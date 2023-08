Passados quase cinquenta anos da sua independência e 22 anos desde que se assinou o memorando de entendimento do Luena, seria expectável que Angola estivesse em um outro patamar? Estamos a falar de um País que ressurgiu de longos anos de guerra e resistiu de forma impressionante à maior crise financeira desde 2002, e deveria já estar virada para novos rumos baseados fundamentalmente no bom senso das elites políticas, que na maior partes das vezes são também empresariais, e numa visão equilibrada dos interesses económicos, das necessidades sociais, e dos desafios ambientais. A visão económica que foi hegemónica nos últimos anos, presa nas teorias que propalavam uma acumulação primitiva de capitais, envelheceram de repente, e não correspondem aos desafios de uma sociedade moderna e complexa, que tem de buscar novas maneiras de equacionar as questões políticas, económicas, sociais e ambientais.

Constato hoje que a presença de um forte sector estatal não é o principal culpado das deficiências do mercado na hora de fornecer bens e serviços essenciais como os de saúde, educação e segurança, só para citar alguns exemplos, é antes pelo contrário um suporte fundamental. Vejo que a excessiva burocratização não é devida a um maior controlo e regulação das finanças públicas, antes pelo contrário, a sua ausência não nos protegeu da irresponsabilidade por detrás de muitos actos de gestão danosa das instituições do Estado e empresas públicas. Devemos aprender, também, que a forma mais simples e directa para gerar poupança e consumo é assegurar melhores salários e direitos aos trabalhadores, e que isto não é demagogia política como muitos alegam sempre que a classe trabalhadora reivindica.

Apoiar de facto os mais pobres da sociedade não é com medidas assistencialistas ou iniciativas do tipo "charity show", é sobretudo através do reforço dos serviços e instituições de justiça, nomeando para as áreas e instituições que os servem indivíduos de bom senso, e ao invés de olhar para as ditas actividades informais como sendo ilegais, encará-las e dinamiza-las desde uma perspectiva de a economia de base ou economia solidária.

Sem dúvidas que estaremos em outros patamares quando o investimento em saúde, educação e outras áreas sociais nas regiões do interior, zonas rurais, Leste, e zonas mais pobres do País não forem encaradas como sendo um sacrifício, mas, sim, como uma forma de criar novos equilíbrios ao gerar condições propícias para futuros investimentos.

Acredito que estaremos em outros patamares quando forem feitos investimentos públicos nos agricultores familiares, não mais será na lógica de "distribuir o mal pelas aldeias", mas, sim, na lógica de investimento nas pessoas que são responsáveis pela produção da maior parte dos alimentos produzidos em Angola e no sector que mais cidadãos angolanos com mais de quinze anos emprega, segundo o Censo Geral da População de 2014.

Estaríamos de certeza em outros patamares se o apoio público às organizações não-governamentais nacionais ou às instituições da sociedade civil e igrejas não fosse utilizado também para distribuir benesses e outras regalias a uma série de líderes e organizações que se dedicam à bajulação, mas se tivesse única e exclusivamente focado no reconhecimento político e legal, bem como dar instrumentos e condições de trabalho a organizações que conhecem profundamente a realidade onde estão inseridas e apresentam flexibilidade e eficiência nas suas áreas específicas de trabalho.

Uma Angola em que advogar a favor da preservação do meio ambiente não é promoção do "atrasa" e estar contra o progresso que se consubstancia na devastação da flora, fauna e outros activos naturais que temos no País, pois muito mais empregos podem ser gerados pelas alternativas energéticas e o apoio aos mais carenciados, do que extrair petróleo, diamantes, mármore e desmatar para buscar lucros de curto prazo cujo as comunidades impactadas por estas actividades nunca acedem. Chegaremos em outros patamares quando mudarmos de consciência e percebermos que manter uma sólida base de arrecadação de impostos não é só "tirar da população" recursos através da cobrança do IVA, IRT, etc... é também assegurar que estes retornem em benefícios visíveis para os contribuintes através de bens e serviços de qualidade exigidas e reconhecida por estes. Que a constatação dos avanços registrados desde a nossa independência e desde que foi alcançado o fim do conflito armado não implique subestimação dos problemas persistentes.

Os desafios sociais em que pesem os grandes avanços dos últimos anos, continuam imensos, exigindo iniciativas mais abrangentes. No seu conjunto, a reforma do Estado que se quer democrático e de direito ainda aguarda uma revisão em profundidade, buscando maior racionalidade e justiça na captação, e maior eficiência e redistribuição na alocação dos recursos nacionais. A modernização e o resgate da dimensão pública do Estado ainda aguardam uma reforma política cada vez mais premente. As políticas que visam combater a corrupção e promover a transparência na gestão pública ainda precisam de ser consolidadas e absorvidas na cultura tanto da administração pública, como das empresas e do comportamento dos cidadãos. De certa forma, os rumos tornaram-se mais claros, apesar do difícil momento em que nos encontramos, temos de ver restaurada a confiança da sociedade na classe política e governante e isto só vai acontecer quando os cidadãos poderem sentir os resultados e confirmar as mudanças por estas operadas no seu "modus vivendi". Mas são etapas de uma construção que exige um constante repensar Angola.

Será que há quem assim considera?