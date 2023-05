Nunca se combateu a corrupção! A corrupção só está a ser combatida agora no meu mandato", disse o Presidente João Lourenço, em entrevista à TV France 24. Com esse discurso, na óptica do também Chefe de Estado, a história da luta contra a corrupção em Angola passa a ter dois períodos: AJ (Antes de João) e DJ (Depois de João). É um murro no estômago do seu próprio partido, o MPLA, vindo de alguém que fez parte do anterior sistema corrupto e que agora o pretende combater. Em suma, João Lourenço vem dizer que sabia e conviveu com a corrupção, mas que nunca a combateu porque nunca teve poderes para tal e que agora que os tem está a fazê-lo. Também vem dar razão aos partidos na oposição e aos jornalistas que, durante anos, denunciaram a corrupção no seio da governação.

"Nunca se combateu a corrupção, mas a imprensa independente sempre denunciou a sua existência, seja como fenómeno endémico, seja apontando casos concretos. JLo ficaria melhor na fotografia se tivesse reconhecido esse facto, que custou a alguns jornalistas sérios dissabores, com processos judiciais à mistura. Não foi por falta de aviso que nunca se combateu a corrupção até 2017", escreve o jornalista Reginaldo Silva. João Lourenço é corajoso e frontal quando diz que "o novo sistema é combater a corrupção, antes era promover a corrupção". Mas o problema é que ele e a sua Primeira-Dama são partes integrantes do tal "novo" e do "antes" que ele cita na referida entrevista.

Foi ministro da Defesa e ela ministra do Planeamento, para além de ele ter exercido funções de secretário-geral e responsável pela informação do MPLA, partido que governa Angola desde a independência. Se ele viu, viveu, conviveu e até beneficiou do sistema de corrupção daquele que adjectivou como "Marimbondos", então foi conivente. Sempre podia abandonar ou evitar fazer parte de um sistema que ele hoje assume como promotor da corrupção. Também pode usar o argumento de que estava no sistema, mas que nunca concordou com ele e que aguardou a oportunidade de ter poder, de facto, para o combater. Mas são declarações que não deixam confortáveis certos sectores do MPLA e que a UNITA devia tirar proveito para capitalizar um tema que há muito vem denunciando. Mas certo é que o sistema judicial que devia ser hoje forte, isento, independente e transparente, é sobre ele que recaem várias acusações de corrupção, gestão danosa e de receber orientações do Poder Executivo.

Por outro lado, verifico certo complexo do "cachorro vira-lata", bota-abaixo, um torcer para que surja um fracasso sempre que o Presidente da República viaja para o exterior. Cada saída dele é sempre um facto gerador de makas, anima o nosso mundo virtual, é alvo de chacota. As diferentes máquinas de desinformação entram em serviço e fazem o seu jogo. Esse jogo é facilitado por uma falta de estratégia política e diplomática, bem como de lacunas na comunicação por parte do PR.

A coroação do Rei Carlos III é, a par da tomada de posse do Presidente Lula da Silva, mais um exemplo de uma máquina presidencial que anda pouco oleada e em vias de gripar. Qual foi a dificuldade em demover João Lourenço de ir a Londres? O "Campeão da Paz" não devia priorizar o seu continente e as suas questões de paz? Não fazia mais sentido ter estado na Cimeira de Bujumbura? Qual foi o custo-benefício desta viagem paga com o dinheiro dos contribuintes? Apenas uma entrevista ao France 24? Sinto vergonha alheia porque é o Estado que é humilhado. O PR não pode ser um "saco de pancadas" e humilhado cada vez que viaja para o exterior. Ele é Chefe de Estado, e é o Estado que acaba sendo banalizado. Alguém tem de lhe falar com abertura, franqueza e frontalidade sobre viagens que convém e que não convém fazer.

Também temos um PR João Lourenço em "duas velocidades" em relação ao conflito Rússia- Ucrânia. É que, se, no encontro com os diplomatas angolanos, João Lourenço defendeu uma postura de alinhamento ao Ocidente nesta semana com os seus generais e a sua tropa, já teve outro posicionamento, em que já defende negociações directas entre Rússia e Ucrânia. Essa narrativa vai ao encontro do posicionamento dos seus generais, grande parte deles oriundos da escola russa, tal como João Lourenço. Esse sentido de negociação não faz sentido para a estratégia do Ocidente, liderado pelos Estados Unidos da América.

Neste momento, o Ocidente não quer negociar com a Rússia e nem quer ouvir qualquer discurso neste sentido. Eles querem o isolamento, a exclusão e a capitulação de Moscovo. Mas há aqui alguma coerência de João Lourenço com a paz alcançada por Angola há 21 anos e que foi na base da negociação directa entre as partes em conflito. Mas, se, por um lado, há uns meses, o Ocidente se alegrou com o "sermão" de João Lourenço aos diplomatas, por outro, esta semana, ficou preocupado com o "sermão" de João Lourenço aos seus generais. Estão com o antes de João e o depois de João.