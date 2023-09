As últimas semanas foram férteis em notícias. Desde logo, a morte de Yevgeny Prigozhin e de Dimitri Utkin, líderes do grupo de mercenários Wagner. Putin declarou saber perdoar, mas não a traidores, marcando o destino de Prigozhin a partir da oposição que esse lhe fez.

Bem pode agora Putin apresentar condolências públicas à família de Prigozhin que nada afectará o juízo que a generalidade dos cidadãos faz sobre quem maquinou o ocorrido.

Os mandatos de Putin têm sido férteis em mortes estranhas de inúmeras personalidades que caíram em desgraça, acabando por se jogarem de andares elevados ou não resistirem a envenenamentos, recaindo o ónus da suspeição sobre ele na queda do avião que vitimou o líder do grupo Wagner.

Prigozhin tornou-se personalidade mundial com a guerra da Ucrânia.

Antes da agressão, qualquer alegada dependência do grupo Wagner do Executivo da Rússia era negada, procurando Putin lavar as mãos, como se um grupo fortemente armado e com poderosos meios financeiros pudesse ser estranho à política do Kremlin.

Só após a evidência dos factos na Ucrânia o mundo entendeu a dimensão e as consequências da presença dos mercenários em África e o destino das receitas obtidas com a exploração das riquezas minerais dos países cujos regimes se entregaram ao grupo Wagner.

É sabido que, durante o mundo bipolar, alguns países africanos foram vítimas da dependência em que se colocaram - ou os colocaram - perante uma ou outra superpotência, os EUA ou a URSS.

É fácil percepcionar, resultado da experiencia, no novo quadro, o significado desta dependência passar a ser de um grupo de mercenários.

Escrevi, a respeito, que, se essa avaliação não for correctamente feita e em simultâneo se legitimar uma guerra de agressão que põe em causa a soberania de um Estado que dela é vítima, está aberto o caminho para que África possa vir a ser uma caixa de Pandora.

Não é por acaso que os princípios da então Organização de Unidade Africana (OUA) consagraram a intangibilidade das fronteiras herdadas do colonialismo face à artificialidade delas.

A Cimeira dos BRICS, que ocorreu na África do Sul e que inicialmente integrava o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, estendendo a sua composição, em 2011, à África do Sul, aceitou agora mais seis países - Argentina, Arábia Saudita, Egipto, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irão.

No novo quadro mundial, os BRICS não deixarão de ser um clube político que pretende ter influência geoestratégica, em alternativa aos países que integram o G7, procurando alavancar interesses comuns.

Estes objectivos estão em aberto, apesar de a organização ter uma instituição bancária para financiar projectos em países emergentes.

E estão em aberto porque, apesar da crescente influência de alguns dos países dos BRICS, particularmente a China e a Índia, o desenvolvimento de cada um é muito desigual, para não mencionar as tensões políticas e conflituais existentes entre eles.

Os leitores que me têm seguido no Novo Jornal reconhecerão que tenho analisado, na essência, positivamente a politica externa de Angola.

Sobretudo porque procura salvaguardar equidistância em relação a interesses hegemónicos externos, consciente que no actual quadro mundial, em gestação para um novo mundo, multipolar, é muito vantajoso ter o maior número de pontes com todos.

Os antecedentes das últimas semanas, desde a morte de Prigozhin e o seu significado, até às conclusões da última reunião dos BRICS, parecem conduzir ao reforço desta postura de Angola.

Interpretei as declarações de João Lourenço na Cimeira da CPLP, em São Tomé e Príncipe, nesse sentido.

(Secretário-geral da UCCLA)*