A Covid-19 colocou a nu, em diferentes graus, as fragilidades, à escala mundial, das respostas exigíveis pelos países para o combate à epidemia. Não me refiro à vacina necessária ao combate ao surto epidémico por esse ter sido inesperado, não havendo então ensaios laboratoriais para a descoberta do antídoto.

Por ausência de vacina, foram afectadas verbas vultuosíssimas para se conseguir, no mais curto espaço de tempo, que laboratórios de ponta a conseguissem descobrir e produzir.

Correndo contra o tempo, o objectivo foi alcançado, mas não é essa a questão central do presente artigo, embora sempre haja que fazer notar que todo o continente africano foi a reboque da investigação que ocorreu para a sua descoberta.

Esta questão suscita interrogações sobre as prioridades deste continente quanto ao lugar a ocupar nas respostas a questões sociais, como a saúde.

Sublinho-o pela fragilidade de um continente com progressão demográfica exponencial, muito superior ao crescimento económico e com um peso muito significativo de mortalidade causada por pandemias.

O que é facto é que, mesmo em continentes com crescimentos económicos elevados, como o europeu, os países confrontaram-se na pandemia também com carências de outra natureza, desde logo de máscaras de protecção individual e ventiladores.

Não admira que, tendo em atenção as consequências económicas e sociais do surto pandémico, a U.E. tivesse concebido e aplicado mecanismos financeiros vultuosos, sem precedentes, para o apoio à retoma do crescimento económico no combate às desigualdades que se agravaram e à necessidade da reindustrialização com Planos de Recuperação e Resiliência (PRR"s).

Superado este período, o mundo foi confrontado com a guerra da invasão da Ucrânia que, conjugada com as graves alterações climáticas, conduziram a um processo inflacionista, com impacto mais significativo nas classes mais desfavorecidas.

A incerteza do mundo, com uma nova realidade geoestratégica em curso a questionar o futuro, é detectável a cada passo.

Parece não haver tempo para se perder tempo.

O que pretendo evidenciar com as consequências da pandemia, da guerra e do processo inflacionista é que as respostas para o futuro já não são as mesmas do passado porque os desafios são outros.

África, e com ela Angola, não poderá deixar de ter consciência do sério agravamento das desigualdades, do desemprego e da diminuição do poder de compras, a exigirem respostas perante receitas insuficientes, e no caso de Angola, alicerçadas quase em exclusivo no petróleo.

Daí que a estratégia suportada desde o início no petróleo, sem se atender, de facto, à diversificação da economia, numa lógica auto-sustentável, de que tanto tenho falado e escrito, faz evidenciar agora uma situação mais complexa nos domínios social e financeiro.

Isto porque os credores também vivem dias difíceis e esperam pela regularização atempada dos seus créditos, reclamando-os.

Acreditando nas potencialidades de Angola, nas suas gentes e nas instituições que as representam, governamentais e partidárias, é tempo de, corajosamente, tecerem armas de diálogo em prol de um plano de desenvolvimento económico e social transparente, que recrie com muita coragem a esperança e a confiança dos mais jovens no futuro, porque eles são a esmagadora maioria da população.

Não vejo que exista outro caminho, sendo este o tempo certo para o começar a trilhar.