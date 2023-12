Foi com prazer que revisitei Angola em escassos dias. Um convite inesperado de Tété António, com o peso de ser Ministro das Relações Exteriores, e que me foi entregue pelo sempre eficaz e determinado Embaixador da Missão de Angola junto da CPLP, Oliveira Encoge, foi o pretexto para essa revisitação.

Tratava-se de intervir na sede do Mirex, porque o Presidente João Lourenço decidiu doar o valor pecuniário de 30 000 euros do prémio José Aparecido de Oliveira, que lhe foi atribuído pela CPLP à JUCARENTE, associação de jovens carenciados.

Conheci José Aparecido de Oliveira, prestigiado político que foi Ministro do Brasil e Embaixador em Portugal, como um fervoroso defensor do aprofundamento das relações da CPLP.

A este facto acrescia a circunstância de, em 2022, Angola presidir à CPLP na altura em que, enquanto secretário-geral da UCCLA, havia sido aprovado em Luanda o "Acordo sobre a mobilidade entre os Estados membros da CPLP", primeiro passo para o reforço do direito de pertença dos cidadãos de língua portuguesa à CPLP.

Presidindo Angola nessa altura à CPLP, esse facto é indissociável do Presidente João Lourenço, objetivo que foi sempre de José Aparecido de Oliveira e daí a oportuna proposta que a UCCLA apresentou para o prémio ser atribuído a João Lourenço.

Sucede ainda que, na Cimeira de Chefes de Estado e de Governo que ocorreu em Luanda, João Lourenço foi interprete de propostas para alicerçar o pilar económico das relações entre os países de língua portuguesa, numa altura em que se teve presente a atuação como mediador para a Paz num grave conflito num país africano.

Foram presentes várias candidaturas ao Prémio José Aparecido de Oliveira tendo este sido atribuído por unanimidade a João Lourenço.

Porque ninguém renega a mãe e a minha, que tal como eu nasceu em Angola, no que me respeita na Caála e ela no Samboto, onde passei férias inesquecíveis que me marcaram para a vida, tendo no meu livro "As Minhas Causas" escrito sobre esse período que moldou a minha personalidade, lembrando-me à distância, da fogueira que envolvia meninos ao seu redor e explica muitas das minhas convicções e posições.

Só o Manuel Rui, meu colega num colégio do Huambo, embora mais velho, poderia escrever esse hino à liberdade que é o poema "Os meninos do Huambo".

Foi com gosto que, com cinquenta personalidades naturais do Huambo, subscrevi uma carta dirigida ao Presidente João Lourenço, por iniciativa do Fernando Oliveira, ex-Reitor da Universidade Agostinho Neto e também ele meu colega dos bancos da escola, para que fosse atribuído ao Centro Cultural do Huambo o nome de Manuel Rui.

Tive-o presente em lembrança neste retorno a Angola, como inúmeros outros conterrâneos.

Não se renega a terra mãe e, no caso de Angola, quem bebe a água do Bengo fica prisioneiro da beleza do país, da singularidade da música, da gastronomia e da criatividade das suas gentes.

Nesta revisitação saudei personalidades amigas, de todos os órgãos de soberania, incluindo de todos os grupos parlamentares e os responsáveis dos municípios associados da UCCLA.

Fi-lo também às personalidades dos antecessores de Manuel Homem, dinâmico Governador da Província de Luanda, e aos antecessores de Milca Cuessue, Administradora do Município da capital, tendo-me reunido com os atuais, apesar das exigências dos cargos, ambos mobilizados sem mãos a medir para as chuvadas torrenciais que têm fustigado Luanda.

Ao Embaixador de Portugal, Francisco Alegre Duarte, fico a dever as oportunas informações sobre Angola, no almoço que me proporcionou com a presença da Conselheira Carina Ferreira.

Não poderia deixar de visitar o Cardeal Emérito de Angola, D. Alexandre do Nascimento, meu colega e contemporâneo na frequência da Faculdade de Direito de Lisboa, na altura em que este aproveitou o facto de estar com residência fixa em Lisboa pelo regime político anterior por atividades em defesa da independência de Angola, inscrevendo-se na Faculdade.

Ficámos amigos para a vida, sendo que, não deixei também de dar também uma palavra aos meus familiares, apesar do seu elevado número não me permitir saudá-los a todos.

Saí de Angola com o provérbio Ovimbundu - "o que é bom acaba, o que dói esquece"

Como era bom eu ter ficado mais tempo em Angola e visitar a Caála, onde brinquei até à adolescência, sabendo agora que o podia fazer em paz porque a guerra fratricida que doeu muito ao povo angolano, é um facto do passado e a maioria da população jovem não a viveu.

Vítor Ramalho

(Secretário-geral da UCCLA)