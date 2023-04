O mês de Abril é particularmente dedicado à celebração da paz, sendo que, para nós, desportistas, o simbolismo é ainda maior, porque, para além do Dia da Paz e da Reconciliação Nacional que festejámos a 4 deste mês, é acrescido o dia 06 de Abril, data consagrada pelas Nações Unidas como o dia do desporto pelo desenvolvimento e pela paz.

Sendo uma lição apreendida por nós, angolanos, ao longo destes já quase 50 anos de Independência Nacional, o desporto é, de facto, um valioso instrumento de promoção da igualdade, justiça e inclusão, rompendo fronteiras e desafiando todo o tipo de estereótipos.

Na generalidade dos países, a prática da actividade desportiva é encarada como um direito fundamental, de dignidade constitucional, como uma ferramenta poderosa para fortalecer os laços sociais e promover o desenvolvimento sustentável, a solidariedade e o respeito entre os cidadãos.

Outra efeméride que se celebra neste mês é o Dia da Juventude, o que, para um País como o nosso, com uma população "excessivamente" jovem, ao ponto de pelo menos 65% não ter mais do que 25 anos, tem uma relevância particular que não pode, de modo algum, ser descorada.

As estratégias viradas para a resolução e atendimento das questões ligadas à juventude, a esmagadora maioria da nossa população, têm mesmo de sair do papel e ser implementadas com o máximo de eficácia e eficiência, de modo que produzam, efectivamente, resultados concretos.

Há uma ligação natural entre o desporto, enquanto direito fundamental e ferramenta educativa, e a juventude, sendo a experiência que tenho a oportunidade de vivenciar no município do Cazenga totalmente ilustrativa de um caminho que podemos seguir, promovendo a acção social e uma educação pela cidadania através do desporto.

O vínculo universalista entre o desporto e a promoção de uma cultura de paz, bem como a convivência pacífica entre os povos são um facto comprovado pela história e esse reconhecimento tem sido enaltecido, por exemplo, pelo Papa Francisco, que já fez questão de destacar, por diversas vezes, as virtudes da actividade desportiva como instrumento de promoção da sã convivência e de uma cultura do encontro entre todos.