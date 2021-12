Em nome da paridade de género e da renovação geracional, consegue, em dois anos, impor 330 novos lugares no CC do MPLA (134 novos membros em 2019 e 196 novos agora, em 2021). O que o líder do MPLA tem feito nos últimos anos é aquilo a que chamo "alargar para melhor reinar". Ainda existe no partido uma linha dura devota ao antigo líder, pouco "fiel" e até mesmo hostil ao novo. A estratégia passa por alargar o número de membros neste tão importante órgão do MPLA. A ideia de eterna gratidão e de obediência ao líder será evidente e bastante presente. O actual presidente traz quantidade ao CC, mas isso não lhe garante qualidade. Esse devia ser o mote para alargar também o debate interno, numa altura em que o partido precisa de maior pluralidade de opiniões e de ideias. A grande estratégia não está em "quantificar", mas, sim, em "qualificar" as estruturas e os seus militantes.



Com este mais recente alargamento, e tendo atingido os 963 membros, João Lourenço faz que o seu MPLA entre para a história, tendo agora o maior CC do mundo, superando mesmo os poucos mais de 300 membros do CC do Partido Comunista Chinês, considerado o maior partido do mundo. Aquela que devia ser uma estrutura pensante, um órgão de definição de estratégias, passa a ser algo muito complexo e também burocrático.



Há sempre o perigo da banalização e desvalorização da estrutura, numa altura em que, a nível dos vários partidos no mundo, a tendência é diminuir estas estruturas, a ideia é torná-las menores, mais coesas e práticas. É preciso que o CC não se torne numa feira das vaidades, num espaço do "agita, agita" e palco para os novos "boys" e as novas "ladies" encherem o espaço virtual com selfies a cada reunião do órgão. "Este é um grande erro que vamos pagar caro amanhã. Já não há eleições, só há indicação e daí vêm as preferências", desabafava uma importante figura do MPLA nas vésperas do congresso, vincando o receio que existe em certas hostes partidárias, em que o seu CC se torne num espaço de acomodação e de garantia da manutenção de interesses de grupos. É claro que sem liberdade não há igualdade de género. O que se pode criar é quantidade de género.



Tenho dito que a capacidade de o MPLA permanecer como um grande partido de Governo estará sempre na qualidade, na actualidade, na inteligência do seu discurso, na elevação e substância do debate que propõe à sociedade, na definição de uma agenda real, de uma estratégia de futuro e visão para identificar, discutir e solucionar os principais problemas dos cidadãos. Este congresso é o congresso da afirmação do poder de João Lourenço. Ele precisa de ganhar para si, precisa de controlar a máquina partidária e definir a estratégia para as eleições de 2022. O poder deve ter autoridade para se impor, senão é retirado por aqueles sobre quem é exercido.



O 6.º Congresso Extraordinário de Setembro de 2018 foi do adeus a José Eduardo dos Santos e eleição de João Lourenço. O 7.º Congresso, em Junho de 2019, foi para a análise do processo das autarquias e alargamento do CC. Esse congresso será determinante para a afirmação da sua liderança e para a definição de estratégias. Ele sabe que ainda existem focos internos de resistência à sua liderança, que também há sectores que levantam dúvidas sobre a sua liderança, sobre a sua capacidade e habilidade de levar o MPLA a alcançar uma vitória convincente, transparente e confortável nas próximas eleições.



Existem hoje os chamados "medos contraditórios" no MPLA, em que há quem tenha medo do aumento da popularidade do líder do maior partido na oposição e da ideia de alternância política. E há quem tenha medo (dentro do MPLA) de dar poder absoluto a João Lourenço, não apenas pelo poder em si, mas também pela forma como poderá usá-lo para afastar ou "asfixiar" toda e qualquer resistência interna.



Portanto, mais do que "alargar" o CC para melhor "reinar", penso que era importante João Lourenço procurar alargar o diálogo geracional no partido, alargar os espaços de debate sobre a democracia e liberdade de expressão e afirmação da democracia interna. Dar um novo olhar para o País, além da visão partidária, fazer da política um verdadeiro espaço de espírito de missão, cidadania e sentido patriótico e onde o cartão do partido seja apenas um elemento de identificação e não necessariamente de afirmação política, económica e social.



Concordo com a necessidade da paridade do género e a renovação geracional no MPLA, mas não acredito que a forma mais eficaz de o fazer seja através da narrativa de alargamento de estruturas que por si só já são demasiado complexas e nem sempre tão funcionais. Mas, se a estratégia é a de "alargar para melhor reinar", estamos entendidos, e fico por aqui.