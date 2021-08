Fazendo uma análise rápida, a primeira impressão que eu tenho, hoje andando um pouco pelas aldeias, comunas, municípios e províncias do país - onde, os efeitos da crise económica, o impacto da Covid-19, as alterações climáticas se fazem sentir fortemente na vida das pessoas, famílias, empresas e instituições - é de que o país já não está a saborear com o mesmo entusiasmo dos primeiros dois anos de mandato alguns dos progressos, em termos de direitos civis e políticos registrados nos primeiros anos de governação do Presidente João Lourenço. E temo que, aumente o número de pessoas que começam a não acreditar, que mudanças registradas a nível da comunicação social, sobretudo a pública, liberdade de expressão, direitos civis e políticos será mesmo para durar!

O país foi vítima de muitos anos de gestão danosa das instituições do Estado e são agora mais evidentes do que nunca as imensas potencialidades económicas, antes reprimidas por práticas como a corrupção, bajulação, nepotismo, monopólio e outros vícios que o actual Presidente da República teve a coragem de assumir e propor-se a erradicá-los. E é desta evidência que surge a segunda impressão: os enormes desafios que se põem ao Estado e à sociedade Angolana, neste momento de viragem. Identifico três desafios principais:

O primeiro é o desafio da desigualdade social. Angola é um país riquíssimo e a esmagadora maioria do seu povo continua a viver na miséria. A guerra e as más práticas de gestão do anterior Presidente da República, no passado, a queda do preço do barril de petróleo no mercado internacional, a Covid-19, têm servido até agora para encobrir que nas desigualdades residam uma das mais persistentes continuidades entre a Angola da era de José Eduardo dos Santos e a Angola pós-José Eduardo dos Santos. Aliás, embora as comparações, que apontam, que nada mudou, sejam, segundo o meu ponto de vista, por vezes injustas, a situação é hoje, neste domínio, muito grave e mais difícil de aceitar.

O segundo desafio é o da construção de um modelo de desenvolvimento económico, político social e cultural Angolano, um modelo que assuma de forma clara e inequívoca uma posição de rotura, em relação às estratégias de acumulação primitivas de capitais, a "atracção fatal" para utilizar o erário público, no financiamento de mega-projectos, tais como, o metro de superfície, o bairro dos ministérios, a clínica dentária, sendo que, para o caso de alguns projectos o bom senso ou a inexistência de recursos fez recuar na decisão. Nesta senda, é importante que o novo modelo de desenvolvimento, seja definido, de maneira mais participativa e menos exclusiva como tem sido e continua ser a prática, ou seja, em nome de uma racionalidade mais ampla que a dos habituais especialistas, ligados às instituições do executivo e consultores externos pagos a "preço de ouro", e de uma mentalidade menos imperial e mais multifacetada do que a imposta pelas Instituições internacionais como o FMI e outras, como condição para que recebamos a tão necessária ajuda financeira internacional.

Finalmente, o terceiro desafio é o da reconciliação nacional. As tarefas de reconciliação nacional têm - se relevado particularmente exigentes, porque não respeitam exclusivamente à reconciliação entre os inimigos da guerra civil. Dizem também respeito, ao sentimento de injustiça e tratamento injusto, que muita gente diz ter sido alvo, durante o processo de combate à corrupção, envolve sentimentos e percepções negativas, que temos uns dos outros face às diferentes oportunidades económicas e sociais, que foram sendo concedidas a uns, em detrimento de outros, e sem dúvida ficam exacerbadas pelo sentimento que as assimetrias regionais em termos de desenvolvimento geram em determinadas pessoas. Para sarar algumas feridas, o Presidente Angolano deu passos importantes. O país beneficiou e muito, pelo facto do Presidente ter viabilizado a possibilidade de enterro condigno de algumas das lideranças ligadas à UNITA. Foi muito assertivo ao reconhecer e pedir publicamente desculpas, por episódios, tais como "o 27 de Maio". Mas é importante continuar! A reconciliação nacional é mais importante para o desenvolvimento económico do que muita gente pensa ser, e o clima de confrontação política que paira no ar, em período pré-eleitoral, alimenta receios. E, seguramente se vai reflectir, sobre os níveis de incertezas de potenciais investidores nacionais e estrangeiros, em relação ao clima propício, para se investir num país cuja eficiência, eficácia e integridade das suas instituições, pode ainda ser questionada em função das actuais atitudes comportamentos e praticas dos principais actores políticos e das instituições.