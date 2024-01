Num país em desenvolvimento, onde cresce o número de cidadãos, que estão cada vez mais interessados em compreender questões estruturantes tais como:

Até que ponto as actuais políticas públicas estão a promover de facto o crescimento e diversificação económica? A expandir as oportunidades e a acelerar a redução da pobreza? Não será fácil para qualquer governante vir a público e simplesmente dizer que o ano que agora se inicia será muito melhor que os anteriores do ponto de vista do desenvolvimento humano. Certamente que, dentre o conjunto de cidadãos, haverá aqueles que mais do que pronunciamentos optimistas quererão saber como é que os decisores pretendem garantir que 2024 será diferente?

É preciso não esquecer que, no nosso País, à semelhança de outros países africanos, aumenta o número de actores da sociedade civil que têm vindo a desenvolver o seu trabalho, no sentido de avaliar de que forma as políticas públicas previstas para este ano podem melhorar a capacidade dos mais desfavorecidos, permitindo-lhes contribuir activamente para o crescimento económico e para a diversificação da economia. Tais actores também analisam o nosso sistema fiscal para compreender como os impostos e as despesas funcionam e até que ponto as políticas públicas no seu conjunto contribuem para ajudar ou prejudicar os mais pobres. Com base nas análises que fazem e nos conhecimentos que adquiriram ao longo dos anos, certamente que os seus vaticínios em relação às perspectivas de progresso económico e social para 2024 em Angola serão bem mais moderadas e menos entusiastas, comparativamente ao que vemos e ouvimos nos meios de comunicação públicos ou tutelados pelo Executivo.

Se reflectirmos sobre as causas para esta postura, que denota uma certa noção de incerteza, poderemos verificar que as mesmas são fundamentadas na observação das seguintes evidências:

Em primeiro lugar, não existem, comparativamente ao ano anterior, um volume maior de iniciativas que visam a criação de empregos através de uma grande variedade de abordagens, colocando a tónica no crescimento liderado pelo sector privado e assegurando que os incentivos das intervenções a curto-prazo não distorcem o desenvolvimento a longo-prazo;

Em segundo lugar, para além do programa Kwenda, que em minha opinião vem sendo implementado de maneira adequada em relação ao previsto durante a fase de desenho, pois os seus disseminadores esforçam-se por cumprir integralmente o que foi gizado com sucesso, não existe nenhum outro programa social cujo impacto possa vir em 2024 a proporcionar mudanças significativas na vida das pessoas através de mais acesso à educação de qualidade, melhores serviços de saúde, mais alimentação etc..., e porque temos consciência de que programas de cariz social concebidos e implementados de maneira adequada , tornam-se um instrumento importante na luta contra a pobreza e provam ser eficazes na criação de parcerias entre o Executivo, actores da sociedade civil, sector privado e grupos comunitários para ajudar os pobres a ajudarem-se a si próprios.

Em terceiro lugar, quem conhece o nosso País sabe que a agricultura pode ajudar a reduzir os actuais níveis de pobreza de pelo menos 78% da população desfavorecida, que vive em zonas rurais e trabalha principalmente na agricultura. Originando um aumento dos rendimentos, melhoraria da segurança alimentar e beneficiar o ambiente. Contudo até aos nossos dias o Governo angolano, um dos principais financiadores da agricultura, não investiu significativamente neste sector tendo como destinatário este segmento populacional, assim sendo será certo esperar-se significativas melhorias até Dezembro de 2024?

Em quarto lugar, tudo indica que continuaremos a assistir a um franco investimento em infraestruturas , e para a melhoria que desejamos ver em 2024, sabemos que estas desempenham um papel fundamental no crescimento, na competitividade, na criação de emprego e na redução da pobreza. Acreditamos que o investimento em infraestruturas sustentáveis e de elevada qualidade pode prestar serviços básicos às famílias; conduzir a ganhos produtivos para a indústria; proporcionar acesso ao mercado para a agricultura; permitir um desenvolvimento urbano sustentável; abrir corredores comerciais para as localidades pobres afastadas do litoral, e ajudar a progredir na perspectiva da diversificação da economia.

Finalmente, em quinto lugar, temos uma séria distorção em muitos casos e em outros, uma clara ausência de parcerias saudáveis entre o publico e o privado. Quando bem concebidas e implementadas num ambiente regulamentar equilibrado, as parcerias públicas e privadas podem trazer maior eficiência e sustentabilidade à prestação de serviços públicos como a água, o saneamento, a energia, os transportes, as telecomunicações, os cuidados de saúde e a educação. Permitindo igualmente uma melhor repartição dos riscos entre ambas, tendo em conta a sua capacidade de gerir esses riscos. Mas até nisto também não estamos lá muito bem , a falta de transparência, o nepotismo e outros vícios têm vindo a distorcer os seus propósitos e isto tem enfraquecido esta sinergia que se pretende salutar.

Após elencar estes pontos, mesmo que queira ser optimista não posso deixar de pensar que "Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes". Feliz 2024 para os incrédulos, os optimistas e também para os ingénuos. Apesar das incertezas, desejo que este no mínimo seja um ano de esperanças, mas que se constrói paulatinamente com base em objectivos e planos concretos, que almejam uma melhoria de todos os sectores da nossa sociedade contando com a participação de todos, não podemos pedir uma mudança sem dar o primeiro passo.

*Coordenador OPSA