". A Dra. Mead explicou que no reino animal quem partir uma perna morre, pois não pode fugir do perigo, ir ao rio beber água ou procurar comida, ficando indefeso. Nenhum animal sobrevive o tempo suficiente para que o osso se cure. Um fémur partido e curado era a prova de que alguém tomou conta do ferido, que enfaixou a sua perna, que o carregou aos ombros para local seguro e alimentou-o permitindo a sua recuperação. Ficou claro que, para a antropóloga Margaret Mead, ajudar alguém em dificuldade fez da solidariedade o primeiro sinal de civilização.

É na preocupação com o outro, com a satisfação das suas necessidades, com a sua felicidade que os Governos ganham ou perdem a simpatia dos povos. Felizmente, existem alguns países que elevam essa preocupação à sua potência máxima e os seus Governos trabalham com afinco para encontrar as melhores soluções, a fim de que ninguém fique para trás. Mas ainda há muitos países que atendem a essa preocupação muito mais impelidos pela lei do que pela consciência, mas no fim do dia os seus habitantes conseguem sentir os efeitos do bem-estar e da qualidade de vida, estando assegurados os direitos elementares das pessoas. E depois há a excepção onde o Reino do Butão surge como um exemplo por ter um Ministério da Felicidade e por medir o desenvolvimento do país através do Índice de Felicidade Interna Bruta.

Angola não está em nenhum destes grupos de países. Não é a má vontade de gente com fins inconfessos que diz isso. Não é uma sociedade civil lúmpen e bandida. São os factos que demonstram, relatórios, estatísticas, depoimentos e práticas que o provam. É o estado do País que grita mais alto e, ainda assim, não é ouvido. A solidariedade, a preocupação com o bem-estar colectivo, a concretização dos direitos das pessoas e a sua realização, enquanto seres humanos, não são, até hoje, prioridades.

Estamos mais pobres, mais doentes, mais desabrigados, com mais fome e somos escolarizados de forma precária. Não há um único serviço social público e gratuito que atenda aos mais fragilizados, com um simples prato de sopa, impedindo que sejam obrigados a comer num contentor. Não há um serviço de alimentação escolar eficiente, nacional, gerido sob a supervisão de peritos que permita salvaguardar a integridade das crianças através dos nutrientes necessários à sua satisfação nutricional, que proteja a infância dos efeitos perversos que a desnutrição provoca no sistema cognitivo e que são irreversíveis. Não há nenhum apoio aos diabéticos, aos hipertensos, nem aos doentes de anemia falciforme. Não há nenhuma preocupação com o crescimento exponencial da pobreza, nem com a falta de habitação condigna. Os direitos elementares não são sentidos pela maioria da população porque a governação não reage às necessidades dos eleitores.

Uma governação sem identidade global e sem sentimento de pertença torna-se indiferente à dor do seu povo e cai no ridículo quando aceita elogios sem fundamento. O estado da nossa democracia é deprimente. Temos um Estado musculado que não tem respeito pela opinião dos outros. Um Estado ineficaz e que, por isso, todos os dias perde a razão. As detenções sistemáticas de quem pensa diferente são um absurdo e aumentam a fragilidade do Governo. Em democracia, não podemos ser considerados perversos ou más pessoas apenas porque a nossa opinião não converge. Voltámos a ouvir as frases "inimigos da paz", "agitadores sociais" quando é a corrupção e a falta de prioridade das opções sociais e económicas que, na verdade, estão a perigar a "paz no prato" e o desenvolvimento do país.

As democracias africanas terão, neste século, sérios desafios. Terão de se reinventar e de garantir os direitos das pessoas, sem desculpas. Neste tempo a transbordar de informação, o mundo passou a ter desígnios muito mais exigentes, muito mais abrangentes e insusceptíveis de serem negados pela ganância do poder ou do umbigo. A manipulação perdeu a validade. Hoje, nem o analfabeto confunde focinho de porco com tomada de electricidade. O alerta chega da música, do jornalismo não alinhado, dos académicos que pensam o País, da literatura, da conversa no candongueiro, do teatro, das redes sociais, dos encontros familiares, dos alunos da escola primária à universidade, da dança, das zungueiras na defesa da sua bacia, dos sindicatos não amordaçados, da diáspora, das alas conscientes do partido no poder, das associações independentes e do grafite.

A lamentação nacional percebe que não temos novos problemas, que as promessas estão a ser ignoradas e que estamos perante uma realidade que restringe, que magoa, que pretende amedrontar. O povo deixou de ser submisso porque a dor se tornou maior do que o medo. Povos submissos não agregam valor, não constroem países porque se sentem derrotados. O século XXI está a mostrar uma nova atitude assumida pelos Filhos da Paz que será capaz de criar ideias solidárias e inclusivas que mudem a nossa realidade que neste momento se assemelha a uma praga de gafanhotos que devora cerca de 80 mil toneladas num único dia, produção esta que poderia alimentar 400 mil pessoas durante um ano. Na verdade, a Teoria do Gafanhoto tem sido a principal responsável pelo fracasso do desenvolvimento nacional coerente e consciente capaz de promover a felicidade colectiva e por isso precisa de ser substituída com urgência.