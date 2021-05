Essa cadeia, a montante, é representada pela indústria e comércio que fornecem insumos (fertilizantes, defensivos químicos, maquinarias, especializações, etc) para a produção rural. A jusante, os negócios agro-pecuários envolvem compra, transporte, venda até ao consumidor final. O conceito em si extrapolou os limites das fronteiras físicas da propriedade e deslocou-se para o mercado consumidor que "define" o quê e como produzir. Em Angola, o uso do termo é relativamente novo. No entanto, na prática, embora precária, penosa e até mesmo degradante, a actividade é secular. O agro-negócio, em Angola, pode ser caracterizado pela agricultura de pequena e média escalas, baseada no plantio e na criação de rebanhos de pequena e média escalas. A nossa afirmação tem suporte em relatório da campanha agrícola MINAGRI 2012, que confirma que as explorações agrícolas familiares são as principais responsáveis pela utilização da terra no sector agrícola, detendo 86% da área cultivada, enquanto as empresas agrícolas ocupam apenas 14%.

Porquê abraçar o agro? Angola apresenta potencialidades notórias (clima diversificado, chuvas regulares, energia solar abundante, água e terras férteis e agricultáveis), tendo, por isso, a diversidade de condições edafoclimáticas favoráveis para se apostar no agro-negócios. Por conseguinte, dos 58 milhões de hectares de terras aráveis disponíveis apenas 10%, ou seja, 5.678.696 hectares estão a ser rentabilizados pela produção agrícola familiar (MINAGRI, 2012).

Até 2012, a produção de carne no País foi de 40.923 toneladas/ano, insuficiente para cobrir a demanda de pelo menos 1/5 dos habitantes de Angola. Noutro extremo, o da produtividade, é possível atingirmos níveis elevados de produtividade/hectare que nos permitam a satisfação do mercado interno e externo. A título de exemplo, a cultura da banana, que em 2012/2013 foi de 54.402 quilogramas por hectare/ano, hoje, entretanto, representa um total de exportação de 4.463.663 toneladas/ano, uma oportunidade com perspectivas animadoras. Em face dessas condições objectivas, como viabilizar o potencial agro-pecuário existente? Quais os desafios e expectativas do agro-negócio local?

Os desafios do agro-negócio passam por transformações que são no fundo estruturais e, não tanto, de liberalização do mercado. Dentre as quais se destacam modernização da infra-estruturas e equipamentos, superação dos problemas domésticos como: ambiente de negócios, acesso e posse de terras, crédito agrícola, um sistema tributário simplificado que permite pagamento e arrecadação, controlo sanitário que inviabiliza o agro-negócio, etc. Não descorando os arranjos institucionais, técnicos científicos e produtivos, sendo que permitirá evoluir numa base de sustentabilidade e competitividade. Actualmente, o maior obstáculo ao desenvolvimento do agro-negócios está relacionado com a infra-estrutura logística, em particular a precariedade da malha rodoviária do País.

Portanto, abraçar o agro é também estar atento às tendências de médio e longo prazos e (re) definir políticas que permitam antecipar impactos. Essas tendências resumem-se em demográficas (crescimento populacional, urbanização e envelhecimento da população.), tecnológicas (nanotecnologia, biotecnologias e informação); ambientais e económicas - (aumento da renda, liberação de comércio e globalização dos mercados) são forças-motrizes, já em curso, que delineiam a demanda e ofertas futuras de alimentos e de outros produtos do agro-negócio.

Finalmente, com o crescimento populacional e a urbanização, perspectiva-se um cenário de maior diversificação alimentar o que será, por conseguinte, uma oportunidade de expansão do agro-negócio nacional e local...