Os jovens estudantes do Huambo aproveitaram a visita da vice-Presidente da República, Esperança da Costa, para manifestar o descontentamento pelas dificuldades socioeconómicas que têm vivido na província, a sua insatisfação com as políticas e o modelo de gestão da governadora Lotti Nolika. "O arroz subiu, baixa! O óleo subiu, baixa!" Foram algumas palavras de descontentamento de um grupo de estudantes que foram mobilizados das escolas para o Aeroporto Albano Machado e receberem a ilustre visitante, segundo a reportagem de Flaviana Samba para a Rádio Eclésia. Os "Meninos do Huambo" aproveitaram a visita de uma governante do poder central para reclamar dos problemas da governação local. Esses "Meninos do Huambo" da era João Lourenço também querem aprender "coisas de sonho e de verdade", porque a dureza da vida lhes vai matando os sonhos, a realidade é nua e crua, e os discursos que ouvem vão tendo cada vez menos verdade e mais demagogia. Já não querem aprender "como se ganha uma bandeira", porque, perante as "bandeiras" de quem lhes deve garantir mais saúde, educação e bem-estar, eles têm como prioridade viver um dia de cada vez.

Estes novos "Meninos do Huambo" certamente não têm noção do que custou a nossa liberdade, mas sabem usar toda a liberdade que hoje têm para exigir aquilo a que têm direito. Também trazem palavras novas, sempre novas para este tempo sempre novo. Tal como os seus antecessores, também vão inventando coisas novas, não dizem que "as estrelas são do povo", mas já sabem que a soberania reside no povo, já falam de liberdade de expressão e de opinião e conhecem o poder da informação que, para eles, tem um palco central: as redes sociais.

Estes já não "dividem a chuva miudinha pelo milho", só já fazem contas de subtrair e exigem que baixem o preço do arroz. Estes já não "multiplicam o vento pelo poder popular", mas, sim, querem quem tem o poder de trazer (ou somar) novos ventos, nova esperança para a satisfação popular. Já não "subtraem manhã cedo por luar" e pedem também que não lhes "subtraiam" dias de aulas para irem ao aeroporto Albano Machado receber governantes vindos de Luanda ou para encher comícios em período de campanha eleitoral.

Estes novos "Meninos do Huambo" já não andam à volta da fogueira, hoje preferem estar à volta dos telemóveis e tablets para saber das novidades que estão a "bater". Também já quase não existem fogueiras e nem estórias de encantar. A lenha já vai escasseando, porque os asiáticos da "nova cooperação" vão levando a madeira para as suas terras, e os kotas por aquelas bandas também já nem têm tempo para acender fogueiras e para uma juventude que também já não tem muita paciência para lhes ouvir. São os miúdos que, na sua inocência e irreverência, dizem aquilo que os adultos já sabem, mas não podem dizer. Não disseram que o Rei vai nu. Não, ainda não! Mas já perceberam que a Pátria está a ficar despida e desprovida de alma. Para estes novos "Meninos do Huambo", a fome é mesmo algo sério e absoluto.

"São apenas crianças, não é nada grave", escreveu alguém no sentido de desvalorizar a informação feita pelo jornalista José de Belém, no noticiário da Eclésia. Crianças que já têm memória, que já vão percebendo os sinais, que já têm noção da realidade. Muitas já têm noção dos anseios, expectativas e frustrações dos adultos. Temos de educar e proteger as crianças de hoje para não ter de castigar os adultos de amanhã. É preciso que os adultos não lhes roubem o amanhã. É que a máquina de propaganda e da governação deixe de tirar crianças das escolas para fazerem de figurantes e animadores destas recepções de políticos vindos da capital. Dêem-lhes um futuro para sonhar e um País para acreditar. Dêem-lhes também "coisas de sonho e de verdade" aos novos "Meninos do Huambo".